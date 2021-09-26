Швейцария: Суперлига 2021-2022
Люцерн
2:3
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Лугано
0:1
3' ГолАбубакар-Анкра Асума
1:1
21' ГолУгриниц Филип
28' Желтая карточкаБоттани Маттиа
30' Желтая карточкаУгриниц Филип
1:2
35' ГолЦелар Жан
39' Желтая карточкаЛоврич Санди
1:3
45' ГолБоттани Маттиа
63' Желтая карточкаKreshnik Hajrizi
71' Желтая карточкаДапрела Фабио
2:3
72' ПенальтиСоргич Деян
87' Желтая карточкаЛаванши Нума
90' Желтая карточкаОсигве Себастьян
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
17
Гретер
Симон
20
Чумич
Никола
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
-
26 Amir Saipi
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
Ход матча
3'
21'
1:1
28'
30'
35'
1:2
39'
45'
1:3
63'
71'
72'
2:3
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 8
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Люцерн
Лугано
17 матчей
82.4%
17.6%
-7.105427357601E-15%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
-5.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
0%
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
29 матчей
48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|3
|0.38
|Сидлер Сильван
|2
|0.25
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.25
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.25
|Ташар Варол
|1
|0.13
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.13
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.13
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.43
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.43
|Целар Жан
|1
|0.14
|Лаванши Нума
|1
|0.14
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.14
|Циглер Рето
|1
|0.14
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|5
|0
|Шульц Марвин
|2
|1
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Соргич Деян
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Верманн Йорди
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Боттани Маттиа
|3
|0
|Kreshnik Hajrizi
|3
|0
|Дапрела Фабио
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Марич Мият
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Yuri VI
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Лугано
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сьон 1:1 Люцерн Буохс 1:2 Люцерн Люцерн 1:1 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
Серветт 4:1 Люцерн Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих Люцерн 0:3 Фейеноорд Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лугано 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 1:1 Базель Сьон 3:2 Лугано
ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|8
|5
|3
|0
|20 - 6
|18
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|0:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|4.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|5.
|Лугано
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|Грасcхоппер
|2:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Сьон
|0:2
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|0
|4
|4
|9 - 19
|4
|10.
|Люцерн
|8
|0
|4
|4
|12 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|Цюрих
|0:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Грасcхоппер
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Сьон
|0:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|7.
|Грасcхоппер
|2:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Сьон
|0:2
|4
|0
|2
|2
|3 - 10
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|10
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0