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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1' Желтая карточка
Чо Мохамед-Али
8' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
20' Желтая карточка
Родригес Жерсон
1:0
22' Гол
Бальде Мама
63' Желтая карточка
Жиродон Джимми
1:1
65' Пенальти
Мангани Тома
80' Желтая карточка
Буфаль Софьян
90' Вторая желтая карточка
Жиродон Джимми
90'+8
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
3
Коне
Юссуф
25
Бальде
Мама
7
Тузгар
Йоанн
11
Родригес
Жерсон
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
15
Капель
Пьеррик
18
Унаи
Аззедин
21
Чо
Мохамед-Али
10
Фюльжени
Анжело
Труа
3-4-3
Анже
3-4-1-2

Ход матча

1'
 
Чо Мохамед-Али
8'
Шавалерин Ксавье
 
20'
Родригес Жерсон
 
22'
Бальде Мама
(Бьянкон Жулиан)
1:0
46'
Рипар Рено
Бальде Мама
 
63'
Жиродон Джимми
 
65'
1:1
Мангани Тома
66'
 
Баокен Стефан
Мангани Тома
67'
 
Буфаль Софьян
Фюльжени Анжело
72'
Эль-Хаджам Уалид
Коне Юссуф
 
73'
Домингес Брэндон
Тузгар Йоанн
 
80'
Лумека Леви
Родригес Жерсон
 
80'
 
Буфаль Софьян
83'
 
Браими Билаль
Чо Мохамед-Али
83'
 
Эбосс Энцо
Капель Пьеррик
90'
Жиродон Джимми
 
90'
Нассим Шадли
Сальмье Йоанн
 
90'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Унаи Аззедин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Труа
Анже

