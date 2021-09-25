Австрия: Бундеслига 2021-2022
Сваровски Тироль
4:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Тиволи Ной
Рид
1:0
29' ГолЗабитцер Томас
2:0
32' ГолБехоунек Рафаэл
39' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
3:0
45' ГолЗабитцер Томас
3:1
59' ГолШаби Сейфедин
4:1
63' ГолЗабитцер Томас
4:2
85' ГолШаби Сейфедин
86' Желтая карточкаСмит Ренни
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
20
Сатин
Мурат
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисНападающий
- Нападающий
-
22 Mario Andric
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
29'
1:0
32'
2:0
45'
3:0
59'
3:1
63'
4:1
85'
4:2
86'
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рид
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
-200%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
-200%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Томас
|3
|0.33
|Вриони Джакомо
|3 (1)
|0.33
|Ансельм Тобиас
|1
|0.11
|Кох Фабиан
|1
|0.11
|Блуме Брор
|1
|0.11
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.11
|Авуджа Максим
|1
|0.11
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Leon Klassen
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|3
|0.33
|Байич Анте
|2
|0.22
|Висмейер Юлиан
|2
|0.22
|Райнер Константин
|2
|0.22
|Нутц Штефан
|1
|0.11
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.11
|Philipp Pomer
|1
|0.11
|Leo Mikic
|1
|0.11
|Сатин Мурат
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|Кох Фабиан
|2
|0
|Вриони Джакомо
|2
|0
|Авуджа Максим
|2
|0
|Leon Klassen
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Смит Ренни
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Сивалд Феликс
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|0
|Рид
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =7 -9Гразер 2:4 Сваровски Тироль Штурм 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:0 Альтах Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль
Рид Последние 20 матчей: +9 =7 -4Форвертс Штайр 1:3 Рид Рид 3:3 Вольфсбергер Альтах 1:1 Рид Рид 1:0 ЛАСК
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|4:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|4.
|Рид
|2:4
|9
|3
|3
|3
|13 - 21
|12
|5.
|Альтах
|0:4
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|6.
|Хартберг
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|7.
|Вольфсбергер
|0:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Адмира
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Рапид Вена
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|4:2
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|11.
|Аустрия Вена
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|12.
|ЛАСК
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|2:4
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|4:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|Сваровски Тироль
|4:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|8.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|9.
|Вольфсбергер
|0:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Альтах
|0:4
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|3.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|Вольфсбергер
|0:2
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Альтах
|0:4
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|4:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|2:4
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|6
|2
|2
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|5
|0
|0
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|4
|1
|5
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|5.
|Вольфсбергер
|Гугганиг Давид
|2
|1