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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
2:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сьон
0'
1:0
24' Гол
Сене Кали
2:0
31' Гол
Болла Бендегуз
35' Желтая карточка
Герц Кристиан
42'
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
24
Tote
Gomes
41
Лоосли
Ноа
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
3
Леняни
Эрмир
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
2
Шмид
Йоэль
70
Сиприано
Маркос
Робсон
19
Abdulkader
Keita2
7
Дзуффи
Лука
52
Весли
Давид
9
Вагнер
да
Силва
33
Буа
Кевин
99
Оаро
Гийом
Грасcхоппер
3-4-1-2
Сьон
4-2-3-1

Ход матча

24'
Сене Кали
(Бонатини Леонардо)
1:0
31'
Болла Бендегуз
(Герц Кристиан)
2:0
35'
Герц Кристиан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

0%
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

0%
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

0%
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

45 матчей

40%
17.8%
42.2%
18 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 (2) 0.38
Марграйттер Георг 2 0.25
Герц Кристиан 1 0.13
Tote Gomes 1 0.13
Сене Кали 1 0.13
Леняни Эрмир 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.38
Гргич Анто 1 (1) 0.13
Буа Кевин 1 0.13
Кавар Димитри 1 0.13
Ндойе Бирама 1 0.13
Theo Berdayes 1 0.13
Стожилкович Филип 1 (1) 0.13
Ди Сере 0 0
Весли Давид 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Tote Gomes 3 0
Герц Кристиан 2 0
Djibril Diani 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Да Силва Нуну 1 0
Allan Arigoni 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Dominik Schmid2 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Буа Кевин 1 0
Бальтазар 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Nathanael Saintini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грасcхоппер 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Сьон 0 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лугано 1:1 Грасcхоппер Тун 1:0 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 5:2 Дорнбирн
Грасcхоппер 1:1 Серветт Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сьон 1:1 Люцерн Стад Лозанна-Уши 4:0 Сьон Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Сьон 3:2 Лугано
Санкт-Галлен 1:1 Сьон Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 8 5 3 0 20 - 6 18
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 0:1 8 4 2 2 15 - 13 14
4. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
5. Лугано 7 3 2 2 11 - 10 11
6. Грасcхоппер 2:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7. Сьон 0:2 8 2 3 3 9 - 15 9
8. Санкт-Галлен 8 1 3 4 11 - 18 6
9. Лозанна-Спорт 8 0 4 4 9 - 19 4
10. Люцерн 8 0 4 4 12 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 3 1 0 13 - 3 10
2. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
4. Цюрих 0:1 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Грасcхоппер 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Сьон 0:2 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 0:1 5 2 1 2 8 - 9 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Санкт-Галлен 4 1 0 3 5 - 10 3
7. Грасcхоппер 2:0 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Сьон 0:2 4 0 2 2 3 - 10 2
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 4 - 8 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Люцерн Угриниц Филип 5 0
4. Серветт Сассо Венсан 3 1
5. Лугано Кустодио Оливье 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Герц Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Болла Бендегуз бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Сьон
2.06
4.97
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 2:0 Сьон онлайн




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