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
-25%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
3:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
0:3
Л2
1:1
Л2
3:3
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
0:0
КЛ
2:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 2 0.25
Тузгар Йоанн 2 0.25
Бальде Мама 1 0.13
Эль-Хаджам Уалид 1 0.13
Родригес Жерсон 1 0.13
Дингом Тристан 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Бьянкон Жулиан 0 0
Каборе Исса 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 2 (2) 0.25
Траоре Исмаэль 2 0.25
Буфаль Софьян 2 0.25
Баокен Стефан 1 0.13
Томас Ромейн 1 0.13
Чо Мохамед-Али 1 0.13
Унаи Аззедин 1 0.13
Кабо Джимми 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиродон Джимми 2 1
Бьянкон Жулиан 3 0
Каборе Исса 1 1
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Зукру Танги 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 2 0
Фюльжени Анжело 2 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Буфаль Софьян 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Менди Батиста 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Труа 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Анже 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Труа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 3:1 Труа Труа 1:1 Монпелье Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако
Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам
Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Анже 0:0 Марсель Анже 1:4 Нант Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн
Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
5. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Клермон 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 16 12
8. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Монако 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Клермон 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
11. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Клермон 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Монако 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Монпелье Делор Анди 4 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Анже: 64%.
  • Фол, нарушение
    98'
    Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 97'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Бьянкон Жулиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 96'
    Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш
  • 96'
    Сальмье Йоанн получил травму и заменен. Нассим Шадли выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    95'
    Кабо Джимми из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Домингес Брэндон заработал фол
  • 95'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Анже: 64%.
  • 95'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • 94'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Жиродон Джимми получает вторую желтую за споры
  • Описание гола
    92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 90'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Анже: 64%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Лумека Леви из команды Труа в офсайде
  • 90'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Труа отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    89'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 88'
    Домингес Брэндон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О О Л! Труа забивает! Эль-Хаджам Уалид отличился.
  • Угловой
    88'
    Домингес Брэндон из команды Труа подал угловой слева.
  • 88'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 88'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 87'
    Лумека Леви из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Лумека Леви из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 86'
    Анже пытается что-то создать.
  • 86'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 86'
    Шанс! Бьянкон Жулиан из команды Труа пробил головой, но мимо
  • 85'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Аззеддин Унахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    85'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа подал угловой справа.
  • 85'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Анже: 64%.
  • 85'
    Каборе Исса из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Угловой
    84'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
  • 84'
    Билал Браими из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 84'
    Н'Гессан Куаме ошибается в защите.
  • 83'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • Травма, повреждение
    83'
    Аззеддин Унахи возвращается на поле.
  • 83'
    Тактическая замена. Капель Пьеррик уходит с поля и его заменяет Эбосс Энцо
  • 83'
    Тактическая замена. Чо Мохамед-Али уходит с поля и его заменяет Билал Браими
  • 83'
    Траоре Исмаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 83'
    Плохо сыграл Рипар Рено - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    83'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 82'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    82'
    Ох, нехорошо это выглядит. Аззеддин Унахи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    82'
    Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 81'
    Баокен Стефан из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 81'
    Анже начинает контратаку
  • 80'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Анже: 65%.
  • Желтая карточка
    80'
    Буфаль Софьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Домингес Брэндон
  • 80'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Тактическая замена. Родригес Жерсон уходит с поля и его заменяет Лумека Леви
  • 79'
    Каборе Исса из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 79'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Домингес Брэндон из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Труа начинает контратаку
  • 79'
    Кабо Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 79'
    Анже пытается что-то создать.
  • 78'
    Баокен Стефан пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
  • 78'
    Анже пытается что-то создать.
  • 77'
    Игрок Чо Мохамед-Али из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 77'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    77'
    Сальмье Йоанн из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Баокен Стефан.
  • 76'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    76'
    Родригес Жерсон из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Томас Ромейн заработал фол
  • 75'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Анже: 65%.
  • 75'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 75'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бернардони Поль из команды Анже.
  • 74'
    Бернардони Поль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 74'
    ШАНС! Родригес Жерсон вышел один на один с голкипером...
  • 74'
    Н'Гессан Куаме разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 74'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 74'
    Каборе Исса из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 74'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    74'
    Кабо Джимми из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Домингес Брэндон.
  • 73'
    Труа контролирует мяч.
  • 73'
    Матч возобновлен
  • 73'
    Тузгар Йоанн получил травму и заменен. Домингес Брэндон выходит на поле.
  • 72'
    Тактическая замена. Коне Юссуф уходит с поля и его заменяет Эль-Хаджам Уалид
  • Травма, повреждение
    71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тузгар Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 70'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Анже: 65%.
  • Травма, повреждение
    69'
    Тузгар Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 69'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 69'
    Хорошую попытку сделал Рипар Рено. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 69'
    Родригес Жерсон из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 68'
    Труа пытается что-то создать.
  • 68'
    Труа пытается что-то создать.
  • 67'
    Анже пытается что-то создать.
  • 67'
    Анже контролирует мяч.
  • 67'
    Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
  • 66'
    Тактическая замена. Мангани Тома уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
  • 65'
    Контроль мяча: Труа: 40%, Анже: 60%.
  • 65'
    Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    65'
    'Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Анже забивает с пенальти! Он пробил левой. Готье Галлон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Желтая карточка
    63'
    Жиродон Джимми из команды Труа получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    63'
    ПЕНАЛЬТИ - Жиродон Джимми из команды Труа привез своей команде пенальти за опасную игру против Аззеддин Унахи.
  • 63'
    После проверки VAR судья изменил решение - Анже пробьет пенальти!
  • 62'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 61'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 61'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 60'
    Анже пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Анже: 64%.
  • 60'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 59'
    Кабо Джимми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 59'
    Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья свистит. Кабо Джимми атаковал сзади соперника. Это Коне Юссуф заработал своей команде штрафной
  • 57'
    Коне Юссуф из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 57'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 57'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 56'
