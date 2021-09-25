Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганза
0:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Ostseestadion
Шальке 04
7' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
31' Желтая карточкаТеродде Симон
0:1
42' ГолТеродде Симон
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
15
Воутерс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ryan Malone
-
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
31'
42'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Ганза
Шальке 04
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|3
|0.38
|Омладич Ник
|1
|0.13
|Беренс Ханно
|1
|0.13
|Мунси Ридж
|1
|0.13
|Лукас Фрёде
|1
|0.13
|Мамба Стрели
|1
|0.13
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|9
|1.13
|Бюльтер Мариус
|2
|0.25
|Дрекслер Доминик
|1
|0.13
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Каминьски Марцин
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Yaroslav Mikhailov
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|4
|0
|Майсснер Томас
|3
|0
|Омладич Ник
|2
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|BENTLEY BAHN
|2
|0
|Мунси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Россбах Дамиан
|1
|0
|Лукас Фрёде
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Рейн Симон
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Flick
|3
|0
|Палссон Виктор
|1
|1
|Теродде Симон
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Blendi Idrizi
|1
|0
|Marvin Pieringer
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганза
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Шальке 04
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Ганза Последние 20 матчей: +9 =6 -5Нюрнберг 1:0 Ганза Ганза 2:1 Дармштадт Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден
Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =2 -11Шальке 04 1:2 Карлсруэ Падерборн 0:1 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Санкт-Паули
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|Падерборн
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|5.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|6.
|Шальке 04
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|7.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Карлсруэ
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|9.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Фортуна
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|12.
|Динамо Дрезден
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|13.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|15.
|Ганза
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|16.
|Ингольштадт
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|8.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Карлсруэ
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Шальке 04
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Шальке 04
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Ганза
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Санкт-Паули
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|15.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|9
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|6
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Ян
|Безушков Макс
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|3.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0
|4.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|4
|0