Швейцария: Суперлига 2021-2022
28' Желтая карточкаШульц Марвин
40' Желтая карточкаСидлер Сильван
1:0
42' ГолОаро Гийом
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
99
Оаро
Гийом
33
Буа
Кевин
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
17
Гретер
Симон
31
Эмини
Лорик
16
Ташар
Варол
15
Шульц
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидНападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Walker
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Чумич НиколаЗащитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
-
75 Thoma Monney
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
28'
40'
42'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оаро Гийом
|2
|0.29
|2.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.14
|3.
|Кавар Димитри
|1
|0.14
|4.
|Буа Кевин
|1
|0.14
|5.
|Ндойе Бирама
|1
|0.14
|6.
|Theo Berdayes
|1
|0.14
|7.
|Стожилкович Филип
|1 (1)
|0.14
|8.
|Ди Сере
|0
|0
|9.
|Весли Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угриниц Филип
|2
|0.29
|2.
|Сидлер Сильван
|2
|0.29
|3.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.29
|4.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.29
|5.
|Ташар Варол
|1
|0.14
|6.
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|7.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Сере
|3
|0
|2.
|Лакруа Лео
|1
|0
|3.
|Гргич Анто
|1
|0
|4.
|Буа Кевин
|1
|0
|5.
|Бальтазар
|1
|0
|6.
|Итаитинга
|1
|0
|7.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|8.
|Стожилкович Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Угриниц Филип
|4
|0
|2.
|Шульц Марвин
|2
|1
|3.
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|4.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|5.
|Ташар Варол
|2
|0
|6.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|7.
|Эмини Лорик
|2
|0
|8.
|Соргич Деян
|1
|0
|9.
|Верманн Йорди
|1
|0
|10.
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|50% (4)
|Люцерн
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Стад Лозанна-Уши 4:0 Сьон Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Сьон 3:2 Лугано Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Буохс 1:2 Люцерн Люцерн 1:1 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 4:1 Люцерн
Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих Люцерн 0:3 Фейеноорд Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Люцерн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Люцерн 1:2 Сьон Суперлига Сьон 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|3.
|Сьон
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|4.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|5.
|Серветт
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|6.
|Лугано
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Грасcхоппер
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|0
|3
|4
|8 - 18
|3
|10.
|Люцерн
|0:1
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|3.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Серветт
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|Лугано
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Грасcхоппер
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|0:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|Лугано
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|7.
|Грасcхоппер
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Сьон
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|10
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|2
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|4
|0
|1
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|5.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0