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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
1:1
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1:0
50' Гол в свои ворота
Марграйттер Георг
80' Желтая карточка
Абраши Амир
1:1
90' Гол
Марграйттер Георг
90' Желтая карточка
Кустодио Оливье
90' Желтая карточка
Dominik Schmid2
1:1
90' Не забитый пенальти
Кустодио Оливье
90'+7
58
Осигве
Себастьян
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
22
Гвидотти
Стефано
7
Фаччинетти
Микаэль
6
Mohamed
Amoura
17
Абубакар-Анкра
Асума
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
41
Лоосли
Ноа
77
Болла
Бендегуз
29
Djibril
Diani
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
19
Кампана
Леонардо
Лугано
3-5-2
Грасcхоппер
3-4-1-2

Ход матча

50'
Марграйттер Георг
1:0
60'
Боттани Маттиа
Mohamed Amoura
 
60'
Yuri VI
Циглер Рето
 
63'
 
Бонатини Леонардо
Кампана Леонардо
63'
 
Абраши Амир
Djibril Diani
63'
 
Francis Momoh
Сене Кали
66'
Лунгой Кристофер
Абубакар-Анкра Асума
 
69'
 
Леняни Эрмир
Allan Arigoni
76'
 
Пушич Петар
Кавабэ Хаяо
80'
 
Абраши Амир
86'
Mohamed Belhaj Mahmoud
Гвидотти Стефано
 
90'
1:1
Марграйттер Георг
(Леняни Эрмир)
90'
Кустодио Оливье
 
90'
 
Dominik Schmid2
90'
Кустодио Оливье
1:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 2 0.33
2. Абубакар-Анкра Асума 2 0.33
3. Лаванши Нума 1 0.17
4. Kreshnik Hajrizi 1 0.17
5. Циглер Рето 1 0.17
6. Фаччинетти Микаэль 0 0
7. Саббатини Хонатан 0 0
8. Yuri VI 0 0
Грасcхоппер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кампана Леонардо 3 (2) 0.43
2. Марграйттер Георг 2 0.29
3. Герц Кристиан 1 0.14
4. Tote Gomes 1 0.14
5. Леняни Эрмир 0 0
6. Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 4 0
2. Боттани Маттиа 2 0
3. Kreshnik Hajrizi 2 0
4. Циглер Рето 1 0
5. Марич Мият 1 0
6. Дапрела Фабио 1 0
7. Лаванши Нума 1 0
8. Саббатини Хонатан 1 0
9. Yuri VI 1 0
10. Luis Phelipe 1 0
11. Монцьяло Кевин 1 0
Грасcхоппер
# Игрок      
1. Абраши Амир 4 1
2. Tote Gomes 3 0
3. Герц Кристиан 2 0
4. Djibril Diani 2 0
5. Марграйттер Георг 1 0
6. Кавабэ Хаяо 1 0
7. Да Силва Нуну 1 0
8. Allan Arigoni 1 0
9. Кампана Леонардо 1 0
10. Dominik Schmid2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Грасcхоппер 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 1:1 Базель Сьон 3:2 Лугано ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано
Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тун 1:0 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 5:2 Дорнбирн Грасcхоппер 1:1 Серветт
Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер

Последние игры между собой

Лугано: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Грасcхоппер: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Грасcхоппер 1:3 Лугано Товарищеские матчи Лугано 3:3 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Лугано Суперлига Грасcхоппер 2:1 Лугано Суперлига
Лугано 2:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:3 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Грасcхоппер Кубок Лугано 0:3 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
3. Янг Бойз 6 3 2 1 15 - 6 11
4. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
5. Сьон 7 2 3 2 9 - 13 9
6. Лугано 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Грасcхоппер 7 1 4 2 7 - 8 7
8. Санкт-Галлен 7 1 3 3 10 - 16 6
9. Люцерн 7 0 4 3 10 - 16 4
10. Лозанна-Спорт 7 0 3 4 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
5. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
6. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2
9. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
10. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 2
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 4 0 1
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Лугано Кустодио Оливье 4 0
4. Сьон Ди Сере 4 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 1:1 Грасcхоппер онлайн




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