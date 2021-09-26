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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
34' Гол
Миллар Лиам
38' Желтая карточка
Алити Фидан
42'
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
78
Ляйтнер
Мориц
3
Герреро
Адрия
24
Чорич
Анте
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
Базель
4-2-3-1
Цюрих
3-4-2-1

Ход матча

34'
Миллар Лиам
(Ндой Дан)
1:0
38'
 
Алити Фидан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Базель
Цюрих

38 матчей

89.5%
10.5%
0%
34 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.5%
28.9%
10.6%
23 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.8%
7.9%
5.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

0%
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

0%
82.4%
17.6%
0 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

55 матчей

61.8%
21.8%
16.4%
34 победы 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.8%
45.5%
12.7%
23 победы 25 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
18.2%
21.8%
33 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 10 (2) 1.25
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.5
Жегрова Эдон 1 0.13
Касами Пайтим 1 0.13
Лопес Серхио 1 0.13
Джюмарт Эрай 1 0.13
Штокер Валентин 0 0
Миллар Лиам 0 0
Малес Дариан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 4 (1) 0.5
Сисей Ассан 3 0.38
Герреро Адрия 2 0.25
Крамер Блаж 1 0.13
Ньонто Вильфред 1 0.13
Гогия Акакий 1 0.13
Чорич Анте 1 0.13
Боранияшевич Никола 1 0.13
Крюезиу Мирлинд 1 0.13
Алити Фидан 0 0
Думбия Усман 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петретта Рауль 3 0
Касами Пайтим 2 0
Джака Таулант 2 0
Штокер Валентин 1 0
Лопес Серхио 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Пельмар Анди 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Ндой Дан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 4 0
Сисей Ассан 3 0
Герреро Адрия 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Алити Фидан 2 0
Гогия Акакий 1 0
Думбия Усман 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 5.56% (1)
 Цюрих 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Санкт-Галлен 0:2 Базель FC Rorschach-Goldach 0:3 Базель Карабах 0:0 Базель Лугано 1:1 Базель
Базель 1:1 Янг Бойз Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Цюрих 2:2 Серветт Кринс 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Санкт-Галлен 3:3 Цюрих
Цюрих 2:1 Грасcхоппер Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц Фейеноорд 1:0 Цюрих Цюрих 0:1 Арау Цюрих 2:2 Виль Цюрих 4:1 Вадуц Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 8 5 3 0 20 - 6 18
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 0:1 8 4 2 2 15 - 13 14
4. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
5. Лугано 7 3 2 2 11 - 10 11
6. Грасcхоппер 2:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7. Сьон 0:2 8 2 3 3 9 - 15 9
8. Санкт-Галлен 8 1 3 4 11 - 18 6
9. Лозанна-Спорт 8 0 4 4 9 - 19 4
10. Люцерн 8 0 4 4 12 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 3 1 0 13 - 3 10
2. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
4. Цюрих 0:1 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Грасcхоппер 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Сьон 0:2 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 0:1 5 2 1 2 8 - 9 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Санкт-Галлен 4 1 0 3 5 - 10 3
7. Грасcхоппер 2:0 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Сьон 0:2 4 0 2 2 3 - 10 2
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 4 - 8 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Люцерн Угриниц Филип 5 0
4. Серветт Сассо Венсан 3 1
5. Лугано Кустодио Оливье 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Миллар Лиам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Цюрих
2.28
4.50
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 1:0 Цюрих онлайн




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