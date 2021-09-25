Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ингольштадт
1:2
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
Фортуна
1' Желтая карточкаХартерц Флориан
12' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
33' Желтая карточкаMerlin Roehl
50' Желтая карточкаФранке Доминик
0:1
57' ГолХоффманн Андре
66' Желтая карточкаКлаус Феликс
66' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
0:2
74' ГолЦиммерман Маттиас
84' Красная карточкаКастенмайер Флориан
89' Желтая карточкаPeter Kurzweg
1:2
90' ПенальтиFatih Kaya
34
Merlin
Roehl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Merlin RoehlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Roberto Patzold
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Нарей ХаледЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
Ход матча
33'
50'
57'
0:1
66'
66'
74'
0:2
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Ингольштадт
Фортуна
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bilbija
|2
|0.25
|Fatih Kaya
|2 (1)
|0.25
|Merlin Roehl
|1
|0.13
|Кутшке Штефан
|1
|0.13
|Эккерт Деннис
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|4 (2)
|0.5
|Нарей Халед
|2
|0.25
|Хоффманн Андре
|1
|0.13
|Циммерман Маттиас
|1
|0.13
|Петерсон Кристофер
|1
|0.13
|Боженик Роберт
|1
|0.13
|Аппелькамп Синта
|1
|0.13
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rico Preissinger
|3
|0
|Merlin Roehl
|3
|0
|Линсмайер Денис
|2
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Эккерт Деннис
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Кутшке Штефан
|1
|0
|Peter Kurzweg
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Thomas Leon Keller
|1
|0
|Jalen Hawkings
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Christoph Klarer
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|Бодзек Адам
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингольштадт
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Фортуна
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Ингольштадт Последние 20 матчей: +6 =7 -7Санкт-Паули 4:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Нюрнберг
Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фортуна 1:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Синт-Трейден Шальке 04 3:1 Фортуна
Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Санкт-Паули
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|Падерборн
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|5.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|6.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Карлсруэ
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Фортуна
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|11.
|Динамо Дрезден
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|12.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|13.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|15.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|16.
|Ингольштадт
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|8.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Карлсруэ
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Фортуна
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Санкт-Паули
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|6
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Ян
|Безушков Макс
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|3.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|4
|0
|5.
|Вердер
|Гросс Кристиан
|2
|1