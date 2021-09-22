  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
44' Желтая карточка
Унаи Аззедин
52' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
59' Желтая карточка
Балерди Леонардо
65' Желтая карточка
Арит Амин
90'+4
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
15
Капель
Пьеррик
6
Эбосс
Энцо
18
Унаи
Аззедин
19
Баокен
Стефан
10
Фюльжени
Анжело
16
Пау
Лопес
4
Камара
Бубакар
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
21
Ронжье
Валентин
29
Лирола
Поль
7
Арит
Амин
8
Жерсон
Сантос
23
Амави
Жордан
11
Энрике
Луис
III
12
Бамба
Дьенг
Амаду
Анже
3-4-3
Марсель
3-1-4-2

Ход матча

44'
Унаи Аззедин
 
52'
 
Чалета-Цар Дуе
59'
 
Балерди Леонардо
59'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Лирола Поль
59'
 
Юндер Дженгиз
Энрике Луис
59'
 
Перес Луан
Амави Жордан
65'
 
Арит Амин
66'
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
 
71'
Мангани Тома
Эбосс Энцо
 
71'
Браими Билаль
Фюльжени Анжело
 
77'
 
Гуйе Пап
Камара Бубакар
84'
 
Гендузи Маттео
Арит Амин
84'
Таиби Ванисс
Менди Батиста
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 2 0.29
2. Буфаль Софьян 2 0.29
3. Мангани Тома 1 (1) 0.14
4. Баокен Стефан 1 0.14
5. Томас Ромейн 1 0.14
6. Чо Мохамед-Али 1 0.14
7. Унаи Аззедин 1 0.14
8. Кабо Джимми 0 0
9. Фюльжени Анжело 0 0
10. Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 0.5
2. Юндер Дженгиз 3 0.5
3. Бамба Дьенг Амаду 3 0.5
4. Жерсон Сантос 1 0.17
5. Арит Амин 1 0.17
6. Гендузи Маттео 1 0.17
7. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
8. Гуйе Пап 0 0
9. Ронжье Валентин 0 0
10. Перес Луан 0 0
11. Лирола Поль 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 2 0
2. Фюльжени Анжело 2 0
3. Кабо Джимми 1 0
4. Томас Ромейн 1 0
5. Думбия Сулейман 1 0
6. Менди Батиста 1 0
7. Таиби Ванисс 1 0
8. Унаи Аззедин 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 2 1
2. Перес Луан 2 0
3. Камара Бубакар 2 0
4. Хорхе Сампаоли 2 0
5. Гуйе Пап 1 0
6. Чалета-Цар Дуе 1 0
7. Арит Амин 1 0
8. Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 44.44% (4)
 Марсель 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 33.33% (4) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Анже 1:4 Нант Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн Бордо 1:1 Анже
Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже
Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Марсель 2:0 Ренн Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен
Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Марсель 3:2 Анже Лига 1 Анже 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Марсель Лига 1
Марсель 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Анже Лига 1 Марсель 3:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Лорьян Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Лион Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 13 - 3 10
8. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
9. Страсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ницца Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 4 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Реймс Гарсия Оскар 2 1
4. Монпелье Тулер Матеус 2 1
5. Лорьян Мендес Убулан 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
  • 93'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Марсель контролирует мяч.
  • 93'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    92'
    Гуйе Пап из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
  • 92'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 91'
    Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Билал Браими из команды Анже делает пас партнеру.
  • 91'
    Отличные скиллы показывает Билал Браими, обводя своих соперников
  • 91'
    Анже контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
  • 90'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Анже контролирует мяч.
  • 89'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 88'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 88'
    Билал Браими оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 88'
    Мангани Тома из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 87'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 87'
    О, нет. Из многообещающей позиции Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 87'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Марсель контролирует мяч.
  • 86'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 86'
    Шанс! Траоре Исмаэль из команды Анже пробил головой, но мимо
  • Угловой
    86'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 85'
    Билал Браими из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 85'
    Отличные скиллы показывает Билал Браими, обводя своих соперников
  • 85'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 85'
    Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 85'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже делает пас партнеру.
  • 85'
    Отличные скиллы показывает Чо Мохамед-Али, обводя своих соперников
  • 85'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
  • 84'
    Тактическая замена. Менди Батиста уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби
  • 84'
    Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Гендузи Маттео
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Балерди Леонардо из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
  • 83'
    Ахмаду Бамба Дьенг имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 83'
    Де ла Фуэнте Конрад разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 83'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 82'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 81'
    Гуйе Пап из команды Марсель делает неудачный навес.
  • 80'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
  • 80'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 79'
