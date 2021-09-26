Первый тайм

36' Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Жерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Родригес Жерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Труа

35' Мангани Тома из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Удар от ворот произведет Труа

32' Анже выполняет удар от ворот.

32' Родригес Жерсон из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

32' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Труа

31' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Шавалерин Ксавье из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Труа выполняет удар от ворот.

29' Фюльжени Анжело из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Анже выполняет удар от ворот.

26' Коне Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

26' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Тузгар Йоанн имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

25' ШАНС! Тузгар Йоанн вышел один на один с голкипером...

25' Бальде Мама разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Команда Труа забила мяч, хотя лучше играли соперники

22' Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с правой ноги!

22' Бьянкон Жулиан разрезает оборону соперника отличным пасом

22' Матч возобновлен

21' Мансо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Труа

20' Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали

19' Труа выполняет удар от ворот.

19' Фюльжени Анжело не смог попасть в створ ударом издали

18' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Труа выполняет удар от ворот.

15' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Фюльжени Анжело наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

12' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Томас Ромейн из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Анже выполняет удар от ворот.

11' Каборе Исса из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

10' Отличные скиллы показывает Каборе Исса , обводя своих соперников

10' Аззеддин Унахи ошибается в защите.

10' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Шавалерин Ксавье тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

8' Анже выполняет удар от ворот.

6' Фюльжени Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Чо Мохамед-Али совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Труа начинает с центра поля