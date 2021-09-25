  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Кёльн
0' 8'
1
Трапп
Кевин
22
Чендлер
Тимоти
2
Н'Дика
Эван
13
Хинтереггер
Мартин
37
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
23
Хёуге
Йенс
19
Борре
Рафаэль
10
Костич
Филип
9
Ламмерс
Сэм
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
Айнтрахт Фр
4-2-3-1
Кёльн
4-1-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Кёльн

7 матчей

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
-42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
4:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
6:2
Б
4:2
Б
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 0.4
Костич Филип 1 0.2
Ламмерс Сэм 1 0.2
Дурм Эрик 0 0
Соу Джибриль 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 4 0.8
Кайнц Флориан 2 0.4
Ут Марк 1 0.2
Шауб Луис 1 0.2
Лемперте Тим 1 0.2
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хинтереггер Мартин 1 0
Да Коста Данни 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 1 1
Кцихос Рафаэль 2 0
Мере Хорхе 2 0
Модест Антони 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Скири Эйе 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Кёльн 0 0 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Фрайбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн
Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 2 14
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 17 - 11 12
4. Байер Л 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
5. Майнц 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
6. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Герта 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Хоффенхайм 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
11. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 8 5
14. Арминия 0:0 Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
15. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Боруссия М Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Майнц 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Кёльн 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Байер Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
9. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Герта 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
14. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Арминия 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Майнц 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Герта 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
8. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кёльн 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
12. Арминия 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
14. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Кёльн Модест Антони 4 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 3 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
3. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
4. Байер Л Диаби Мусса 3 0
5. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Айнтрахт Фр 71.8% (102)
X 23.9% (34)
Кёльн 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Кёльн
2.17
3.90
3.35
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Кёльн

Исход игры
Айнтрахт Фр
71.8% (102)
Ничья
23.9% (34)
Кёльн
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
71.63% (101)
Нет
28.37% (40)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
37.3% (53)
1:1 Ничья
22.5% (32)
1:0 Айнтрахт Фр
21.1% (30)
3:1 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
1:2 Кёльн
2.1% (3)
0:1 Кёльн
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 