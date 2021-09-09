Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|2
|0.4
|2.
|Плеа Алассан
|1
|0.2
|3.
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|4.
|Закария Денис
|1
|0.2
|5.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|6.
|Нец Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|1.4
|2.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.4
|3.
|Джованни Рейна
|2
|0.4
|4.
|Ройс Марко
|1
|0.2
|5.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.2
|6.
|Азар Торган
|1
|0.2
|7.
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|8.
|Мёнье Тома
|0
|0
|9.
|Хуммельс Матс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|3.
|Закария Денис
|1
|0
|4.
|Вольф Ханнес
|1
|0
|5.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|6.
|Бейер Луис
|1
|0
|7.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мёнье Тома
|2
|0
|2.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|4.
|Витсель Аксель
|1
|0
|5.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|7.
|Вольф Мариус
|1
|0
|8.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Боруссия Д
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =3 -7Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Арминия Унион Берлин 2:1 Боруссия М Байер Л 4:0 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +16 =0 -4Боруссия Д 4:2 Унион Берлин Бешикташ 1:2 Боруссия Д Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|20 - 4
|13
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 11
|12
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 7
|10
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|3.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|5.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Исход игры
Боруссия М
5.1% (2)
Ничья
10.3% (4)
Боруссия Д
84.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
89.47% (34)
Меньше
10.53% (4)
Обе команды забьют
Да
94.74% (36)
Нет
5.26% (2)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
51.3% (20)
1:3 Боруссия Д
15.4% (6)
2:3 Боруссия Д
7.7% (3)
1:1 Ничья
5.1% (2)
2:1 Боруссия М
5.1% (2)
2:2 Ничья
5.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!