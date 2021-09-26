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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Монако
0'
1:0
7' Гол
Байо Мохамед
9'
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
21
Павлович
Страхиня
12
Кайо
Энрике
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
7
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Клермон
4-2-3-1
Монако
4-2-3-1

Ход матча

7'
Байо Мохамед
(Н'Симба Виталь)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Клермон
Монако

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л2
4:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рашани Эльбасан 4 0.57
Байо Мохамед 3 0.43
Доссу Жодель 1 0.14
Бертомье Жезон 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 3 (2) 0.43
Диоп Софьян 2 0.29
Фолланд Кевин 1 0.14
Желсон Мартиньш 1 0.14
Головин Александр 1 0.14
Фофана Юссуф 0 0
Кайо Энрике 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожье Флоран 2 0
Гастьен Йоан 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 2 0
Чуамени Орельен 2 0
Диоп Софьян 2 0
Головин Александр 0 1
Фолланд Кевин 1 0
Агилар Рубен 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клермон 0 0 0 25% (2) 25% (2) 50% (4)
 Монако 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Клермон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ренн 6:0 Клермон Клермон 1:1 Брест ПСЖ 4:0 Клермон Клермон 2:2 Метц
Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель
Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
5. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Клермон 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 16 12
8. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Монако 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Клермон 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
11. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Клермон 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Монако 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Монпелье Делор Анди 4 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Фофана по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БАЙО!!! Н'Симба слева получил пас от Рашани и прострелил в центр штрафной площади, где Байо ногой переправил мяч под перекладину.
  • Фол, нарушение
    7'
    Головин на чужой половине поля сбил Зедатка.
  • Угловой
    6'
    Бертомье исполнил первый угловой удар в матче. Мяч от ворот вынес Павлович.
  • 6'
    Удар Рашани слева из пределов штрафной площади заблокировал Сидибе.
  • 5'
    Фолланд сыграл на перехвате на чужой половине поля, но сам передачу на ход Бен-Йедеру сделал неточную.
  • 4'
    "Клермон" сразу принялся прессинговать соперников по всему полю.
  • 3'
    Женлсон справа вырвался к воротам и прострелил к дальней штанге, куда набегал Бен-Йедер. Но защитники "Клермона" прервали опаснейшую передачу.
  • 2'
    "Клермон" играет в бордовых футболках и синих трусах, "Монако" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Габриэль Монтлье"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Клермон 1:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:0 Монако

Исход игры
Клермон
4.2% (6)
Ничья
13.2% (19)
Монако
82.6% (119)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
61.87% (86)
Нет
38.13% (53)
Популярный счёт
1:2 Монако
43.1% (62)
0:2 Монако
19.4% (28)
0:1 Монако
12.5% (18)
1:1 Ничья
9% (13)
1:3 Монако
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Клермон
2.1% (3)
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