    Юндер Дженгиз нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 79'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 79'
    Анже контролирует мяч.
  • 79'
    Жерсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 79'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 78'
    Анже контролирует мяч.
  • 78'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Де ла Фуэнте Конрад
  • 77'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 77'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 77'
    Камара Бубакар получил травму и заменен. Гуйе Пап выходит на поле.
  • 76'
    Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали
  • 75'
    Анже контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
  • 75'
    Менди Батиста нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 75'
    Анже начинает контратаку
  • 74'
    Камара Бубакар из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    74'
    Арит Амин из команды Марсель подал угловой справа.
  • 74'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Томас Ромейн из команды Анже.
  • 74'
    Арит Амин из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 74'
    Бернардони Поль ошибается в защите.
  • 74'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 73'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 73'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 72'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 72'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Марсель контролирует мяч.
  • 71'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 71'
    Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Билал Браими
  • 71'
    Тактическая замена. Эбосс Энцо уходит с поля и его заменяет Мангани Тома
  • 70'
    Шанс! Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель пробил головой, но мимо
  • 70'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Марсель контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
  • Фол, нарушение
    69'
    Назначен штрафной. Пострадал Арит Амин, его свалил Эбосс Энцо.
  • 68'
    Анже контролирует мяч.
  • 68'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 68'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 67'
    Марсель контролирует мяч.
  • 67'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Чо Мохамед-Али
  • Желтая карточка
    65'
    Арит Амин получает желтую карточку за нырок
  • Фол, нарушение
    65'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Арит Амин нырнул в штрафной. Спорно!
  • 65'
    Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Арит Амин из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: Анже: 42%, Марсель: 58%.
  • 64'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 63'
    Марсель контролирует мяч.
  • 63'
    Эбосс Энцо из команды Анже делает неудачный навес.
  • 62'
    Анже контролирует мяч.
  • 62'
    Марсель контролирует мяч.
  • 61'
    Менди Батиста пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
  • 61'
    Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Фюльжени Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    61'
    Фюльжени Анжело из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 61'
    Кабо Джимми из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 61'
    Отличные скиллы показывает Кабо Джимми, обводя своих соперников
  • 61'
    Анже пытается что-то создать.
  • 60'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
  • 60'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 60'
    Шанс! Баокен Стефан из команды Анже пробил головой, но мимо
  • 60'
    Капель Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Тактическая замена. Амави Жордан уходит с поля и его заменяет Перес Луан
  • 59'
    Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Юндер Дженгиз
  • 59'
    Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Де ла Фуэнте Конрад
  • Желтая карточка
    59'
    Балерди Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    58'
    Эбосс Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    58'
    Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    57'
    Безумный фол. Балерди Леонардо грубо играет против соперника. Пострадал Эбосс Энцо
  • 57'
    Анже пытается что-то создать.
  • 56'
    Анже контролирует мяч.
  • 56'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Аззеддин Унахи из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Траоре Исмаэль из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    55'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 55'
    Контроль мяча: Анже: 38%, Марсель: 62%.
  • 55'
    Кабо Джимми из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 55'
    Отличные скиллы показывает Кабо Джимми, обводя своих соперников
  • 54'
    Анже контролирует мяч.
  • 54'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 54'
    Марсель контролирует мяч.
  • 53'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 53'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Анже контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    52'
    Судья подбегает и показывает Чалета-Цар Дуе из команды Марсель отложенную желтую карточку за фол.
  • 52'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 51'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 51'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Марсель контролирует мяч.
  • 50'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Анже: 38%, Марсель: 62%.
  • 50'
    Кабо Джимми из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 50'
    Анже пытается что-то создать.
  • 49'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Капель Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
  • 49'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Камара Бубакар из команды Марсель.
  • 48'
    Отличные скиллы показывает Кабо Джимми, обводя своих соперников
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Анже контролирует мяч.
