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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
2:3
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
0:1
3' Гол
Абубакар-Анкра Асума
1:1
21' Гол
Угриниц Филип
28' Желтая карточка
Боттани Маттиа
30' Желтая карточка
Угриниц Филип
1:2
35' Гол
Целар Жан
39' Желтая карточка
Ловрич Санди
1:3
45' Гол
Боттани Маттиа
63' Желтая карточка
Kreshnik Hajrizi
71' Желтая карточка
Дапрела Фабио
2:3
72' Пенальти
Соргич Деян
87' Желтая карточка
Лаванши Нума
90' Желтая карточка
Осигве Себастьян
90'+5
90
Васич
Васо
34
Сидлер
Сильван
46
Бурч
Марко
28
Бадштубер
Хольгер
17
Гретер
Симон
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
20
Чумич
Никола
58
Осигве
Себастьян
4
Kreshnik
Hajrizi
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
7
Фаччинетти
Микаэль
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
17
Абубакар-Анкра
Асума
10
Боттани
Маттиа
19
Целар
Жан
Люцерн
4-3-1-2
Лугано
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Абубакар-Анкра Асума
(Целар Жан)
21'
Угриниц Филип
(Чумич Никола)
1:1
28'
 
Боттани Маттиа
30'
Угриниц Филип
 
35'
1:2
Целар Жан
(Ловрич Санди)
39'
 
Ловрич Санди
45'
1:3
Боттани Маттиа
(Целар Жан)
59'
Ташар Варол
Чумич Никола
 
59'
Шульц Марвин
Кампо Самуэле
 
59'
Фаркаш Патрик
Гретер Симон
 
59'
 
Гвидотти Стефано
Абубакар-Анкра Асума
63'
 
Kreshnik Hajrizi
71'
 
Дапрела Фабио
72'
Соргич Деян
2:3
73'
 
Mohamed Amoura
Целар Жан
80'
Алунга Иван
Фаркаш Патрик
 
81'
 
Yuri VI
Боттани Маттиа
87'
 
Лаванши Нума
90'
 
Осигве Себастьян

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Люцерн
Лугано

17 матчей

82.4%
17.6%
-7.105427357601E-15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
-5.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

0%
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

29 матчей

48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 3 0.38
Сидлер Сильван 2 0.25
Ндиайе Ибраима 2 0.25
Шюрпф Паскаль 2 0.25
Ташар Варол 1 0.13
Соргич Деян 1 (1) 0.13
Эмини Лорик 1 (1) 0.13
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Чумич Никола 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 3 0.43
Абубакар-Анкра Асума 3 0.43
Целар Жан 1 0.14
Лаванши Нума 1 0.14
Kreshnik Hajrizi 1 0.14
Циглер Рето 1 0.14
Фаччинетти Микаэль 0 0
Саббатини Хонатан 0 0
Ловрич Санди 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 5 0
Шульц Марвин 2 1
Фаркаш Патрик 3 0
Ташар Варол 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Ндиайе Ибраима 2 0
Эмини Лорик 2 0
Соргич Деян 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Верманн Йорди 1 0
Бурч Марко 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 4 0
Боттани Маттиа 3 0
Kreshnik Hajrizi 3 0
Дапрела Фабио 2 0
Лаванши Нума 2 0
Циглер Рето 1 0
Марич Мият 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Yuri VI 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Лугано 10% (1) 10% (1) 40% (4) 30% (3) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сьон 1:1 Люцерн Буохс 1:2 Люцерн Люцерн 1:1 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
Серветт 4:1 Люцерн Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих Люцерн 0:3 Фейеноорд Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лугано 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 1:1 Базель Сьон 3:2 Лугано
ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 8 5 3 0 20 - 6 18
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 0:1 8 4 2 2 15 - 13 14
4. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
5. Лугано 7 3 2 2 11 - 10 11
6. Грасcхоппер 2:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7. Сьон 0:2 8 2 3 3 9 - 15 9
8. Санкт-Галлен 8 1 3 4 11 - 18 6
9. Лозанна-Спорт 8 0 4 4 9 - 19 4
10. Люцерн 8 0 4 4 12 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 3 1 0 13 - 3 10
2. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
4. Цюрих 0:1 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Грасcхоппер 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Сьон 0:2 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 0:1 5 2 1 2 8 - 9 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Санкт-Галлен 4 1 0 3 5 - 10 3
7. Грасcхоппер 2:0 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Сьон 0:2 4 0 2 2 3 - 10 2
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 4 - 8 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Люцерн Угриниц Филип 5 0
4. Серветт Сассо Венсан 3 1
5. Лугано Кустодио Оливье 4 0
Весь список
Где смотреть матч Люцерн 2:3 Лугано онлайн




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