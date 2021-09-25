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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Шальке 04
0'
7' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
31' Желтая карточка
Теродде Симон
0:1
42' Гол
Теродде Симон
47'
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
23
Майер
Жонатан
27
Риццуто
Калоджеро
8
BENTLEY
BAHN
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
38
Mehmet
Aydin
10
Саласар
Родриго
15
Воутерс
Дрис
24
Дрекслер
Доминик
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Ганза
4-5-1
Шальке 04
3-5-2

Ход матча

7'
Риццуто Калоджеро
 
31'
 
Теродде Симон
42'
0:1
Теродде Симон
(Оуведжан Томас)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Ганза
Шальке 04

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
0:3
Б
1:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 3 0.38
Омладич Ник 1 0.13
Беренс Ханно 1 0.13
Мунси Ридж 1 0.13
Лукас Фрёде 1 0.13
Мамба Стрели 1 0.13
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 9 1.13
Бюльтер Мариус 2 0.25
Дрекслер Доминик 1 0.13
Оуведжан Томас 0 0
Каминьски Марцин 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Yaroslav Mikhailov 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 4 0
Майсснер Томас 3 0
Омладич Ник 2 0
Ферхук Йон 2 0
BENTLEY BAHN 2 0
Мунси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Россбах Дамиан 1 0
Лукас Фрёде 1 0
Мамба Стрели 1 0
Рейн Симон 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Flick 3 0
Палссон Виктор 1 1
Теродде Симон 2 0
Дрекслер Доминик 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Blendi Idrizi 1 0
Marvin Pieringer 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганза 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Шальке 04 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Ганза Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Нюрнберг 1:0 Ганза Ганза 2:1 Дармштадт Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден
Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Шальке 04 1:2 Карлсруэ Падерборн 0:1 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Санкт-Паули 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Хайденхайм 8 4 3 1 10 - 6 15
4. Падерборн 8 4 2 2 17 - 8 14
5. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
6. Шальке 04 1:0 8 4 1 3 12 - 11 13
7. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Карлсруэ 8 3 3 2 12 - 9 12
9. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Фортуна 8 3 2 3 11 - 12 11
11. Дармштадт 8 3 1 4 15 - 12 10
12. Динамо Дрезден 7 3 1 3 10 - 8 10
13. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
14. Хольштайн Киль 8 2 2 4 9 - 17 8
15. Ганза 0:1 8 2 1 5 8 - 13 7
16. Ингольштадт 8 1 1 6 6 - 20 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 8 0 3 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Карлсруэ 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Шальке 04 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 0:1 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 4 0 1 3 2 - 7 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Шальке 04 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Фортуна 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Динамо Дрезден 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Ганза 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Санкт-Паули 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
15. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
17. Эрцгебирге Ауэ 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 9 0 2
2. Падерборн Михель Свен 6 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Ян Безушков Макс 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
3. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
4. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Риццуто Калоджеро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Шальке 04
8.00
3.95
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 0:1 Шальке 04 онлайн




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