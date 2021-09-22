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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
 
Позже

Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашани Эльбасан 4 0.57
2. Байо Мохамед 3 0.43
3. Доссу Жодель 1 0.14
4. Бертомье Жезон 0 0
5. Гастьен Йоан 0 0
6. Телль Жордан 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 3 (2) 0.43
2. Диоп Софьян 2 0.29
3. Фолланд Кевин 1 0.14
4. Желсон Мартиньш 1 0.14
5. Головин Александр 1 0.14
6. Фофана Юссуф 0 0
7. Кайо Энрике 0 0

Карточки

Клермон
# Игрок      
1. Ожье Флоран 2 0
2. Гастьен Йоан 0 1
3. Рашани Эльбасан 1 0
4. Зедатка Аким 1 0
5. Н'Симба Виталь 1 0
6. Менди Ариал 1 0
7. Абдул-Самед Салис 1 0
Монако
# Игрок      
1. Сидибе Джибриль 2 0
2. Чуамени Орельен 2 0
3. Диоп Софьян 2 0
4. Головин Александр 0 1
5. Фолланд Кевин 1 0
6. Агилар Рубен 1 0
7. Марипан Гильермо 1 0
8. Якобс Исмаил 1 0
9. Бадьяшиль Бенуа 1 0
10. Фофана Юссуф 1 0
11. Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клермон 0 0 0 25% (2) 25% (2) 50% (4)
 Монако 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Клермон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ренн 6:0 Клермон Клермон 1:1 Брест ПСЖ 4:0 Клермон Клермон 2:2 Метц
Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель
Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако

Последние игры между собой

Клермон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Монако 4:0 Клермон Лига 2 Клермон 0:1 Монако Лига 2 Клермон 1:0 Монако Лига 2 Монако 0:0 Клермон Лига 2
Монако 0:1 Клермон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Лорьян Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Лион Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 13 - 3 10
8. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
9. Страсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ницца Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 4 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Реймс Гарсия Оскар 2 1
4. Монпелье Тулер Матеус 2 1
5. Лорьян Мендес Убулан 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Клермон - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 дня 21 час 26 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Клермон 5.3% (2)
    X 10.5% (4)
    Монако 84.2% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Монако
    3.85
    3.80
    2.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Клермон - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Клермон - Монако

    Исход игры
    Клермон
    5.3% (2)
    Ничья
    10.5% (4)
    Монако
    84.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    42.1% (16)
    0:2 Монако
    21.1% (8)
    0:1 Монако
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
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