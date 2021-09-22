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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:2
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
15' Гол
Кабрал Артур
22' Желтая карточка
Фазлии Бетим
25' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
34' Желтая карточка
Миллар Лиам
58' Желтая карточка
Ндой Дан
77' Желтая карточка
Джака Таулант
81' Вторая желтая карточка
Фазлии Бетим
0:2
86' Гол
Кабрал Артур
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
8
Диаките
Усман
20
Йуан
Элье
10
Руис
Виктор
III
11
Дуа
Квадво
7
Шуберт
Фабиан
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Кабрал Артур
(Миллар Лиам)
22'
Фазлии Бетим
 
25'
Гёртлер Лукас
 
34'
 
Миллар Лиам
46'
Alessio Besio
Дуа Квадво
 
58'
 
Ндой Дан
62'
 
Касами Пайтим
Штокер Валентин
62'
 
Джака Таулант
Бургер Ваутер
69'
Шмидт Исаак
Диаките Усман
 
69'
Стильхарт Базиль
Люхингер Николас
 
71'
 
Малес Дариан
Фрай Фабиан
77'
 
Джака Таулант
80'
 
Ланг Михаэль
Лопес Серхио
80'
 
Паласиос Матиас
Ндой Дан
81'
Фазлии Бетим
 
82'
Траоре Бубакар
Кемптер Михаэль
 
82'
Leonhard Muenst
Руис Виктор
 
86'
0:2
Кабрал Артур
(Малес Дариан)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йуан Элье 3 0.43
2. Руис Виктор III 2 (1) 0.29
3. Бабич Борис 1 0.14
4. Люхингер Николас 1 0.14
5. Диаките Усман 1 0.14
6. Кемптер Михаэль 1 0.14
7. Гийемено Джереми 1 0.14
8. Alessio Besio 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 10 (2) 1.43
2. Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.57
3. Жегрова Эдон 1 0.14
4. Касами Пайтим 1 0.14
5. Лопес Серхио 1 0.14
6. Джюмарт Эрай 1 0.14
7. Штокер Валентин 0 0
8. Миллар Лиам 0 0
9. Малес Дариан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Йуан Элье 3 1
2. Гёртлер Лукас 4 0
3. Фазлии Бетим 2 1
4. Стильхарт Базиль 2 0
5. Люхингер Николас 2 0
6. Гийемено Джереми 0 1
7. Ати-Зиги Лоуренс 1 0
8. Руис Виктор III 1 0
Базель
# Игрок      
1. Петретта Рауль 3 0
2. Касами Пайтим 2 0
3. Джака Таулант 2 0
4. Штокер Валентин 1 0
5. Лопес Серхио 1 0
6. Кинтилья Хорди 1 0
7. Миллар Лиам 1 0
8. Пельмар Анди 1 0
9. Паласиос Матиас 1 0
10. Ндой Дан 1 0
11. Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0
 Базель 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ченуа 2:7 Санкт-Галлен Серветт 5:1 Санкт-Галлен Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:3 Цюрих
Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
FC Rorschach-Goldach 0:3 Базель Карабах 0:0 Базель Лугано 1:1 Базель Базель 1:1 Янг Бойз
Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Базель Суперлига Базель 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
3. Янг Бойз 6 3 2 1 15 - 6 11
4. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
5. Сьон 6 2 2 2 8 - 12 8
6. Лугано 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 7 1 3 3 10 - 16 6
9. Лозанна-Спорт 7 0 3 4 8 - 18 3
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лугано 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 2
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 4 0 1
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 4 0
4. Люцерн Угриниц Филип 4 0
5. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Миллар Лиам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Фазлии Бетим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:2 Базель онлайн




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