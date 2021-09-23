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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
1:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
28' Желтая карточка
Шульц Марвин
40' Желтая карточка
Сидлер Сильван
1:0
42' Гол
Оаро Гийом
55' Желтая карточка
Ди Сере
68' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
76' Желтая карточка
Nathanael Saintini
1:1
81' Пенальти
Эмини Лорик
86' Желтая карточка
Ташар Варол
90'+6
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
2
Шмид
Йоэль
70
Сиприано
Маркос
Робсон
19
Abdulkader
Keita2
26
Ди
Сере
7
Дзуффи
Лука
52
Весли
Давид
99
Оаро
Гийом
33
Буа
Кевин
90
Васич
Васо
34
Сидлер
Сильван
46
Бурч
Марко
28
Бадштубер
Хольгер
17
Гретер
Симон
31
Эмини
Лорик
6
Верманн
Йорди
16
Ташар
Варол
15
Шульц
Марвин
7
Ндиайе
Ибраима
9
Соргич
Деян
Сьон
4-3-3
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Шульц Марвин
40'
 
Сидлер Сильван
42'
Оаро Гийом
(Буа Кевин)
1:0
55'
Ди Сере
 
60'
 
Чумич Никола
Ндиайе Ибраима
60'
 
Фаркаш Патрик
Сидлер Сильван
66'
 
Алунга Иван
Шульц Марвин
68'
 
Фаркаш Патрик
73'
Theo Berdayes
Весли Давид
 
76'
Nathanael Saintini
 
81'
1:1
Эмини Лорик
82'
Итаитинга
Буа Кевин
 
82'
Стожилкович Филип
Оаро Гийом
 
86'
 
Ташар Варол
90'
Вагнер да Силва
Ди Сере
 
90'
 
Домгени Давид
Верманн Йорди

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оаро Гийом 3 0.43
2. Гргич Анто 1 (1) 0.14
3. Буа Кевин 1 0.14
4. Кавар Димитри 1 0.14
5. Ндойе Бирама 1 0.14
6. Theo Berdayes 1 0.14
7. Стожилкович Филип 1 (1) 0.14
8. Ди Сере 0 0
9. Весли Давид 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угриниц Филип 2 0.29
2. Сидлер Сильван 2 0.29
3. Ндиайе Ибраима 2 0.29
4. Шюрпф Паскаль 2 0.29
5. Ташар Варол 1 0.14
6. Эмини Лорик 1 (1) 0.14
7. Гентнер Кристиан 0 0
8. Фрыдек Мартин 0 0
9. Кампо Самуэле 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Ди Сере 4 0
2. Лакруа Лео 1 0
3. Гргич Анто 1 0
4. Буа Кевин 1 0
5. Бальтазар 1 0
6. Итаитинга 1 0
7. Фаюлу Тимоти 1 0
8. Стожилкович Филип 1 0
9. Nathanael Saintini 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Угриниц Филип 4 0
2. Шульц Марвин 2 1
3. Фаркаш Патрик 3 0
4. Ташар Варол 3 0
5. Гентнер Кристиан 2 0
6. Ндиайе Ибраима 2 0
7. Эмини Лорик 2 0
8. Соргич Деян 1 0
9. Сидлер Сильван 1 0
10. Верманн Йорди 1 0
11. Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 0 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 44.44% (4)
 Люцерн 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Стад Лозанна-Уши 4:0 Сьон Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Сьон 3:2 Лугано Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Буохс 1:2 Люцерн Люцерн 1:1 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 4:1 Люцерн
Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих Люцерн 0:3 Фейеноорд Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт

Последние игры между собой

Сьон: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Люцерн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Сьон Суперлига
Люцерн 1:2 Сьон Суперлига Сьон 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
3. Янг Бойз 6 3 2 1 15 - 6 11
4. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
5. Сьон 7 2 3 2 9 - 13 9
6. Лугано 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Грасcхоппер 7 1 4 2 7 - 8 7
8. Санкт-Галлен 7 1 3 3 10 - 16 6
9. Люцерн 7 0 4 3 10 - 16 4
10. Лозанна-Спорт 7 0 3 4 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
5. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
6. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2
9. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
10. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 2
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 4 0 1
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Лугано Кустодио Оливье 4 0
4. Сьон Ди Сере 4 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Сидлер Сильван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 1:1 Люцерн онлайн




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