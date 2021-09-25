Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Йошко Гвардиол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Йошко Гвардиол получил травму и медбригада забирает его с поля.

Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О Л - Мукиэле Норди правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

48' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Как он промахнулся? Сердар Суат имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' Герта выполняет удар от ворот.

45' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды РБ Лейпциг отменен из-за положения "вне игры".

36' Шволов Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Форсберг Эмиль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

33' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

32' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Герта

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Александр Шволов не дал случится голу! Нкунку Кристофер должен был забивать, но Александр Шволов сделал отличный сейв

29' Мукиэле Норди пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

27' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

25' Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Дарида Владимир получил желтую карточку от судьи

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол РБ Лейпциг будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Дарида Владимир пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Герта

18' Какой промах! Поульсен Юссуф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол РБ Лейпциг будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Зельке Дейви из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Плохо сыграл Шволов Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.