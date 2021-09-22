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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Базель
0'
0:1
16' Гол
Кабрал Артур
22' Желтая карточка
Фазлии Бетим
25' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
34' Желтая карточка
Миллар Лиам
40'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
8
Диаките
Усман
20
Йуан
Элье
10
Руис
Виктор
III
11
Дуа
Квадво
7
Шуберт
Фабиан
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Кабрал Артур
(Миллар Лиам)
22'
Фазлии Бетим
 
25'
Гёртлер Лукас
 
34'
 
Миллар Лиам

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йуан Элье 3 0.43
2. Руис Виктор III 2 (1) 0.29
3. Бабич Борис 1 0.14
4. Люхингер Николас 1 0.14
5. Диаките Усман 1 0.14
6. Кемптер Михаэль 1 0.14
7. Гийемено Джереми 1 0.14
8. Alessio Besio 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 9 (2) 1.29
2. Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.57
3. Жегрова Эдон 1 0.14
4. Касами Пайтим 1 0.14
5. Лопес Серхио 1 0.14
6. Джюмарт Эрай 1 0.14
7. Штокер Валентин 0 0
8. Миллар Лиам 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Йуан Элье 3 1
2. Гёртлер Лукас 4 0
3. Стильхарт Базиль 2 0
4. Люхингер Николас 2 0
5. Фазлии Бетим 2 0
6. Гийемено Джереми 0 1
7. Ати-Зиги Лоуренс 1 0
8. Руис Виктор III 1 0
Базель
# Игрок      
1. Петретта Рауль 3 0
2. Касами Пайтим 2 0
3. Штокер Валентин 1 0
4. Джака Таулант 1 0
5. Лопес Серхио 1 0
6. Кинтилья Хорди 1 0
7. Пельмар Анди 1 0
8. Паласиос Матиас 1 0
9. Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0
 Базель 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 31.25% (5) 12.5% (2) 0

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ченуа 2:7 Санкт-Галлен Серветт 5:1 Санкт-Галлен Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:3 Цюрих
Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
FC Rorschach-Goldach 0:3 Базель Карабах 0:0 Базель Лугано 1:1 Базель Базель 1:1 Янг Бойз
Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Базель Суперлига Базель 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 7 4 3 0 18 - 6 15
2. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
3. Янг Бойз 6 3 2 1 15 - 6 11
4. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
5. Сьон 6 2 2 2 8 - 12 8
6. Лугано 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 0:1 7 1 3 3 10 - 15 6
9. Лозанна-Спорт 7 0 3 4 8 - 18 3
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лугано 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Санкт-Галлен 0:1 4 0 3 1 6 - 7 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 0:1 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 2
2. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 2
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 4 0 1
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Лозанна-Спорт Сузуки Тоити 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
4.78
4.18
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:1 Базель онлайн




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