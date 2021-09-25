Швейцария: Суперлига 2021-2022
Янг Бойз
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Санкт-Галлен
1:0
3' ГолСибачо Жордан
31' Желтая карточкаЙуан Элье
2:0
47' ГолМамбимби Феликс
60' Желтая карточкаАли Мохамед
2:1
61' ГолДуа Квадво
77' Желтая карточкаЭбишер Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
3
Нуу
Муса
33
Шмидт
Исаак
20
Йуан
Элье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
3'
1:0
31'
47'
2:0
60'
61'
2:1
77'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Янг Бойз
Санкт-Галлен
36 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
30 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.4%
33.3%
-2.7%
25 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
25%
19.4%
20 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
0%
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед
50 матчей
60%
28%
12%
30 побед 14 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
42%
8%
25 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
38%
22%
20 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|5
|0.71
|Элиа Мешак
|4
|0.57
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.43
|Эбишер Мишель
|2
|0.29
|Гарсия Улиссес
|1
|0.14
|Мамбимби Феликс
|1
|0.14
|Канга Вилфрид
|1
|0.14
|Нгамале Муми
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Хефти Сильван
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|3
|0.38
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.25
|Бабич Борис
|1
|0.13
|Люхингер Николас
|1
|0.13
|Диаките Усман
|1
|0.13
|Кемптер Михаэль
|1
|0.13
|Гийемено Джереми
|1
|0.13
|Дуа Квадво
|1
|0.13
|Alessio Besio
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Лаупер Сандро
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Нгамале Муми
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йуан Элье
|4
|1
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Люхингер Николас
|2
|0
|Гийемено Джереми
|0
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Санкт-Галлен
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 4:0 Цюрих
Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Санкт-Галлен 0:2 Базель Ченуа 2:7 Санкт-Галлен Серветт 5:1 Санкт-Галлен Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|4.
|Серветт
|1:1
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|5.
|Сьон
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|6.
|Лугано
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|8
|0
|4
|4
|9 - 19
|4
|10.
|Люцерн
|7
|0
|4
|3
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Серветт
|1:1
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Серветт
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|10
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0
|5.
|Сьон
|Ди Сере
|4
|0