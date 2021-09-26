Франция: Лига 1 2021-2022
Клермон
1:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Габриэль Монтпье
Монако
1:0
7' ГолБайо Мохамед
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Клермон
Монако
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рашани Эльбасан
|4
|0.57
|Байо Мохамед
|3
|0.43
|Доссу Жодель
|1
|0.14
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|3 (2)
|0.43
|Диоп Софьян
|2
|0.29
|Фолланд Кевин
|1
|0.14
|Желсон Мартиньш
|1
|0.14
|Головин Александр
|1
|0.14
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ожье Флоран
|2
|0
|Гастьен Йоан
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Чуамени Орельен
|2
|0
|Диоп Софьян
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клермон
|0
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|50% (4)
|Монако
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Клермон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ренн 6:0 Клермон Клермон 1:1 Брест ПСЖ 4:0 Клермон Клермон 2:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель
Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Клермон
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 16
|12
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|13.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|14.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|15.
|Монако
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Клермон
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Монако
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монако
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Клермон 1:0 Монако
Исход игры
Клермон
4.2% (6)
Ничья
13.2% (19)
Монако
82.6% (119)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
61.87% (86)
Нет
38.13% (53)
Популярный счёт
1:2 Монако
43.1% (62)
0:2 Монако
19.4% (28)
0:1 Монако
12.5% (18)
1:1 Ничья
9% (13)
1:3 Монако
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Клермон
2.1% (3)
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