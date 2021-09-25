Германия: Бундеслига 2021-2022
11' Желтая карточкаТа Джонатан
44' Желтая карточкаЛукоки Андерсон
44' Желтая карточкаДиаби Мусса
1:0
62' ГолВирц Флориан
69' Желтая карточкаСтах Антон
83' Желтая карточкаБаккер Митчел
86' Желтая карточкаJae-Sung Lee
90' Желтая карточкаАларио Лукас
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Нападающий
-
26 Небель ПаульНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
44'
44'
62'
1:0
69'
83'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Байер Л
Майнц
17 матчей
82.4%
17.6%
-7.105427357601E-15%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|4
|0.67
|Шик Патрик
|4
|0.67
|Диаби Мусса
|3
|0.5
|Андрих Роберт
|1
|0.17
|Амири Надим
|1
|0.17
|Баккер Митчел
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салаи Адам
|1
|0.17
|Штёгер Кевин
|1
|0.17
|Ньякат Мусса
|1
|0.17
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.17
|Лукоки Андерсон
|1
|0.17
|Буркардт Джонатан
|1
|0.17
|Кор Доминик
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|4
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Андрих Роберт
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|2
|0
|Хак Александер
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Майнц
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =5 -6Штуттгарт 1:3 Байер Л Байер Л 2:1 Ференцварош Байер Л 3:4 Боруссия Д Аугсбург 1:4 Байер Л
Байер Л 4:0 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л
Майнц Последние 20 матчей: +11 =6 -3Майнц 0:0 Фрайбург Хоффенхайм 0:2 Майнц Майнц 0:0 Карлсруэ Майнц 3:0 Гройтер Фюрт
Бохум 2:0 Майнц Майнц 1:0 РБ Лейпциг Эльвeрсберг 2:2 Майнц Майнц 3:2 Дженоа Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Майнц 0:1 Ливерпуль Майнц 2:1 Вюрцбургер Вольфсбург 2:3 Майнц Майнц 1:3 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Майнц 1:1 Герта Майнц 2:1 Бавария Вердер 0:1 Майнц Кёльн 2:3 Майнц Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|3.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|11.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 18
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|8.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|3.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|3
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Майнц
Исход игры
Байер Л
95.8% (136)
Ничья
2.1% (3)
Майнц
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.5% (98)
Меньше
30.5% (43)
Обе команды забьют
Да
69.5% (98)
Нет
30.5% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
49.3% (70)
2:0 Байер Л
21.1% (30)
3:1 Байер Л
10.6% (15)
1:0 Байер Л
9.2% (13)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
4:2 Байер Л
1.4% (2)
4:1 Байер Л
1.4% (2)
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