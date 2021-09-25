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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
2:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
3' Гол
Сибачо Жордан
31' Желтая карточка
Йуан Элье
2:0
47' Гол
Мамбимби Феликс
60' Желтая карточка
Али Мохамед
2:1
61' Гол
Дуа Квадво
77' Желтая карточка
Эбишер Мишель
90'+6
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
3
Нуу
Муса
24
Кемптер
Михаэль
6
Стильхарт
Базиль
33
Шмидт
Исаак
20
Йуан
Элье
13
Leonhard
Muenst
31
Alessio
Besio
9
Гийемено
Джереми
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

3'
Сибачо Жордан
(Эбишер Мишель)
1:0
24'
Мамбимби Феликс
Фасснахт Кристиан
 
31'
 
Йуан Элье
47'
Мамбимби Феликс
(Элиа Мешак)
2:0
56'
 
Траоре Бубакар
Alessio Besio
56'
 
Дуа Квадво
Шмидт Исаак
60'
Али Мохамед
 
61'
2:1
Дуа Квадво
69'
Канга Вилфрид
Сибачо Жордан
 
69'
Сьерро Венсан
Нгамале Муми
 
69'
 
Шуберт Фабиан
Гийемено Джереми
77'
Эбишер Мишель
 
82'
 
Штаубли Тим
Leonhard Muenst
82'
 
Patrick Sutter
Йуан Элье
84'
Масейрас Кентен
Гарсия Улиссес
 
84'
Ридер Фабиан
Эбишер Мишель
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Янг Бойз
Санкт-Галлен

36 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
30 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.4%
33.3%
-2.7%
25 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
25%
19.4%
20 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

0%
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед

50 матчей

60%
28%
12%
30 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
42%
8%
25 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
38%
22%
20 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 5 0.71
Элиа Мешак 4 0.57
Фасснахт Кристиан 3 0.43
Эбишер Мишель 2 0.29
Гарсия Улиссес 1 0.14
Мамбимби Феликс 1 0.14
Канга Вилфрид 1 0.14
Нгамале Муми 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 3 0.38
Руис Виктор III 2 (1) 0.25
Бабич Борис 1 0.13
Люхингер Николас 1 0.13
Диаките Усман 1 0.13
Кемптер Михаэль 1 0.13
Гийемено Джереми 1 0.13
Дуа Квадво 1 0.13
Alessio Besio 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Лаупер Сандро 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Нгамале Муми 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йуан Элье 4 1
Гёртлер Лукас 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Стильхарт Базиль 2 0
Люхингер Николас 2 0
Гийемено Джереми 0 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Руис Виктор III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Санкт-Галлен 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4) 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 4:0 Цюрих
Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Санкт-Галлен 0:2 Базель Ченуа 2:7 Санкт-Галлен Серветт 5:1 Санкт-Галлен Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
4. Серветт 1:1 8 3 3 2 16 - 14 12
5. Сьон 7 2 3 2 9 - 13 9
6. Лугано 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Грасcхоппер 7 1 4 2 7 - 8 7
8. Санкт-Галлен 8 1 3 4 11 - 18 6
9. Лозанна-Спорт 1:1 8 0 4 4 9 - 19 4
10. Люцерн 7 0 4 3 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
2. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Серветт 1:1 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 1:1 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 1:1 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Санкт-Галлен 4 1 0 3 5 - 10 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 1:1 4 0 2 2 4 - 8 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Серветт Сассо Венсан 3 1
4. Лугано Кустодио Оливье 4 0
5. Сьон Ди Сере 4 0
Весь список
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