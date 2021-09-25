  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
4' Гол
Сибачо Жордан
31' Желтая карточка
Йуан Элье
45'+3
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
3
Нуу
Муса
24
Кемптер
Михаэль
6
Стильхарт
Базиль
33
Шмидт
Исаак
20
Йуан
Элье
13
Leonhard
Muenst
31
Alessio
Besio
9
Гийемено
Джереми
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

4'
Сибачо Жордан
1:0
24'
Мамбимби Феликс
Фасснахт Кристиан
 
31'
 
Йуан Элье

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Янг Бойз
Санкт-Галлен

36 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
30 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.4%
33.3%
-2.7%
25 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
25%
19.4%
20 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

0%
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед

50 матчей

60%
28%
12%
30 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
42%
8%
25 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
38%
22%
20 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 5 0.71
Элиа Мешак 4 0.57
Фасснахт Кристиан 3 0.43
Эбишер Мишель 2 0.29
Гарсия Улиссес 1 0.14
Канга Вилфрид 1 0.14
Нгамале Муми 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Хефти Сильван 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 3 0.38
Руис Виктор III 2 (1) 0.25
Бабич Борис 1 0.13
Люхингер Николас 1 0.13
Диаките Усман 1 0.13
Кемптер Михаэль 1 0.13
Гийемено Джереми 1 0.13
Alessio Besio 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масейрас Кентен 1 1
Лаупер Сандро 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Нгамале Муми 2 0
Али Мохамед 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йуан Элье 4 1
Гёртлер Лукас 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Стильхарт Базиль 2 0
Люхингер Николас 2 0
Гийемено Джереми 0 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Руис Виктор III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Санкт-Галлен 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 4:0 Цюрих
Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Санкт-Галлен 0:2 Базель Ченуа 2:7 Санкт-Галлен Серветт 5:1 Санкт-Галлен Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Янг Бойз 1:0 7 4 2 1 16 - 6 14
3. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
4. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
5. Сьон 7 2 3 2 9 - 13 9
6. Лугано 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Грасcхоппер 7 1 4 2 7 - 8 7
8. Санкт-Галлен 0:1 8 1 3 4 10 - 17 6
9. Люцерн 7 0 4 3 10 - 16 4
10. Лозанна-Спорт 7 0 3 4 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
2. Янг Бойз 1:0 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
6. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Санкт-Галлен 0:1 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 1:0 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Санкт-Галлен 0:1 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2
9. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
10. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 2
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Лугано Кустодио Оливье 4 0
4. Сьон Ди Сере 4 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Санкт-Галлен
1.18
8.30
32.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен онлайн




Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 