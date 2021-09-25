Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Плохо сыграл Жереми Фримпонг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Майнц

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

45' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Диаби Мусса грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

44' Лукоки Андерсон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

43' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Майнц выполняет удар от ворот.

41' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Майнц

38' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

38' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Баккер Митчел нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

37' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сен-Жюст Джеремая предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Майнц

31' Баррейро Леандро не смог попасть в створ ударом издали

31' Майнц выполняет удар от ворот.

31' Онисиво Карим из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Матч возобновлен

29' Градецки Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Баккер Митчел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Демирбай Керем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Удар от ворот произведет Майнц

26' Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Лукаш Градецки все равно смог отбить мяч.

26' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Жереми Фримпонг из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

24' Жереми Фримпонг из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...

23' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Брозински Даниэль из команды Майнц навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Судья свистит. Баррейро Леандро атаковал сзади соперника. Это Жереми Фримпонг заработал своей команде штрафной

17' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Отличные скиллы показывает Шик Патрик , обводя своих соперников

14' Онисиво Карим не смог попасть в створ ударом издали

13' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Брозински Даниэль нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

12' Кор Доминик нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Градецки не удержал его в руках.

11' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Та Джонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Буркардт Джонатан из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Кор Доминик из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Майнц выполняет удар от ворот.

5' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Майнц выполняет удар от ворот.

3' Выглядело как неплохой момент. Диаби Мусса из команды Байер Л закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

3' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Жереми Фримпонг из команды Байер Л наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола