Франция: Лига 1 2021-2022
Брест
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Метц
0:1
26' ГолДе Превиль Николя
40
Бизот
Марко
20
Уронен
Йере
10
Агум
Люсьен
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
20
Гуйе
Ламин
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
33 Мбенге АмадуПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Брест
Метц
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардона Ирвин
|2
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.25
|Февр Ромен
|1 (1)
|0.13
|Мунье Стив
|1
|0.13
|Онора Франк
|1
|0.13
|Шардонне Брендан
|1
|0.13
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|2
|0.25
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.13
|Де Превиль Николя
|1
|0.13
|Юдоль Матьё
|1
|0.13
|Маига Хабиб
|1
|0.13
|Куяте Кики
|1
|0.13
|Делен Тома
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Онора Франк
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|3
|1
|Куяте Кики
|1
|1
|Сарр Пап
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Маига Хабиб
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Де Превиль Николя
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Метц
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +2 =8 -10Нант 3:1 Брест Клермон 1:1 Брест Брест 1:1 Анже Брест 2:4 Генгам
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Метц 1:2 ПСЖ Страсбург 3:0 Метц Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|17.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Брест 0:1 Метц
Исход игры
Брест
71.5% (98)
Ничья
21.9% (30)
Метц
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Брест
37.2% (51)
1:0 Брест
32.1% (44)
1:1 Ничья
16.8% (23)
1:2 Метц
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Брест
1.5% (2)
0:1 Метц
1.5% (2)
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