  • 46'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 46'
    Арит Амин из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Марсель контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Балерди Леонардо
  • 46'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Жерсон Сантос из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Луис Энрике из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 45'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
  • Желтая карточка
    44'
    Аззеддин Унахи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Аззеддин Унахи из команды Анже опасно и грубо сыграл. Амави Жордан пострадал.
  • Фол, нарушение
    43'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 42'
    Марсель контролирует мяч.
  • 42'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
  • Офсайд
    41'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель в офсайде
  • 41'
    Арит Амин из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Марсель контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    41'
    Эбосс Энцо возвращается на поле.
  • 41'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эбосс Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Эбосс Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Анже контролирует мяч.
  • 38'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Анже контролирует мяч.
  • 37'
    Марсель начинает контратаку
  • 37'
    Эбосс Энцо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Анже пытается что-то создать.
  • 37'
    Анже контролирует мяч.
  • 36'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Чалета-Цар Дуе из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    36'
    Арит Амин из команды Марсель подал угловой справа.
  • 36'
    Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Марсель контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
  • 35'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 34'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Марсель контролирует мяч.
  • 33'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Анже контролирует мяч.
  • 32'
    Марсель контролирует мяч.
  • 32'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 31'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Капель Пьеррик из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Лирола Поль.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 37%, Марсель: 63%.
  • 29'
    Анже пытается что-то создать.
  • 29'
    Анже контролирует мяч.
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Марсель контролирует мяч.
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • 27'
    Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Эбосс Энцо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • 27'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 26'
    Марсель контролирует мяч.
  • 25'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Анже контролирует мяч.
  • 25'
    Луис Энрике из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Луис Энрике, обводя своих соперников
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 37%, Марсель: 63%.
  • 24'
    Марсель контролирует мяч.
  • 24'
    Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 24'
    Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Анже пытается что-то создать.
  • 22'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ронжье Валентин наказан за толчок Аззеддин Унахи
  • 21'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Марсель контролирует мяч.
  • 20'
    Кабо Джимми из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 20'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 33%, Марсель: 67%.
  • 19'
    Анже контролирует мяч.
  • 19'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Капель Пьеррик не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Анже пытается что-то создать.
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • 18'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Марсель контролирует мяч.
  • 17'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Марсель контролирует мяч.
  • 15'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Марсель контролирует мяч.
  • 14'
    Бернардони Поль из команды Анже показывает отличные рефлексы и спасает ситуацию!
  • 14'
    ШАНС! Луис Энрике вышел один на один с голкипером...
  • 14'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Марсель начинает контратаку
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Арит Амин из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 12'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лирола Поль из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 11'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • 10'
    Эбосс Энцо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
  • 9'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 9'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Жерсон Сантос.
  • 8'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ронжье Валентин
  • 5'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Марсель: 56%.
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 4'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 4'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Кабо Джимми.
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Анже 5% (7)
X 23.7% (33)
Марсель 71.2% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Анже 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:0 Марсель

Исход игры
Анже
5% (7)
Ничья
23.7% (33)
Марсель
71.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
63.77% (88)
Меньше
36.23% (50)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
1:2 Марсель
54% (75)
1:1 Ничья
20.9% (29)
0:1 Марсель
8.6% (12)
0:2 Марсель
4.3% (6)
2:1 Анже
2.9% (4)
1:3 Марсель
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:0 Анже
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 