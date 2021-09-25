Германия: Бундеслига 2021-2022
Унион Берлин
1:0
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 11000
Арминия
83' Желтая карточкаБекер Шеральдо
1:0
88' ГолБехренс Кевин
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
83'
88'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Унион Берлин
Арминия
10 матчей
60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
-10%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.5
|Гисельман Нико
|2
|0.33
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.17
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.17
|Бехренс Кевин
|1
|0.17
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|1
|0.17
|Окугава Масая
|1
|0.17
|Виммер Патрик
|1
|0.17
|Бруннер Седрик
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Хедира Рани
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|Арминия
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4Боруссия Д 4:2 Унион Берлин Славия Прага 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Аугсбург Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47
Унион Берлин 2:1 Боруссия М Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Арминия Последние 20 матчей: +5 =10 -5Арминия 0:0 Хоффенхайм Боруссия М 3:1 Арминия Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Гройтер Фюрт 1:1 Арминия
Арминия 0:0 Фрайбург Байройт 3:6 Арминия Арминия 1:1 Твенте Штуттгарт 5:2 Арминия Арминия 1:0 Ганновер 96 Арминия 0:3 Ферль Штуттгарт 0:2 Арминия Арминия 1:1 Хоффенхайм Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|3.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|11.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 18
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|8.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|3.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|3
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Арминия
Исход игры
Унион Берлин
83.8% (119)
Ничья
12.7% (18)
Арминия
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
46.1% (65)
Нет
53.9% (76)
Популярный счёт
1:0 Унион Берлин
40.1% (57)
2:1 Унион Берлин
30.3% (43)
2:0 Унион Берлин
10.6% (15)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Унион Берлин
2.1% (3)
1:2 Арминия
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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