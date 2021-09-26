Швейцария: Суперлига 2021-2022
Базель
3:1
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Цюрих
1:0
34' ГолМиллар Лиам
38' Желтая карточкаАлити Фидан
73' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
2:0
73' ГолНдой Дан
78' Желтая карточкаГерреро Адрия
2:1
79' ПенальтиМаркезано Антонио
3:1
83' ГолКабрал Артур
86' Желтая карточкаДжемаили Блерим
86' Желтая карточкаБургер Ваутер
90' Желтая карточкаНьонто Вильфред
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
24
Чорич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
Ход матча
34'
1:0
38'
73'
2:0
78'
79'
83'
86'
86'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Базель
Цюрих
38 матчей
89.5%
10.5%
0%
34 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.5%
28.9%
10.6%
23 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.8%
7.9%
5.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
0%
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
0%
82.4%
17.6%
0 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
0%
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
55 матчей
61.8%
21.8%
16.4%
34 победы 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.8%
45.5%
12.7%
23 победы 25 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
18.2%
21.8%
33 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|11 (2)
|1.38
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.5
|Жегрова Эдон
|1
|0.13
|Касами Пайтим
|1
|0.13
|Лопес Серхио
|1
|0.13
|Миллар Лиам
|1
|0.13
|Ндой Дан
|1
|0.13
|Джюмарт Эрай
|1
|0.13
|Штокер Валентин
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.63
|Сисей Ассан
|3
|0.38
|Герреро Адрия
|2
|0.25
|Крамер Блаж
|1
|0.13
|Ньонто Вильфред
|1
|0.13
|Гогия Акакий
|1
|0.13
|Чорич Анте
|1
|0.13
|Боранияшевич Никола
|1
|0.13
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.13
|Алити Фидан
|0
|0
|Думбия Усман
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петретта Рауль
|3
|0
|Касами Пайтим
|2
|0
|Джака Таулант
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герреро Адрия
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Сисей Ассан
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|Цюрих
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =5 -2Санкт-Галлен 0:2 Базель FC Rorschach-Goldach 0:3 Базель Карабах 0:0 Базель Лугано 1:1 Базель
Базель 1:1 Янг Бойз Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =6 -5Цюрих 2:2 Серветт Кринс 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Санкт-Галлен 3:3 Цюрих
Цюрих 2:1 Грасcхоппер Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц Фейеноорд 1:0 Цюрих Цюрих 0:1 Арау Цюрих 2:2 Виль Цюрих 4:1 Вадуц Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|5
|3
|0
|22 - 7
|18
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|16 - 15
|14
|4.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|5.
|Лугано
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|7.
|Сьон
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|0
|4
|4
|9 - 19
|4
|10.
|Люцерн
|8
|0
|4
|4
|12 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Грасcхоппер
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Сьон
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5
|2
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|5.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0