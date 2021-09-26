Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

97' Бьянкон Жулиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш

95' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

94' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' УДАЛЕНИЕ! - Жиродон Джимми получает вторую желтую за споры

92' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

90' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Труа отменен из-за положения "вне игры".

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Анже выполняет удар от ворот.

85' Аззеддин Унахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Билал Браими из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

83' Труа выполняет удар от ворот.

83' Аззеддин Унахи возвращается на поле.

83' Тактическая замена. Чо Мохамед-Али уходит с поля и его заменяет Билал Браими

83' Траоре Исмаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

83' Плохо сыграл Рипар Рено - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Аззеддин Унахи получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Буфаль Софьян получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Каборе Исса из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Баокен Стефан пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

77' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

75' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бернардони Поль из команды Анже

74' ШАНС! Родригес Жерсон вышел один на один с голкипером...

74' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Каборе Исса из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

74' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Тузгар Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Тузгар Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Рипар Рено . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!

65' 'Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Анже забивает с пенальти! Он пробил левой. Готье Галлон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

63' ПЕНАЛЬТИ - Жиродон Джимми из команды Труа привез своей команде пенальти за опасную игру против Аззеддин Унахи.

63' После проверки VAR судья изменил решение - Анже пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Труа

60' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Труа выполняет удар от ворот.

59' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...

57' Коне Юссуф из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Удар от ворот произведет Труа

56' Траоре Исмаэль нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

55' Игра в одни ворота сейчас. Анже доминирует и владеет мячом

55' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Чо Мохамед-Али нанес удар, мяч был парирован, но Готье Галлон не удержал его в руках.

51' Отличные скиллы показывает Чо Мохамед-Али , обводя своих соперников

51' Кабо Джимми из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

48' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара