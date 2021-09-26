Франция: Лига 1 2021-2022
Реймс
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Стад Огюст Делон
Нант
15' Желтая карточкаФокет Томас
25' Желтая карточкаСаймон Мозес
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Реймс
Нант
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассама Морету
|2
|0.25
|Кеббаль Илан
|1
|0.13
|Экитик Юго
|1
|0.13
|Манетси Маршал
|1
|0.13
|N'Dri Philippe Koffi
|1
|0.13
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.13
|Конан Гислен
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.25
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.13
|Жиротто Андрей
|1
|0.13
|Чиривелья Педро
|1
|0.13
|Саймон Мозес
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Оскар
|2
|1
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Экитик Юго
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Нант
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +4 =8 -8Лилль 2:1 Реймс Реймс 0:0 Лорьян Ренн 0:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ
Нант Последние 20 матчей: +9 =1 -10Нант 3:1 Брест Анже 1:4 Нант Нант 0:2 Ницца Нант 0:1 Лион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|17.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Нант
Исход игры
Реймс
36% (49)
Ничья
46.3% (63)
Нант
17.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.15% (38)
Меньше
71.85% (97)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Реймс
18.4% (25)
2:1 Реймс
16.9% (23)
1:2 Нант
10.3% (14)
0:1 Нант
7.4% (10)
0:0 Ничья
3.7% (5)
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