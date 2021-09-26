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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Нант
0'
15' Желтая карточка
Фокет Томас
25' Желтая карточка
Саймон Мозес
36'
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
34
N'Dri
Philippe
Koffi
19
Ван
Берген
Митчелл
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
3
Жиротто
Андрей
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Реймс
3-4-1-2
Нант
4-3-3

Ход матча

15'
Фокет Томас
 
25'
 
Саймон Мозес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Нант

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассама Морету 2 0.25
Кеббаль Илан 1 0.13
Экитик Юго 1 0.13
Манетси Маршал 1 0.13
N'Dri Philippe Koffi 1 0.13
Флипс Алексис 1 (1) 0.13
Конан Гислен 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 4 (1) 0.5
Коло-Муани Рандаль 2 0.25
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.13
Жиротто Андрей 1 0.13
Чиривелья Педро 1 0.13
Саймон Мозес 0 0
Коршья Себастьен 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Оскар 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 1 0
Экитик Юго 1 0
Локо Банзузи 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Саймон Мозес 2 0
Блас Людовик 2 0
Коко Маркус 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 Нант 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Лилль 2:1 Реймс Реймс 0:0 Лорьян Ренн 0:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ
Метц 1:1 Реймс Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс
Нант Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Нант 3:1 Брест Анже 1:4 Нант Нант 0:2 Ницца Нант 0:1 Лион
Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Анже 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Нант 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 7 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
12. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
13. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Труа 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. Реймс 0:0 Заявка 8 1 5 2 7 - 8 8
17. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
18. Метц 1:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Брест 0:1 Заявка 8 0 4 4 8 - 15 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Труа 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Реймс 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
6. Анже 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Метц 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Монпелье Делор Анди 4 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 53%, Нант: 47%.
  • 35'
    Нант контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    35'
    Сиприен Вилан возвращается на поле.
  • 35'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 34'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сиприен Вилан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    34'
    Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Реймс контролирует мяч.
  • 32'
    Хорошую попытку сделал Конан Гислен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 31'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Реймс контролирует мяч.
  • 30'
    Нант контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 53%, Нант: 47%.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Фокет Томас задерживает мяч рукой
  • 30'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 29'
    Коршья Себастьен из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 29'
    Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 29'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 27'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 27'
    Нант контролирует мяч.
  • 27'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    25'
    Саймон Мозес получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    25'
    Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 53%, Нант: 47%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гравильон Эндрю
  • 24'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 24'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал N'Dri Philippe Koffi
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    22'
    Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
  • 22'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    N'Dri Philippe Koffi возвращается на поле.
  • 20'
    Нант контролирует мяч.
  • 20'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 61%, Нант: 39%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Ох, нехорошо это выглядит. N'Dri Philippe Koffi получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    N'Dri Philippe Koffi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Ван Берген Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 16'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 15'
    Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 58%, Нант: 42%.
  • Желтая карточка
    15'
    Фокет Томас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    15'
    Фокет Томас из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Чиривелья Педро пострадал.
  • 14'
    Реймс контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 14'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • 13'
    Конан Гислен из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 13'
    Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Траоре Шарль наказан за толчок Фокет Томас
  • 11'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 11'
    Фокет Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Конан Гислен из команды Реймс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 10'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Нант: 46%.
  • 9'
    Реймс контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Нант пытается что-то создать.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 6'
    Манетси Маршал из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Нант: 54%.
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Нант контролирует мяч.
  • 4'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Фокет Томас из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Траоре Шарль пострадал.
  • Офсайд
    2'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Реймс 35.8% (49)
X 46% (63)
Нант 18.2% (25)
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Реймс
Ничья
Нант
2.85
3.20
3.42
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Исход игры
Реймс
36% (49)
Ничья
46.3% (63)
Нант
17.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.15% (38)
Меньше
71.85% (97)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Реймс
18.4% (25)
2:1 Реймс
16.9% (23)
1:2 Нант
10.3% (14)
0:1 Нант
7.4% (10)
0:0 Ничья
3.7% (5)
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