    Траоре Исмаэль нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
  • 55'
    Капель Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    55'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 55'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Игра в одни ворота сейчас. Анже доминирует и владеет мячом
  • 55'
    Контроль мяча: Труа: 37%, Анже: 63%.
  • 55'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Мангани Тома из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 54'
    Анже пытается что-то создать.
  • 54'
    Кабо Джимми из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 54'
    Тузгар Йоанн из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 53'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Труа контролирует мяч.
  • 51'
    Анже пытается что-то создать.
  • 51'
    Чо Мохамед-Али нанес удар, мяч был парирован, но Готье Галлон не удержал его в руках.
  • 51'
    Отличные скиллы показывает Чо Мохамед-Али, обводя своих соперников
  • 51'
    Мангани Тома из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 51'
    Кабо Джимми из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: Труа: 40%, Анже: 60%.
  • 50'
    Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Кабо Джимми из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
  • 49'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • 47'
    Анже пытается что-то создать.
  • 46'
    Анже контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Бальде Мама уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Труа: 39%, Анже: 61%.
  • 49'
    Анже контролирует мяч.
  • 49'
    Труа контролирует мяч.
  • 49'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Мангани Тома из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    47'
    Бальде Мама возвращается на поле.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    46'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Аззеддин Унахи из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 45'
    Контроль мяча: Труа: 41%, Анже: 59%.
  • 45'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Тузгар Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Каборе Исса из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Каборе Исса из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Капель Пьеррик ошибается в защите.
  • 45'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Труа начинает контратаку
  • 45'
    Менди Батиста нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 44'
    Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Мангани Тома из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 44'
    Бьянкон Жулиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Фюльжени Анжело из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
  • 43'
    Тузгар Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 42'
    Мангани Тома из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    42'
    Фюльжени Анжело из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
  • 41'
    Аззеддин Унахи мяч отрикошетил от ворот
  • 41'
    Аззеддин Унахи из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 41'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Мангани Тома из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Труа: 45%, Анже: 55%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Каборе Исса из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • 39'
    Капель Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа забрасывает мяч в штрафную.
  • 39'
    Чо Мохамед-Али бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
  • 39'
    Фюльжени Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
  • 38'
    Анже пытается что-то создать.
  • 37'
    Капель Пьеррик из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Анже пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    36'
    Родригес Жерсон возвращается на поле.
  • 36'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Жерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Родригес Жерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Труа: 43%, Анже: 57%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 35'
    Мангани Тома из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 34'
    Анже пытается что-то создать.
  • 34'
    Труа контролирует мяч.
  • 33'
    Труа пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 33'
    Кабо Джимми из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 32'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Родригес Жерсон из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 32'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Коне Юссуф из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Труа пытается что-то создать.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 31'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Труа контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 44%, Анже: 56%.
  • 29'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Фюльжени Анжело из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 29'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 29'
    Чо Мохамед-Али мяч отрикошетил от ворот
  • 28'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • 27'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Труа контролирует мяч.
  • 26'
    Труа контролирует мяч.
  • 26'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Коне Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Тузгар Йоанн из команды Труа делает пас партнеру.
  • 26'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Бернардони Поль из команды Анже сделал отличный сейв!
  • 25'
    Тузгар Йоанн имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 25'
    ШАНС! Тузгар Йоанн вышел один на один с голкипером...
  • 25'
    Бальде Мама разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Труа: 43%, Анже: 57%.
  • 24'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    24'
    Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Н'Гессан Куаме.
  • 24'
    Труа пытается что-то создать.
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Команда Труа забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 22'
    Бьянкон Жулиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с правой ноги!
  • 22'
    Бьянкон Жулиан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 22'
    Фюльжени Анжело ошибается в защите.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Мансо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    20'
    Родригес Жерсон из команды Труа получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    20'
    Родригес Жерсон из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Мансо Венсан заработал фол
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 46%, Анже: 54%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 20'
    Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Н'Гессан Куаме ошибается в защите.
  • 19'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Фюльжени Анжело не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 18'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 18'
    Кабо Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Анже пытается что-то создать.
  • 17'
    Каборе Исса из команды Труа делает неудачный навес.
  • 16'
    Труа пытается что-то создать.
  • 16'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Анже: 47%.
  • 15'
    Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 15'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Мангани Тома из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Капель Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Анже пытается что-то создать.
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Труа пытается что-то создать.
  • 12'
    Труа контролирует мяч.
  • 12'
    Фюльжени Анжело наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Томас Ромейн из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Каборе Исса из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Каборе Исса, обводя своих соперников
  • 10'
    Аззеддин Унахи ошибается в защите.
  • 10'
    Бальде Мама из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 52%, Анже: 48%.
  • 9'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    8'
    Шавалерин Ксавье тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    8'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Аззеддин Унахи.
  • 8'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Коне Юссуф из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Томас Ромейн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 6'
    Фюльжени Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 6'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Анже пытается что-то создать.
  • 5'
    Труа контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 77%, Анже: 23%.
  • 4'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Родригес Жерсон наказан за толчок Кабо Джимми
  • 2'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    1'
    Чо Мохамед-Али совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    1'
    Безумный фол. Чо Мохамед-Али грубо играет против соперника. Пострадал Сальмье Йоанн
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Труа 19.7% (27)
X 40.9% (56)
Анже 39.4% (54)
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Где смотреть матч Труа 1:1 Анже онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:1 Анже

Исход игры
Труа
19.7% (27)
Ничья
40.9% (56)
Анже
39.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
68.61% (94)
Нет
31.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (49)
1:2 Анже
22.6% (31)
0:1 Анже
15.3% (21)
1:0 Труа
9.5% (13)
2:1 Труа
8.8% (12)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Анже
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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