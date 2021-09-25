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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:4
Конец матча

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
22' Желтая карточка
Herbert Paul
0:1
40' Гол в свои ворота
Ндиайе Пап-Альюн II
0:2
48' Гол
Ридер Флориан
0:3
63' Гол
Пинк Маркус
0:4
66' Гол
Пинк Маркус
90'+5
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
18
Цвишенбруггер
Ян
2
Дабанлы
Беркай
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
27
Хаудум
Штефан
34
Турнвальд
Мануэль
28
Прокопич
Борис
12
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
4
Patrick
Greil
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
Альтах
5-3-2
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Аустрия Клагенфурт

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.33
Турнвальд Мануэль 1 0.11
Крижман Санди 1 0.11
Хаудум Штефан 1 0.11
Нуссбаумер Даниэль 1 0.11
Нетцер Филипп 0 0
Райтер Доминик 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 5 0.56
Alexander Timossi Andersson 2 0.22
Ридер Флориан 2 0.22
Patrick Greil 2 0.22
Turgay Gemicibasi 1 (1) 0.11
Thorsten Mahrer 1 0.11
Christopher Cvetko 1 0.11
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабанлы Беркай 4 0
Нухиу Атдхи 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Цвишенбруггер Ян 2 0
Хаудум Штефан 2 0
Ндиайе Пап-Альюн II 2 0
Felix Strauss 2 0
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Sebastian Aigner 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Nicolas Wimmer 2 1
Ридер Флориан 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Herbert Paul 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Alexander Timossi Andersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2)
Аустрия Клагенфурт 21.43% (3) 0 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Аустрия Вена 0:0 Альтах Альтах 1:1 Рид Альтах 1:3 Вадуц Альтах 1:2 Вольфсбергер
Сваровски Тироль 0:0 Альтах Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сент-Йоханн 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 ЛАСК Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:2 Гразер
Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 8 5 2 1 21 - 10 17
3. Аустрия Клагенфурт 9 3 3 3 15 - 16 12
4. Рид 9 3 3 3 13 - 21 12
5. Альтах 9 2 3 4 7 - 13 9
6. Хартберг 8 2 3 3 12 - 11 9
7. Вольфсбергер 9 2 3 4 13 - 19 9
8. Адмира 8 2 3 3 10 - 10 9
9. Рапид Вена 8 2 2 4 10 - 10 8
10. Сваровски Тироль 9 1 5 3 11 - 17 8
11. Аустрия Вена 8 1 5 2 8 - 8 8
12. ЛАСК 8 1 4 3 6 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 4 3 1 0 8 - 5 10
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
6. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
7. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
8. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
9. Вольфсбергер 5 1 1 3 7 - 11 4
10. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
3. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
4. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Альтах 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 7 - 10 4
9. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 6 2 2
3. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 5 0 0
4. Штурм Янтшер Якоб 4 1 5
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
5. Вольфсбергер Гугганиг Давид 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ндиайе Пап-Альюн II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Herbert Paul получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 0:4 Аустрия Клагенфурт онлайн




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