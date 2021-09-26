Швейцария: Суперлига 2021-2022
Люцерн
1:3
Второй тайм: 62'
Стадион: Свисспорарена
Лугано
0:1
3' ГолАбубакар-Анкра Асума
1:1
21' ГолУгриниц Филип
28' Желтая карточкаБоттани Маттиа
30' Желтая карточкаУгриниц Филип
1:2
35' ГолЦелар Жан
39' Желтая карточкаЛоврич Санди
1:3
45' ГолБоттани Маттиа
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
17
Гретер
Симон
20
Чумич
Никола
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
-
26 Amir Saipi
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
Ход матча
3'
21'
1:1
28'
30'
35'
1:2
39'
45'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Люцерн
Лугано
17 матчей
82.4%
17.6%
-7.105427357601E-15%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
-5.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
0%
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
29 матчей
48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|3
|0.38
|Сидлер Сильван
|2
|0.25
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.25
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.25
|Ташар Варол
|1
|0.13
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.13
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.43
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.43
|Лаванши Нума
|1
|0.14
|Целар Жан
|1
|0.14
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.14
|Циглер Рето
|1
|0.14
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|5
|0
|Шульц Марвин
|2
|1
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Соргич Деян
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Верманн Йорди
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Боттани Маттиа
|3
|0
|Kreshnik Hajrizi
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Марич Мият
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Yuri VI
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|Лугано
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сьон 1:1 Люцерн Буохс 1:2 Люцерн Люцерн 1:1 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
Серветт 4:1 Люцерн Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих Люцерн 0:3 Фейеноорд Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лугано 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 1:1 Базель Сьон 3:2 Лугано
ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|4.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|5.
|Лугано
|3:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|Сьон
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|0
|4
|4
|9 - 19
|4
|10.
|Люцерн
|1:3
|8
|0
|4
|4
|11 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Лугано
|3:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|1:3
|5
|0
|2
|3
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Лугано
|3:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Люцерн
|1:3
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|10
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0