Германия: Бундеслига 2021-2022
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Deutsche Bank Park
Кёльн
37
Дурм
Эрик
23
Хёуге
Йенс
10
Костич
Филип
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Кёльн
7 матчей
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
-42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёуге Йенс
|2
|0.4
|Костич Филип
|1
|0.2
|Ламмерс Сэм
|1
|0.2
|Дурм Эрик
|0
|0
|Соу Джибриль
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|4
|0.8
|Кайнц Флориан
|2
|0.4
|Ут Марк
|1
|0.2
|Шауб Луис
|1
|0.2
|Лемперте Тим
|1
|0.2
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Кёльн
|0
|0
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Фрайбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн
Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 11
|12
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|6.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 8
|5
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Майнц
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Герта
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|12.
|Арминия
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|3.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|5.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Кёльн
Исход игры
Айнтрахт Фр
71.8% (102)
Ничья
23.9% (34)
Кёльн
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
71.63% (101)
Нет
28.37% (40)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
37.3% (53)
1:1 Ничья
22.5% (32)
1:0 Айнтрахт Фр
21.1% (30)
3:1 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
1:2 Кёльн
2.1% (3)
0:1 Кёльн
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!