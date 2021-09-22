Франция: Лига 1 2021-2022
Анже
0:0
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Марсель
44' Желтая карточкаУнаи Аззедин
52' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
59' Желтая карточкаБалерди Леонардо
65' Желтая карточкаАрит Амин
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
23
Амави
Жордан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
44'
52'
59'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|2
|0.29
|2.
|Буфаль Софьян
|2
|0.29
|3.
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.14
|4.
|Баокен Стефан
|1
|0.14
|5.
|Томас Ромейн
|1
|0.14
|6.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.14
|7.
|Унаи Аззедин
|1
|0.14
|8.
|Кабо Джимми
|0
|0
|9.
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|10.
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|3
|0.5
|2.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.5
|3.
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.5
|4.
|Жерсон Сантос
|1
|0.17
|5.
|Арит Амин
|1
|0.17
|6.
|Гендузи Маттео
|1
|0.17
|7.
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|8.
|Гуйе Пап
|0
|0
|9.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|10.
|Перес Луан
|0
|0
|11.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мангани Тома
|2
|0
|2.
|Фюльжени Анжело
|2
|0
|3.
|Кабо Джимми
|1
|0
|4.
|Томас Ромейн
|1
|0
|5.
|Думбия Сулейман
|1
|0
|6.
|Менди Батиста
|1
|0
|7.
|Таиби Ванисс
|1
|0
|8.
|Унаи Аззедин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|2
|1
|2.
|Перес Луан
|2
|0
|3.
|Камара Бубакар
|2
|0
|4.
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|5.
|Гуйе Пап
|1
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|7.
|Арит Амин
|1
|0
|8.
|Салиба Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|44.44% (4)
|Марсель
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10Анже 1:4 Нант Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн Бордо 1:1 Анже
Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1Марсель 2:0 Ренн Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен
Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|10
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|9.
|Страсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|4
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
Прогнозы на матч Анже 0:0 Марсель
Исход игры
Анже
5% (7)
Ничья
23.7% (33)
Марсель
71.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
63.77% (88)
Меньше
36.23% (50)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
1:2 Марсель
54% (75)
1:1 Ничья
20.9% (29)
0:1 Марсель
8.6% (12)
0:2 Марсель
4.3% (6)
2:1 Анже
2.9% (4)
1:3 Марсель
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:0 Анже
1.4% (2)
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