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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11000
Арминия
0'
83' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
1:0
88' Гол
Бехренс Кевин
90'+4
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
21
Прёмель
Гриша
9
Фогльзаммер
Андреас
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
8
Шёпф
Алессандро
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
10
Ласм
Бриан
Унион Берлин
3-3-2-2
Арминия
4-4-2

Ход матча

36'
Еккель Пауль
Баумгартль Тимо
 
62'
 
Виммер Патрик
Ласм Бриан
66'
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
 
66'
Бекер Шеральдо
Фогльзаммер Андреас
 
78'
 
Кунце Фабиан
Окугава Масая
78'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Хак Робин
78'
 
Крюгер Флориан
Андраде Андреас
80'
Харагути Генки
Прёмель Гриша
 
80'
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
 
81'
 
Де Медина Натан
Бруннер Седрик
83'
Бекер Шеральдо
 
88'
Бехренс Кевин
(Бекер Шеральдо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Унион Берлин
Арминия

10 матчей

60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
-10%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
5:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
4:4
Б2
2:0
Б2
1:1
ТМС
1:0
Б2
4:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.5
Гисельман Нико 2 0.33
Крузе Макс 1 (1) 0.17
Фогльзаммер Андреас 1 0.17
Бехренс Кевин 1 0.17
Бекер Шеральдо 0 0
Харагути Генки 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 1 0.17
Окугава Масая 1 0.17
Виммер Патрик 1 0.17
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Гисельман Нико 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Харагути Генки 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 1 1
Клос Фабиан 1 0
Притль Мануэль 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Виммер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)
 Арминия 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин Славия Прага 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Аугсбург Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47
Унион Берлин 2:1 Боруссия М Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Арминия Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Арминия 0:0 Хоффенхайм Боруссия М 3:1 Арминия Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Гройтер Фюрт 1:1 Арминия
Арминия 0:0 Фрайбург Байройт 3:6 Арминия Арминия 1:1 Твенте Штуттгарт 5:2 Арминия Арминия 1:0 Ганновер 96 Арминия 0:3 Ферль Штуттгарт 0:2 Арминия Арминия 1:1 Хоффенхайм Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 4 1 1 17 - 11 13
3. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Вольфсбург Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
6. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
10. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
11. Герта Заявка 6 2 0 4 7 - 18 6
12. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
13. Боруссия М 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
15. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Кёльн Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
8. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
9. Боруссия М 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
12. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Боруссия М 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Байер Л Диаби Мусса 4 0
3. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 3 0
5. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Унион Берлин 83.8% (119)
X 12.7% (18)
Арминия 3.5% (5)
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Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Арминия

Исход игры
Унион Берлин
83.8% (119)
Ничья
12.7% (18)
Арминия
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
46.1% (65)
Нет
53.9% (76)
Популярный счёт
1:0 Унион Берлин
40.1% (57)
2:1 Унион Берлин
30.3% (43)
2:0 Унион Берлин
10.6% (15)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Унион Берлин
2.1% (3)
1:2 Арминия
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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