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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:1
Перерыв

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
13' Желтая карточка
Томас Тразье
26' Желтая карточка
Валь Тео
1:0
32' Гол
Стеванович Мирослав
43' Желтая карточка
Сеспедес Борис
1:1
44' Пенальти
Кукурузович Степан
45' Желтая карточка
Сассо Венсан
45' Желтая карточка
Anel Husic
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
12
Роделен
Ронни
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
5
Гриппо
Симоне
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
10
Пуэртас
Кэмерон
7
Кукурузович
Степан
21
Kouadio
Jean
38
Томас
Тразье
9
Zeki
Amdouni
Серветт
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
5-4-1

Ход матча

13'
 
Томас Тразье
26'
Валь Тео
 
32'
Стеванович Мирослав
(Валь Тео)
1:0
43'
Сеспедес Борис
 
44'
1:1
Кукурузович Степан
45'
Сассо Венсан
 
45'
 
Anel Husic

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Серветт
Лозанна-Спорт

17 матчей

76.5%
23.5%
0%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
-5.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

0%
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 3 0.38
Стеванович Мирослав 2 0.25
Киэ Грежон 2 0.25
Руй Стив 2 0.25
Имери Кастриот 2 0.25
Антунес Алексис 1 0.13
Валь Тео 1 (1) 0.13
Сотье Антони 1 0.13
Роделен Ронни 1 0.13
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уаттара Брахима 2 0.25
Маю Хишам 2 0.25
Zeki Amdouni 2 0.25
Кукурузович Степан 1 (1) 0.13
Монтейру Элтон 1 0.13
Anel Husic 1 0.13
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 1
Сеспедес Борис 3 0
Сотье Антони 2 0
Валь Тео 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 4 0
Сузуки Тоити 4 0
Зохури Армель 4 0
Маю Хишам 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Томас Тразье 2 0
Karim Sow 2 0
Шафик Фуад 1 0
Монтейру Элтон 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Kouadio Jean 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1)
 Лозанна-Спорт 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цюрих 2:2 Серветт Concordia1 1:4 Серветт Серветт 5:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 1:1 Серветт
Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Бюль 2:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:2 Базель FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
4. Серветт 1:1 8 3 3 2 16 - 14 12
5. Сьон 7 2 3 2 9 - 13 9
6. Лугано 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Грасcхоппер 7 1 4 2 7 - 8 7
8. Санкт-Галлен 8 1 3 4 11 - 18 6
9. Лозанна-Спорт 1:1 8 0 4 4 9 - 19 4
10. Люцерн 7 0 4 3 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
2. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Серветт 1:1 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 1:1 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 1:1 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Санкт-Галлен 4 1 0 3 5 - 10 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 1:1 4 0 2 2 4 - 8 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Серветт Сассо Венсан 3 1
4. Лугано Кустодио Оливье 4 0
5. Сьон Ди Сере 4 0
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Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лозанна-Спорт
1.58
4.50
6.20
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Где смотреть матч Серветт 1:1 Лозанна-Спорт онлайн




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