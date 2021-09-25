Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Унион Берлин вырывает победу

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

93' Крюгер Флориан из команды Арминия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

92' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Отличные скиллы показывает Крюгер Флориан , обводя своих соперников

91' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

90' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Ох, красивый был бы гол! Бехренс Кевин пробил с лета в перекладину!

88' Удар от ворот произведет Арминия

86' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Арминия

85' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

83' Бекер Шеральдо получил желтую карточку от судьи

83' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Андраде Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Бруннер Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Пипер Амос из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Арминия

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Триммель Кристофер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

69' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

69' Луте Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Игрок Хак Робин из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Плохо сыграл Еккель Пауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Клос Фабиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Бруннер Седрик из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Хорошую попытку сделал Хак Робин . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Отличные скиллы показывает Клос Фабиан , обводя своих соперников

59' Игрок Ласм Бриан из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' Окугава Масая из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Удар от ворот произведет Арминия

56' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Выглядело как неплохой момент. Авонийи Тайво из команды Унион Берлин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

51' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Хедира Рани получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

48' Клос Фабиан из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля