Первый тайм

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Удар от ворот произведет Брест

31' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Метц

28' Игрок Мунье Стив из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Команда Метц забила мяч, хотя лучше играли соперники

26' Г О О О О Л - Де Превиль Николя забивает ударом с правой ноги!

26' Пап Матар Сарр разрезает оборону соперника отличным пасом

26' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

23' Плохо сыграл Ньякате Сику - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Метц

22' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Судья свистит. Пап Матар Сарр атаковал сзади соперника. Это Уронен Йере заработал своей команде штрафной

19' Удар от ворот произведет Метц

17' Удар от ворот произведет Метц

17' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Отличные скиллы показывает Онора Франк , обводя своих соперников

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Метц

11' Какой промах! Дель Кастильо Ромен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

11' Ньякате Сику выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Дель Кастильо Ромен из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Брест

2' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля