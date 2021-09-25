Германия: Бундеслига 2021-2022
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park Зрители: 25000
Кёльн
0:1
14' ГолСкири Эйе
25' Желтая карточкаЧендлер Тимоти
37' Желтая карточкаЛюбичич Деян
1:1
45' ГолБорре Рафаэль
55' Undefined phrase: football_event_Кайнц Флориан
62' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
80' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
86' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
90' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
37
Дурм
Эрик
23
Хёуге
Йенс
10
Костич
Филип
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
25'
37'
45'
1:1
55'
62'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Кёльн
7 матчей
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
-42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёуге Йенс
|2
|0.33
|Костич Филип
|1
|0.17
|Борре Рафаэль
|1
|0.17
|Ламмерс Сэм
|1
|0.17
|Дурм Эрик
|0
|0
|Соу Джибриль
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|4
|0.67
|Кайнц Флориан
|2
|0.33
|Ут Марк
|1
|0.17
|Шауб Луис
|1
|0.17
|Скири Эйе
|1
|0.17
|Лемперте Тим
|1
|0.17
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|Кёльн
|10% (1)
|0
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Фрайбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн
Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|3.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|11.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 18
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|8.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|3.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|3
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн
Исход игры
Айнтрахт Фр
71.8% (102)
Ничья
23.9% (34)
Кёльн
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
71.63% (101)
Нет
28.37% (40)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
37.3% (53)
1:1 Ничья
22.5% (32)
1:0 Айнтрахт Фр
21.1% (30)
3:1 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
1:2 Кёльн
2.1% (3)
0:1 Кёльн
1.4% (2)
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