Франция: Лига 1 2021-2022
Труа
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
Анже
1' Желтая карточкаЧо Мохамед-Али
8' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
20' Желтая карточкаРодригес Жерсон
1:0
22' ГолБальде Мама
63' Желтая карточкаЖиродон Джимми
1:1
65' ПенальтиМангани Тома
80' Желтая карточкаБуфаль Софьян
90' Вторая желтая карточкаЖиродон Джимми
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
25
Бальде
Мама
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
35 Зукру ТангиЗащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мазу ДерекПолузащитник
-
12 Лумека ЛевиНападающий
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
22'
1:0
63'
65'
1:1
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Труа
Анже
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
12.5%
-25%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.25
|Тузгар Йоанн
|2
|0.25
|Бальде Мама
|1
|0.13
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.13
|Родригес Жерсон
|1
|0.13
|Дингом Тристан
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|2 (2)
|0.25
|Траоре Исмаэль
|2
|0.25
|Буфаль Софьян
|2
|0.25
|Баокен Стефан
|1
|0.13
|Томас Ромейн
|1
|0.13
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.13
|Унаи Аззедин
|1
|0.13
|Кабо Джимми
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Каборе Исса
|1
|1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|2
|0
|Фюльжени Анжело
|2
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Томас Ромейн
|1
|0
|Буфаль Софьян
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Труа
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Анже
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Труа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лион 3:1 Труа Труа 1:1 Монпелье Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако
Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10Анже 0:0 Марсель Анже 1:4 Нант Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Клермон
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 16
|12
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|13.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|14.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|15.
|Монако
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Клермон
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Монако
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монако
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Труа 1:1 Анже
Исход игры
Труа
19.7% (27)
Ничья
40.9% (56)
Анже
39.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
68.61% (94)
Нет
31.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (49)
1:2 Анже
22.6% (31)
0:1 Анже
15.3% (21)
1:0 Труа
9.5% (13)
2:1 Труа
8.8% (12)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Анже
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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