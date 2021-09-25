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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
6:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 23500
Герта
0'
1:0
16' Гол
Нкунку Кристофер
2:0
23' Гол
Поульсен Юссуф
25' Желтая карточка
Дарида Владимир
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Клостерманн Лукас
3:0
45' Гол
Мукиэле Норди
59' Желтая карточка
Штарк Никлас
4:0
60' Пенальти
Форсберг Эмиль
62' Желтая карточка
Мукиэле Норди
5:0
70' Гол
Нкунку Кристофер
6:0
77' Гол
Хайдара Амаду
85' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
90'+1
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
1
Шволов
Александер
29
Тусар
Люка
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
21
Платтенхардт
Марвин
8
Сердар
Суат
10
Эккеленкамп
Юрген
7
Зельке
Дейви
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Герта
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Герта

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
-12.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
-12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
0:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:4
Б
5:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
1:4
Б
2:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 2 0.33
Собослаи Доминик 2 0.33
Хайдара Амаду 2 0.33
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.33
Андре Силва 1 (1) 0.17
Поульсен Юссуф 1 0.17
Лаймер Конрад 1 0.17
Мукиэле Норди 1 0.17
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердар Суат 2 0.33
Йоветич Стеван 1 0.17
Маолида Мизиан 1 0.17
Эккеленкамп Юрген 1 0.17
Лукебакио Доди 1 (1) 0.17
Дарида Владимир 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Дарида Владимир 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Сердар Суат 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 0 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1)
 Герта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Герта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Герта 2:1 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Герта Бавария 5:0 Герта Герта 1:2 Вольфсбург
Кёльн 3:1 Герта Меппен 0:1 Герта Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 4 1 1 17 - 11 13
3. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Вольфсбург Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
6. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
10. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
11. Герта Заявка 6 2 0 4 7 - 18 6
12. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
13. Боруссия М 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
15. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Кёльн Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
8. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
9. Боруссия М 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
12. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Боруссия М 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Байер Л Диаби Мусса 4 0
3. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 3 0
5. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
РБ Лейпциг 93.7% (133)
X 4.2% (6)
Герта 2.1% (3)
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 6:0 Герта

Исход игры
РБ Лейпциг
93.7% (133)
Ничья
4.2% (6)
Герта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
44.4% (63)
2:0 РБ Лейпциг
22.5% (32)
3:1 РБ Лейпциг
14.1% (20)
1:0 РБ Лейпциг
7.7% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:2 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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