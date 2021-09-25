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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 15700
Майнц
0'
11' Желтая карточка
Та Джонатан
44' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
44' Желтая карточка
Диаби Мусса
1:0
62' Гол
Вирц Флориан
69' Желтая карточка
Стах Антон
83' Желтая карточка
Баккер Митчел
86' Желтая карточка
Jae-Sung Lee
90' Желтая карточка
Аларио Лукас
90'+5
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
27
Центнер
Робин
30
Видмер
Сильван
16
Бель
Штефан
4
Сен-Жюст
Джеремая
18
Брозински
Даниэль
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
5
Бутьюс
Жан-Поль
23
Лукоки
Андерсон
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Байер Л
4-2-3-1
Майнц
3-5-2

Ход матча

11'
Та Джонатан
 
44'
 
Лукоки Андерсон
44'
Диаби Мусса
 
61'
Адли Амин
Беллараби Карим
 
62'
Вирц Флориан
(Фримпонг Жереми)
1:0
66'
 
Стах Антон
Баррейро Леандро
66'
 
Ингвартсен Маркус
Онисиво Карим
66'
Инкапье Пьеро
Коссуну Одилон
 
69'
 
Стах Антон
75'
 
Jae-Sung Lee
Кор Доминик
75'
 
Штёгер Кевин
Бутьюс Жан-Поль
82'
Аларио Лукас
Шик Патрик
 
82'
Амири Надим
Вирц Флориан
 
82'
Паулиньо Жозе
Диаби Мусса
 
83'
Баккер Митчел
 
86'
 
Jae-Sung Lee
90'
 
Небель Пауль
Бель Штефан
90'
Аларио Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Байер Л
Майнц

17 матчей

82.4%
17.6%
-7.105427357601E-15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:2
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 4 0.67
Шик Патрик 4 0.67
Диаби Мусса 3 0.5
Андрих Роберт 1 0.17
Амири Надим 1 0.17
Баккер Митчел 0 0
Фримпонг Жереми 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Демирбай Керем 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салаи Адам 1 0.17
Штёгер Кевин 1 0.17
Ньякат Мусса 1 0.17
Ингвартсен Маркус 1 0.17
Лукоки Андерсон 1 0.17
Буркардт Джонатан 1 0.17
Кор Доминик 0 0
Видмер Сильван 0 0
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Онисиво Карим 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 4 0
Баккер Митчел 3 0
Демирбай Керем 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Андрих Роберт 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Аларио Лукас 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Вирц Флориан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 2 0
Хак Александер 2 0
Бель Штефан 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Небель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Майнц 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Штуттгарт 1:3 Байер Л Байер Л 2:1 Ференцварош Байер Л 3:4 Боруссия Д Аугсбург 1:4 Байер Л
Байер Л 4:0 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л
Майнц Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Майнц 0:0 Фрайбург Хоффенхайм 0:2 Майнц Майнц 0:0 Карлсруэ Майнц 3:0 Гройтер Фюрт
Бохум 2:0 Майнц Майнц 1:0 РБ Лейпциг Эльвeрсберг 2:2 Майнц Майнц 3:2 Дженоа Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Майнц 0:1 Ливерпуль Майнц 2:1 Вюрцбургер Вольфсбург 2:3 Майнц Майнц 1:3 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Майнц 1:1 Герта Майнц 2:1 Бавария Вердер 0:1 Майнц Кёльн 2:3 Майнц Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 4 1 1 17 - 11 13
3. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Вольфсбург Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
6. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
10. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
11. Герта Заявка 6 2 0 4 7 - 18 6
12. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
13. Боруссия М 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
15. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Кёльн Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
8. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
9. Боруссия М 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
12. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Боруссия М 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Байер Л Диаби Мусса 4 0
3. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 3 0
5. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
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Прогнозы 142
Байер Л 95.8% (136)
X 2.1% (3)
Майнц 2.1% (3)
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Где смотреть матч Байер Л 1:0 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Майнц

Исход игры
Байер Л
95.8% (136)
Ничья
2.1% (3)
Майнц
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.5% (98)
Меньше
30.5% (43)
Обе команды забьют
Да
69.5% (98)
Нет
30.5% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
49.3% (70)
2:0 Байер Л
21.1% (30)
3:1 Байер Л
10.6% (15)
1:0 Байер Л
9.2% (13)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
4:2 Байер Л
1.4% (2)
4:1 Байер Л
1.4% (2)
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