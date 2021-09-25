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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
4:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Рид
0'
1:0
29' Гол
Забитцер Томас
2:0
32' Гол
Бехоунек Рафаэл
39' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
3:0
45' Гол
Забитцер Томас
3:1
59' Гол
Шаби Сейфедин
4:1
63' Гол
Забитцер Томас
4:2
85' Гол
Шаби Сейфедин
86' Желтая карточка
Смит Ренни
90'+2
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
5
Felix
Bacher
3
Leon
Klassen
6
Пецос
Атанасиос
4
Мюллер
Валентино
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
7
Забитцер
Томас
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
6
Райнер
Константин
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
22
Нутц
Штефан
11
Оффенбахер
Даниэль
20
Сатин
Мурат
21
Leo
Mikic
Сваровски Тироль
4-2-3-1
Рид
5-3-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рид

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
-200%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
-200%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Томас 3 0.33
Вриони Джакомо 3 (1) 0.33
Ансельм Тобиас 1 0.11
Кох Фабиан 1 0.11
Блуме Брор 1 0.11
Бехоунек Рафаэл 1 0.11
Авуджа Максим 1 0.11
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0
Leon Klassen 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 3 0.33
Байич Анте 2 0.22
Висмейер Юлиан 2 0.22
Райнер Константин 2 0.22
Нутц Штефан 1 0.11
Оффенбахер Даниэль 1 0.11
Philipp Pomer 1 0.11
Leo Mikic 1 0.11
Сатин Мурат 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 3 0
Кох Фабиан 2 0
Вриони Джакомо 2 0
Авуджа Максим 2 0
Leon Klassen 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Смит Ренни 1 0
Забитцер Томас 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 4 0
Цигль Марсель 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Лергер Михель 1 0
Сивалд Феликс 1 0
Райнер Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0
 Рид 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Гразер 2:4 Сваровски Тироль Штурм 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:0 Альтах Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль
Рид Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Форвертс Штайр 1:3 Рид Рид 3:3 Вольфсбергер Альтах 1:1 Рид Рид 1:0 ЛАСК
Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 8 5 2 1 21 - 10 17
3. Аустрия Клагенфурт 4:0 9 3 3 3 15 - 16 12
4. Рид 2:4 9 3 3 3 13 - 21 12
5. Альтах 0:4 9 2 3 4 7 - 13 9
6. Хартберг 8 2 3 3 12 - 11 9
7. Вольфсбергер 0:2 9 2 3 4 13 - 19 9
8. Адмира 8 2 3 3 10 - 10 9
9. Рапид Вена 8 2 2 4 10 - 10 8
10. Сваровски Тироль 4:2 9 1 5 3 11 - 17 8
11. Аустрия Вена 8 1 5 2 8 - 8 8
12. ЛАСК 8 1 4 3 6 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 2:4 4 3 1 0 8 - 5 10
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Аустрия Клагенфурт 4:0 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
6. Сваровски Тироль 4:2 5 1 3 1 7 - 7 6
7. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
8. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
9. Вольфсбергер 0:2 5 1 1 3 7 - 11 4
10. Альтах 0:4 5 1 1 3 4 - 9 4
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
3. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
4. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
5. Вольфсбергер 0:2 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Альтах 0:4 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Аустрия Клагенфурт 4:0 5 1 1 3 7 - 10 4
9. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4:2 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 2:4 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 6 2 2
3. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 5 0 0
4. Штурм Янтшер Якоб 4 1 5
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
5. Вольфсбергер Гугганиг Давид 2 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рид
1.99
3.88
41.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 4:2 Рид онлайн




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