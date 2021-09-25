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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Арминия
0' 9'
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
21
Прёмель
Гриша
9
Фогльзаммер
Андреас
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
8
Шёпф
Алессандро
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
10
Ласм
Бриан
Унион Берлин
3-3-2-2
Арминия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Унион Берлин
Арминия

10 матчей

60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
-10%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
5:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
4:4
Б2
2:0
Б2
1:1
ТМС
1:0
Б2
4:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.5
Гисельман Нико 2 0.33
Крузе Макс 1 (1) 0.17
Фогльзаммер Андреас 1 0.17
Харагути Генки 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 1 0.17
Окугава Масая 1 0.17
Виммер Патрик 1 0.17
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Гисельман Нико 1 0
Харагути Генки 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 1 1
Клос Фабиан 1 0
Притль Мануэль 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Виммер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Арминия 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин Славия Прага 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Аугсбург Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47
Унион Берлин 2:1 Боруссия М Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Арминия Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Арминия 0:0 Хоффенхайм Боруссия М 3:1 Арминия Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Гройтер Фюрт 1:1 Арминия
Арминия 0:0 Фрайбург Байройт 3:6 Арминия Арминия 1:1 Твенте Штуттгарт 5:2 Арминия Арминия 1:0 Ганновер 96 Арминия 0:3 Ферль Штуттгарт 0:2 Арминия Арминия 1:1 Хоффенхайм Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 2 14
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 17 - 11 12
4. Байер Л 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
5. Майнц 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
6. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Герта 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Хоффенхайм 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
11. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 8 5
14. Арминия 0:0 Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
15. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Боруссия М Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Майнц 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Кёльн 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Байер Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
9. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Герта 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
14. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Арминия 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Майнц 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Герта 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
8. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кёльн 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
12. Арминия 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
14. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Кёльн Модест Антони 4 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 3 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
3. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
4. Байер Л Диаби Мусса 3 0
5. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Унион Берлин 83.8% (119)
X 12.7% (18)
Арминия 3.5% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Арминия
1.73
3.90
5.82
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Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Арминия

Исход игры
Унион Берлин
83.8% (119)
Ничья
12.7% (18)
Арминия
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
46.1% (65)
Нет
53.9% (76)
Популярный счёт
1:0 Унион Берлин
40.1% (57)
2:1 Унион Берлин
30.3% (43)
2:0 Унион Берлин
10.6% (15)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Унион Берлин
2.1% (3)
1:2 Арминия
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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