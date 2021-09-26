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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Анже
0'
1' Желтая карточка
Чо Мохамед-Али
8' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
20' Желтая карточка
Родригес Жерсон
1:0
22' Гол
Бальде Мама
36'
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
3
Коне
Юссуф
25
Бальде
Мама
7
Тузгар
Йоанн
11
Родригес
Жерсон
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
15
Капель
Пьеррик
18
Унаи
Аззедин
21
Чо
Мохамед-Али
10
Фюльжени
Анжело
Труа
3-4-3
Анже
3-4-1-2

Ход матча

1'
 
Чо Мохамед-Али
8'
Шавалерин Ксавье
 
20'
Родригес Жерсон
 
22'
Бальде Мама
(Бьянкон Жулиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Труа
Анже

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
-25%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
3:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
0:3
Л2
1:1
Л2
3:3
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
0:0
КЛ
2:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 2 0.25
Тузгар Йоанн 2 0.25
Бальде Мама 1 0.13
Эль-Хаджам Уалид 1 0.13
Родригес Жерсон 1 0.13
Дингом Тристан 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Бьянкон Жулиан 0 0
Каборе Исса 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Исмаэль 2 0.25
Буфаль Софьян 2 0.25
Мангани Тома 1 (1) 0.13
Баокен Стефан 1 0.13
Томас Ромейн 1 0.13
Чо Мохамед-Али 1 0.13
Унаи Аззедин 1 0.13
Кабо Джимми 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 3 0
Каборе Исса 1 1
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Жиродон Джимми 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Зукру Танги 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 2 0
Фюльжени Анжело 2 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Менди Батиста 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Труа 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Анже 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Труа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 3:1 Труа Труа 1:1 Монпелье Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако
Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам
Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Анже 0:0 Марсель Анже 1:4 Нант Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн
Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Анже 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Нант 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 7 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
12. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
13. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Труа 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. Реймс 0:0 Заявка 8 1 5 2 7 - 8 8
17. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
18. Метц 1:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Брест 0:1 Заявка 8 0 4 4 8 - 15 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Труа 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Реймс 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
6. Анже 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Метц 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Монпелье Делор Анди 4 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Жерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Родригес Жерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Труа: 43%, Анже: 57%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 35'
    Мангани Тома из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 34'
    Анже пытается что-то создать.
  • 34'
    Труа контролирует мяч.
  • 33'
    Труа пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 33'
    Кабо Джимми из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 32'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Родригес Жерсон из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 32'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Коне Юссуф из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Труа пытается что-то создать.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 31'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Труа контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 44%, Анже: 56%.
  • 29'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Фюльжени Анжело из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 29'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 29'
    Чо Мохамед-Али мяч отрикошетил от ворот
  • 28'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • 27'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Труа контролирует мяч.
  • 26'
    Труа контролирует мяч.
  • 26'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Коне Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Тузгар Йоанн из команды Труа делает пас партнеру.
  • 26'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Бернардони Поль из команды Анже сделал отличный сейв!
  • 25'
    Тузгар Йоанн имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 25'
    ШАНС! Тузгар Йоанн вышел один на один с голкипером...
  • 25'
    Бальде Мама разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Труа: 43%, Анже: 57%.
  • 24'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    24'
    Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Н'Гессан Куаме.
  • 24'
    Труа пытается что-то создать.
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Команда Труа забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 22'
    Бьянкон Жулиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с правой ноги!
  • 22'
    Бьянкон Жулиан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 22'
    Фюльжени Анжело ошибается в защите.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Мансо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    20'
    Родригес Жерсон из команды Труа получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    20'
    Родригес Жерсон из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Мансо Венсан заработал фол
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 46%, Анже: 54%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 20'
    Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Н'Гессан Куаме ошибается в защите.
  • 19'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Фюльжени Анжело не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 18'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 18'
    Кабо Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Анже пытается что-то создать.
  • 17'
    Каборе Исса из команды Труа делает неудачный навес.
  • 16'
    Труа пытается что-то создать.
  • 16'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Анже: 47%.
  • 15'
    Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 15'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Мангани Тома из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Капель Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Анже пытается что-то создать.
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Труа пытается что-то создать.
  • 12'
    Труа контролирует мяч.
  • 12'
    Фюльжени Анжело наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Томас Ромейн из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Каборе Исса из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Каборе Исса, обводя своих соперников
  • 10'
    Аззеддин Унахи ошибается в защите.
  • 10'
    Бальде Мама из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 52%, Анже: 48%.
  • 9'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    8'
    Шавалерин Ксавье тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    8'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Аззеддин Унахи.
  • 8'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Коне Юссуф из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Томас Ромейн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 6'
    Фюльжени Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 6'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Анже пытается что-то создать.
  • 5'
    Труа контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 77%, Анже: 23%.
  • 4'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Родригес Жерсон наказан за толчок Кабо Джимми
  • 2'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    1'
    Чо Мохамед-Али совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    1'
    Безумный фол. Чо Мохамед-Али грубо играет против соперника. Пострадал Сальмье Йоанн
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Труа 19.7% (27)
X 40.9% (56)
Анже 39.4% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Анже
3.03
3.38
2.90
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Где смотреть матч Труа 1:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:0 Анже

Исход игры
Труа
19.7% (27)
Ничья
40.9% (56)
Анже
39.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
68.61% (94)
Нет
31.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (49)
1:2 Анже
22.6% (31)
0:1 Анже
15.3% (21)
1:0 Труа
9.5% (13)
2:1 Труа
8.8% (12)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Анже
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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