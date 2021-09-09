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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 2 0.4
2. Плеа Алассан 1 0.2
3. Хофманн Йонас 1 0.2
4. Закария Денис 1 0.2
5. Херрманн Патрик 0 0
6. Нец Лука 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 7 (1) 1.4
2. Геррейро Рафаэль 2 0.4
3. Джованни Рейна 2 0.4
4. Ройс Марко 1 0.2
5. Беллингхем Джуд 1 0.2
6. Азар Торган 1 0.2
7. Брандт Юлиан 1 0.2
8. Мёнье Тома 0 0
9. Хуммельс Матс 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Крамер Кристоф 1 0
3. Закария Денис 1 0
4. Вольф Ханнес 1 0
5. Нойхаус Флориан 1 0
6. Бейер Луис 1 0
7. Скалли Джозеф 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Мёнье Тома 2 0
2. Дауд Махмуд 2 0
3. Хуммельс Матс 1 0
4. Витсель Аксель 1 0
5. Геррейро Рафаэль 1 0
6. Аканджи Мануэль 1 0
7. Вольф Мариус 1 0
8. Мален Дониэлл 1 0
9. Холанн Эрлинг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Боруссия Д 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Арминия Унион Берлин 2:1 Боруссия М Байер Л 4:0 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин Бешикташ 1:2 Боруссия Д Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия М 0:1 Боруссия Д Кубок Боруссия М 4:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 20 - 4 13
2. Вольфсбург Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 17 - 11 12
4. Байер Л Заявка 5 3 1 1 15 - 7 10
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Герта Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
11. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
12. РБ Лейпциг Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
14. Боруссия М Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 5 - 8 4
16. Арминия Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Кёльн Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
14. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Хоффенхайм Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Майнц Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
11. Кёльн Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Арминия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Кёльн Модест Антони 4 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 3 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
3. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
4. Байер Л Диаби Мусса 3 0
5. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Боруссия М 5.1% (2)
    X 10.3% (4)
    Боруссия Д 84.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Боруссия Д
    4.30
    4.40
    1.86
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Боруссия М - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д

    Исход игры
    Боруссия М
    5.1% (2)
    Ничья
    10.3% (4)
    Боруссия Д
    84.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.47% (34)
    Меньше
    10.53% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    51.3% (20)
    1:3 Боруссия Д
    15.4% (6)
    2:3 Боруссия Д
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
    2:1 Боруссия М
    5.1% (2)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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