Швейцария: Суперлига 2021-2022
Санкт-Галлен
0:2
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Базель
0:1
15' ГолКабрал Артур
22' Желтая карточкаФазлии Бетим
25' Желтая карточкаГёртлер Лукас
34' Желтая карточкаМиллар Лиам
58' Желтая карточкаНдой Дан
77' Желтая карточкаДжака Таулант
81' Вторая желтая карточкаФазлии Бетим
0:2
86' ГолКабрал Артур
23
Фазлии
Бетим
20
Йуан
Элье
11
Дуа
Квадво
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
15'
0:1
22'
25'
34'
58'
77'
81'
86'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йуан Элье
|3
|0.43
|2.
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.29
|3.
|Бабич Борис
|1
|0.14
|4.
|Люхингер Николас
|1
|0.14
|5.
|Диаките Усман
|1
|0.14
|6.
|Кемптер Михаэль
|1
|0.14
|7.
|Гийемено Джереми
|1
|0.14
|8.
|Alessio Besio
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|10 (2)
|1.43
|2.
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.57
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.14
|4.
|Касами Пайтим
|1
|0.14
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0.14
|6.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.14
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
|8.
|Миллар Лиам
|0
|0
|9.
|Малес Дариан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йуан Элье
|3
|1
|2.
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|3.
|Фазлии Бетим
|2
|1
|4.
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|5.
|Люхингер Николас
|2
|0
|6.
|Гийемено Джереми
|0
|1
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|8.
|Руис Виктор III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петретта Рауль
|3
|0
|2.
|Касами Пайтим
|2
|0
|3.
|Джака Таулант
|2
|0
|4.
|Штокер Валентин
|1
|0
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|7.
|Миллар Лиам
|1
|0
|8.
|Пельмар Анди
|1
|0
|9.
|Паласиос Матиас
|1
|0
|10.
|Ндой Дан
|1
|0
|11.
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|Базель
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ченуа 2:7 Санкт-Галлен Серветт 5:1 Санкт-Галлен Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:3 Цюрих
Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +12 =6 -2FC Rorschach-Goldach 0:3 Базель Карабах 0:0 Базель Лугано 1:1 Базель Базель 1:1 Янг Бойз
Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|3.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|4.
|Серветт
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|0
|3
|4
|8 - 18
|3
|10.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Серветт
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|10
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|2
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|4
|0
|1
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|5.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0