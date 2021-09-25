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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
1:2
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
1' Желтая карточка
Хартерц Флориан
12' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
33' Желтая карточка
Merlin Roehl
50' Желтая карточка
Франке Доминик
0:1
57' Гол
Хоффманн Андре
66' Желтая карточка
Клаус Феликс
66' Желтая карточка
Линсмайер Денис
0:2
74' Гол
Циммерман Маттиас
84' Красная карточка
Кастенмайер Флориан
89' Желтая карточка
Peter Kurzweg
1:2
90' Пенальти
Fatih Kaya
90'+7
24
Бунтиц
Фабиян
38
Maximilian
Neuberger
21
Tobias
Schroeck
13
Рёзелер
Нильс
3
Франке
Доминик
22
Гебауэр
Кристиан
34
Merlin
Roehl
23
Линсмайер
Денис
35
Filip
Bilbija
7
Эккерт
Деннис
32
Шмидт
Патрик
II
33
Кастенмайер
Флориан
20
Нарей
Халед
5
Christoph
Klarer
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Ингольштадт
4-4-2
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Ингольштадт
Фортуна

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bilbija 2 0.25
Fatih Kaya 2 (1) 0.25
Merlin Roehl 1 0.13
Кутшке Штефан 1 0.13
Эккерт Деннис 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 4 (2) 0.5
Нарей Халед 2 0.25
Хоффманн Андре 1 0.13
Циммерман Маттиас 1 0.13
Петерсон Кристофер 1 0.13
Боженик Роберт 1 0.13
Аппелькамп Синта 1 0.13
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rico Preissinger 3 0
Merlin Roehl 3 0
Линсмайер Денис 2 0
Франке Доминик 2 0
Эккерт Деннис 2 0
Байстер Максимилиан 1 0
Рёзелер Нильс 1 0
Кутшке Штефан 1 0
Peter Kurzweg 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Thomas Leon Keller 1 0
Jalen Hawkings 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Christoph Klarer 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хеннингс Роувен 1 0
Бодзек Адам 1 0
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Танака Ао 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингольштадт 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Фортуна 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Ингольштадт Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Санкт-Паули 4:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Нюрнберг
Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фортуна 1:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Синт-Трейден Шальке 04 3:1 Фортуна
Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Санкт-Паули 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Хайденхайм 8 4 3 1 10 - 6 15
4. Падерборн 8 4 2 2 17 - 8 14
5. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
6. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Карлсруэ 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Фортуна 8 3 2 3 11 - 12 11
10. Дармштадт 8 3 1 4 15 - 12 10
11. Динамо Дрезден 7 3 1 3 10 - 8 10
12. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
13. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
14. Хольштайн Киль 8 2 2 4 9 - 17 8
15. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
16. Ингольштадт 8 1 1 6 6 - 20 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 8 0 3 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Карлсруэ 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 4 0 1 3 2 - 7 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Фортуна 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
4. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Динамо Дрезден 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Санкт-Паули 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Падерборн Михель Свен 6 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Ян Безушков Макс 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
3. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
4. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 4 0
5. Вердер Гросс Кристиан 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Merlin Roehl получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Петерсон Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Хартерц Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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