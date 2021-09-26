Бертомье исполнил первый угловой удар в матче. Мяч от ворот вынес Павлович.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БАЙО!!! Н'Симба слева получил пас от Рашани и прострелил в центр штрафной площади, где Байо ногой переправил мяч под перекладину.

Фофана по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

5' Фолланд сыграл на перехвате на чужой половине поля, но сам передачу на ход Бен-Йедеру сделал неточную.

4' "Клермон" сразу принялся прессинговать соперников по всему полю.

3' Женлсон справа вырвался к воротам и прострелил к дальней штанге, куда набегал Бен-Йедер. Но защитники "Клермона" прервали опаснейшую передачу.

2' "Клермон" играет в бордовых футболках и синих трусах, "Монако" - в белой форме.