Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Боруссия Парк
Боруссия Д
11' Желтая карточкаДауд Махмуд
13' Желтая карточкаЗакария Денис
24
Янчке
Тони
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
24
Мёнье
Тома
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия М
Боруссия Д
9 матчей
66.7%
33.3%
0%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
77.8%
-33.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
0%
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
0%
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед
30 матчей
20%
10%
70%
6 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штиндль Ларс
|2
|0.4
|Плеа Алассан
|1
|0.2
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|Закария Денис
|1
|0.2
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|1.4
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.4
|Джованни Рейна
|2
|0.4
|Ройс Марко
|1
|0.2
|Беллингхем Джуд
|1
|0.2
|Азар Торган
|1
|0.2
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|Мёнье Тома
|0
|0
|Хуммельс Матс
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Бейер Луис
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёнье Тома
|2
|0
|Дауд Махмуд
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Боруссия Д
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =3 -7Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Арминия Унион Берлин 2:1 Боруссия М Байер Л 4:0 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +16 =0 -4Боруссия Д 4:2 Унион Берлин Бешикташ 1:2 Боруссия Д Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|3.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|11.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 18
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|8.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|3.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|3
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Боруссия Д
Исход игры
Боруссия М
9.5% (14)
Ничья
10.8% (16)
Боруссия Д
79.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
89.93% (125)
Меньше
10.07% (14)
Обе команды забьют
Да
94.24% (131)
Нет
5.76% (8)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
53.4% (79)
1:3 Боруссия Д
14.9% (22)
2:2 Ничья
6.1% (9)
2:3 Боруссия Д
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:1 Боруссия М
3.4% (5)
0:1 Боруссия Д
2% (3)
1:4 Боруссия Д
1.4% (2)
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