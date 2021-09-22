Франция: Лига 1 2021-2022
Клермон
Позже
Стадион: Габриэль Монтпье
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашани Эльбасан
|4
|0.57
|2.
|Байо Мохамед
|3
|0.43
|3.
|Доссу Жодель
|1
|0.14
|4.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|5.
|Гастьен Йоан
|0
|0
|6.
|Телль Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|3 (2)
|0.43
|2.
|Диоп Софьян
|2
|0.29
|3.
|Фолланд Кевин
|1
|0.14
|4.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.14
|5.
|Головин Александр
|1
|0.14
|6.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|7.
|Кайо Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ожье Флоран
|2
|0
|2.
|Гастьен Йоан
|0
|1
|3.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|4.
|Зедатка Аким
|1
|0
|5.
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|6.
|Менди Ариал
|1
|0
|7.
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|2.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|3.
|Диоп Софьян
|2
|0
|4.
|Головин Александр
|0
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|6.
|Агилар Рубен
|1
|0
|7.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|8.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|9.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|10.
|Фофана Юссуф
|1
|0
|11.
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клермон
|0
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|50% (4)
|Монако
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Клермон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ренн 6:0 Клермон Клермон 1:1 Брест ПСЖ 4:0 Клермон Клермон 2:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель
Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако
Последние игры между собой
Клермон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|10
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|9.
|Страсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|4
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
Прогнозы на матч Клермон - Монако
Исход игры
Клермон
5.3% (2)
Ничья
10.5% (4)
Монако
84.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
55.26% (21)
Нет
44.74% (17)
Популярный счёт
1:2 Монако
42.1% (16)
0:2 Монако
21.1% (8)
0:1 Монако
15.8% (6)
1:1 Ничья
7.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!