Франция: Лига 1 2021-2022
Труа
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Стад де л'Об
Анже
1' Желтая карточкаЧо Мохамед-Али
8' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
20' Желтая карточкаРодригес Жерсон
1:0
22' ГолБальде Мама
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
25
Бальде
Мама
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
35 Зукру ТангиЗащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мазу ДерекПолузащитник
-
12 Лумека ЛевиНападающий
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Труа
Анже
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
12.5%
-25%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.25
|Тузгар Йоанн
|2
|0.25
|Бальде Мама
|1
|0.13
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.13
|Родригес Жерсон
|1
|0.13
|Дингом Тристан
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Исмаэль
|2
|0.25
|Буфаль Софьян
|2
|0.25
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.13
|Баокен Стефан
|1
|0.13
|Томас Ромейн
|1
|0.13
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.13
|Унаи Аззедин
|1
|0.13
|Кабо Джимми
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Каборе Исса
|1
|1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Жиродон Джимми
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|2
|0
|Фюльжени Анжело
|2
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Томас Ромейн
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Труа
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Анже
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Труа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лион 3:1 Труа Труа 1:1 Монпелье Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако
Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10Анже 0:0 Марсель Анже 1:4 Нант Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|17.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Труа 1:0 Анже
Исход игры
Труа
19.7% (27)
Ничья
40.9% (56)
Анже
39.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
68.61% (94)
Нет
31.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (49)
1:2 Анже
22.6% (31)
0:1 Анже
15.3% (21)
1:0 Труа
9.5% (13)
2:1 Труа
8.8% (12)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Анже
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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