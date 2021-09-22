Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Марсель выполняет удар от ворот.

91' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Билал Браими из команды Анже делает пас партнеру.

91' Отличные скиллы показывает Билал Браими, обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Марсель выполняет удар от ворот.

88' Билал Браими оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Анже выполняет удар от ворот.

87' О, нет. Из многообещающей позиции Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

86' Марсель выполняет удар от ворот.

85' Билал Браими из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.

85' Отличные скиллы показывает Билал Браими, обводя своих соперников

85' Марсель выполняет удар от ворот.

85' Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Отличные скиллы показывает Чо Мохамед-Али , обводя своих соперников

84' Тактическая замена. Менди Батиста уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби

83' Ахмаду Бамба Дьенг имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

83' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Анже выполняет удар от ворот.

78' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Марсель выполняет удар от ворот.

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

74' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Томас Ромейн из команды Анже

73' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Анже выполняет удар от ворот.

71' Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Билал Браими

70' Шанс! Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель пробил головой, но мимо

68' Анже выполняет удар от ворот.

67' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Арит Амин получает желтую карточку за нырок

65' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Арит Амин нырнул в штрафной. Спорно!

65' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Менди Батиста пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

61' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Отличные скиллы показывает Кабо Джимми , обводя своих соперников

60' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Марсель выполняет удар от ворот.

60' Капель Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Матч возобновлен

59' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Юндер Дженгиз

59' Балерди Леонардо получил желтую карточку от судьи

58' Эбосс Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Аззеддин Унахи из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Траоре Исмаэль из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Отличные скиллы показывает Кабо Джимми , обводя своих соперников

53' Марсель выполняет удар от ворот.

53' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

51' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Камара Бубакар из команды Марсель

48' Отличные скиллы показывает Кабо Джимми , обводя своих соперников

48' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля