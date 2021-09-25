Прорвался по центру к штрафной Хофманн, но получил перед линии по ногам от Витселя. Судья показал желтую карточку нарушителю.

На силу пробил со штрафного Хофманн в дальний угол, но на пути мяча оказалась спина защитника.

Пауза в матче. Получил повреждение Мален в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

Закария в центре поля в подкате сбил соперника. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

Налетел на фланге Штиндль на Геррейро прямой ногой. Потребуется ему помощь медиков.

9' С углового навесил Геррейро на ближнюю штангу, где первым оказался Беллингхем и пробил в ближний угол, но не попал в створ.

8' Со штрафного навесил Геррейро на дальнюю штангу, куда вбежал Мален и головой отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

7' На фланге получил по ногам Беллингхем от Коне. Штрафной удар исполнять будут дортмундцы.

6' Ушел от соперника по флангу Мукоко и прострелил вдоль ворот, но там никого из партнеров не оказалось.

5' По флангу забросил Понгранчич на ход Мукоко, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.

4' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Закария на ход Эмболо, но тот нарушил правила в борьбе сзащитником.

3' Сразу же футболисты устроили массовую потасовку. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточки.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных белых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.