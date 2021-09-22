Швейцария: Суперлига 2021-2022
Санкт-Галлен
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: АФГ Арена
Базель
0:1
16' ГолКабрал Артур
22' Желтая карточкаФазлии Бетим
25' Желтая карточкаГёртлер Лукас
34' Желтая карточкаМиллар Лиам
23
Фазлии
Бетим
20
Йуан
Элье
11
Дуа
Квадво
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
16'
0:1
22'
25'
34'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йуан Элье
|3
|0.43
|2.
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.29
|3.
|Бабич Борис
|1
|0.14
|4.
|Люхингер Николас
|1
|0.14
|5.
|Диаките Усман
|1
|0.14
|6.
|Кемптер Михаэль
|1
|0.14
|7.
|Гийемено Джереми
|1
|0.14
|8.
|Alessio Besio
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|9 (2)
|1.29
|2.
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.57
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.14
|4.
|Касами Пайтим
|1
|0.14
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0.14
|6.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.14
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
|8.
|Миллар Лиам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йуан Элье
|3
|1
|2.
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|3.
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|4.
|Люхингер Николас
|2
|0
|5.
|Фазлии Бетим
|2
|0
|6.
|Гийемено Джереми
|0
|1
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|8.
|Руис Виктор III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петретта Рауль
|3
|0
|2.
|Касами Пайтим
|2
|0
|3.
|Штокер Валентин
|1
|0
|4.
|Джака Таулант
|1
|0
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|7.
|Пельмар Анди
|1
|0
|8.
|Паласиос Матиас
|1
|0
|9.
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|Базель
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|0
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ченуа 2:7 Санкт-Галлен Серветт 5:1 Санкт-Галлен Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:3 Цюрих
Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +12 =6 -2FC Rorschach-Goldach 0:3 Базель Карабах 0:0 Базель Лугано 1:1 Базель Базель 1:1 Янг Бойз
Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|7
|4
|3
|0
|18 - 6
|15
|2.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|3.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|4.
|Серветт
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|0
|3
|4
|8 - 18
|3
|10.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Серветт
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|2
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|4
|0
|1
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|4.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Сузуки Тоити
|4
|0