Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лугано
1:1
Конец матча
Стадион: Корнаредо
Грасcхоппер
1:0
50' Гол в свои воротаМарграйттер Георг
80' Желтая карточкаАбраши Амир
1:1
90' ГолМарграйттер Георг
90' Желтая карточкаКустодио Оливье
90' Желтая карточкаDominik Schmid2
1:1
90' Не забитый пенальтиКустодио Оливье
16
Лаванши
Нума
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
99 Nikolas Muci
-
-
26 Amir Saipi
-
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
-
17 Сене КалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tote Gomes
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
50'
60'
80'
90'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|2
|0.33
|2.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.33
|3.
|Лаванши Нума
|1
|0.17
|4.
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.17
|5.
|Циглер Рето
|1
|0.17
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|7.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|8.
|Yuri VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.43
|2.
|Марграйттер Георг
|2
|0.29
|3.
|Герц Кристиан
|1
|0.14
|4.
|Tote Gomes
|1
|0.14
|5.
|Леняни Эрмир
|0
|0
|6.
|Болла Бендегуз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|4
|0
|2.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|3.
|Kreshnik Hajrizi
|2
|0
|4.
|Циглер Рето
|1
|0
|5.
|Марич Мият
|1
|0
|6.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|7.
|Лаванши Нума
|1
|0
|8.
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|9.
|Yuri VI
|1
|0
|10.
|Luis Phelipe
|1
|0
|11.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Tote Gomes
|3
|0
|3.
|Герц Кристиан
|2
|0
|4.
|Djibril Diani
|2
|0
|5.
|Марграйттер Георг
|1
|0
|6.
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|7.
|Да Силва Нуну
|1
|0
|8.
|Allan Arigoni
|1
|0
|9.
|Кампана Леонардо
|1
|0
|10.
|Dominik Schmid2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|Грасcхоппер
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 1:1 Базель Сьон 3:2 Лугано ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано
Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тун 1:0 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 5:2 Дорнбирн Грасcхоппер 1:1 Серветт
Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер
Последние игры между собой
Лугано: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Грасcхоппер: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лугано 2:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:3 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Грасcхоппер Кубок Лугано 0:3 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|3.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|4.
|Серветт
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|5.
|Сьон
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|6.
|Лугано
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|9.
|Люцерн
|7
|0
|4
|3
|10 - 16
|4
|10.
|Лозанна-Спорт
|7
|0
|3
|4
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Серветт
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|9.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|10
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|2
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|4
|0
|1
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0
|4.
|Сьон
|Ди Сере
|4
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|4
|0