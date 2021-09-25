Ян Тильман нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Рефери не любит споров - именно за это Штеффен Баумгарт сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Кёльн выполняет удар от ворот.

51' Г О О О О Л - Борре Рафаэль забивает с правой ноги!

51' О, нет. Из многообещающей позиции Андерссон Себастьян из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Модест Антони из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Кёльн

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Мере Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Чендлер Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Чендлер Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Кёльн

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Килиан Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Килиан Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Отличные скиллы показывает Хёуге Йенс , обводя своих соперников

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Килиан Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Килиан Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Отличный пас сделал Кайнц Флориан из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Любичич Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

19' О, нет. Из многообещающей позиции Андерссон Себастьян из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Скири Эйе забивает с левой ноги!

14' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

10' Плохо сыграл Чендлер Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Дурм Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Дурм Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Андерссон Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола