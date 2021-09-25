  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Боруссия Д
0'
11' Желтая карточка
Дауд Махмуд
13' Желтая карточка
Закария Денис
15'
1
Зоммер
Янн
24
Янчке
Тони
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
29
Скалли
Джозеф
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
1
Кобель
Грегор
34
Понграчич
Марин
15
Хуммельс
Матс
16
Аканджи
Мануэль
24
Мёнье
Тома
28
Витсель
Аксель
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
8
Дауд
Махмуд
18
Мукоко
Юссуфа
21
Мален
Дониэлл
Боруссия М
3-4-2-1
Боруссия Д
3-3-2-2

Ход матча

11'
 
Дауд Махмуд
13'
Закария Денис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия М
Боруссия Д

9 матчей

66.7%
33.3%
0%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
77.8%
-33.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

0%
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

0%
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед

30 матчей

20%
10%
70%
6 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штиндль Ларс 2 0.4
Плеа Алассан 1 0.2
Хофманн Йонас 1 0.2
Закария Денис 1 0.2
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 7 (1) 1.4
Геррейро Рафаэль 2 0.4
Джованни Рейна 2 0.4
Ройс Марко 1 0.2
Беллингхем Джуд 1 0.2
Азар Торган 1 0.2
Брандт Юлиан 1 0.2
Мёнье Тома 0 0
Хуммельс Матс 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Закария Денис 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Бейер Луис 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёнье Тома 2 0
Дауд Махмуд 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Боруссия Д 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Арминия Унион Берлин 2:1 Боруссия М Байер Л 4:0 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин Бешикташ 1:2 Боруссия Д Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 4 1 1 17 - 11 13
3. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Вольфсбург Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
6. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
10. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
11. Герта Заявка 6 2 0 4 7 - 18 6
12. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
13. Боруссия М 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
15. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Кёльн Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
8. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
9. Боруссия М 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
12. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Боруссия М 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Байер Л Диаби Мусса 4 0
3. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 3 0
5. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Налетел на фланге Штиндль на Геррейро прямой ногой. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    14'
    Закария в центре поля в подкате сбил соперника. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 13'
    Пауза в матче. Получил повреждение Мален в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
  • 11'
    На силу пробил со штрафного Хофманн в дальний угол, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • Желтая карточка
    10'
    Прорвался по центру к штрафной Хофманн, но получил перед линии по ногам от Витселя. Судья показал желтую карточку нарушителю. 
  • 9'
    С углового навесил Геррейро на ближнюю штангу, где первым оказался Беллингхем и пробил в ближний угол, но не попал в створ.
  • Офсайд
    8'
    Со штрафного навесил Геррейро на дальнюю штангу, куда вбежал Мален и головой отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
  • 7'
    На фланге получил по ногам Беллингхем от Коне. Штрафной удар исполнять будут дортмундцы.
  • 6'
    Ушел от соперника по флангу Мукоко и прострелил вдоль ворот, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 5'
    По флангу забросил Понгранчич на ход Мукоко, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Закария на ход Эмболо, но тот нарушил правила в борьбе сзащитником.
  • 3'
    Сразу же футболисты устроили массовую потасовку. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточки. 
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных белых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия М 0:0 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Боруссия Д

Исход игры
Боруссия М
9.5% (14)
Ничья
10.8% (16)
Боруссия Д
79.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
89.93% (125)
Меньше
10.07% (14)
Обе команды забьют
Да
94.24% (131)
Нет
5.76% (8)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
53.4% (79)
1:3 Боруссия Д
14.9% (22)
2:2 Ничья
6.1% (9)
2:3 Боруссия Д
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:1 Боруссия М
3.4% (5)
0:1 Боруссия Д
2% (3)
1:4 Боруссия Д
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 