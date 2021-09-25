Австрия: Бундеслига 2021-2022
Альтах
0:4
Второй тайм: 90+'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Аустрия Клагенфурт
22' Желтая карточкаHerbert Paul
0:1
39' Гол в свои воротаНдиайе Пап-Альюн II
0:2
48' ГолРидер Флориан
0:3
61' ГолПинк Маркус
0:4
67' ГолПинк Маркус
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
12
Бишоф
Ной
28
Herbert
Paul
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
-
33 Букта ЧабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
22'
39'
48'
61'
0:3
67'
0:4
История личных встреч
Альтах
Аустрия Клагенфурт
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.33
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.11
|Крижман Санди
|1
|0.11
|Хаудум Штефан
|1
|0.11
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.11
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|5
|0.56
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.22
|Ридер Флориан
|2
|0.22
|Patrick Greil
|2
|0.22
|Turgay Gemicibasi
|1 (1)
|0.11
|Thorsten Mahrer
|1
|0.11
|Christopher Cvetko
|1
|0.11
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|Ридер Флориан
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Herbert Paul
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Аустрия Клагенфурт
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +4 =7 -9Аустрия Вена 0:0 Альтах Альтах 1:1 Рид Альтах 1:3 Вадуц Альтах 1:2 Вольфсбергер
Сваровски Тироль 0:0 Альтах Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сент-Йоханн 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 ЛАСК Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:2 Гразер
Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|4:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|4.
|Рид
|2:4
|9
|3
|3
|3
|13 - 21
|12
|5.
|Альтах
|0:4
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|6.
|Хартберг
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|7.
|Вольфсбергер
|0:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Адмира
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Рапид Вена
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|4:2
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|11.
|Аустрия Вена
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|12.
|ЛАСК
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|2:4
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|4:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|Сваровски Тироль
|4:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|8.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|9.
|Вольфсбергер
|0:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Альтах
|0:4
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|3.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|Вольфсбергер
|0:2
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Альтах
|0:4
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|4:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|2:4
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|6
|2
|2
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|5
|0
|0
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|4
|1
|5
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|5.
|Вольфсбергер
|Гугганиг Давид
|2
|1