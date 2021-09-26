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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
1:2
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
0:1
26' Гол
Де Превиль Николя
40' Желтая карточка
Куяте Кики
46' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
1:1
68' Пенальти
Февр Ромен
71' Желтая карточка
Мбок Хианга
1:2
74' Гол
Сентонз Фабьен
82' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
88' Желтая карточка
Шардонне Брендан
90'+6
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
10
Агум
Люсьен
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
21
Февр
Ромен
25
Дель
Кастильо
Ромен
15
Мунье
Стив
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
20
Гуйе
Ламин
7
Ньяне
Ибраима
9
Де
Превиль
Николя
Брест
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

26'
0:1
Де Превиль Николя
(Гуйе Ламин)
40'
 
Куяте Кики
46'
Дюверн Жан-Кевин
Уронен Йере
 
46'
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
61'
Кардона Ирвин
Дель Кастильо Ромен
 
68'
Февр Ромен
1:1
69'
Ле Дуарон Жереми
Февр Ромен
 
69'
 
Нгетте Опа
Гуйе Ламин
71'
Мбок Хианга
 
72'
 
Булая Фарид
Де Превиль Николя
72'
 
Траоре Бубакар
Сарр Пап
74'
1:2
Сентонз Фабьен
(Нгетте Опа)
82'
 
Сентонз Фабьен
85'
Баджи Юссуф
Онора Франк
 
85'
Фоссурье Жюльен
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
88'
Шардонне Брендан
 
89'
 
Тшимбембе Варрен
Маига Хабиб

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Брест
Метц

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:2
КЛ
1:1
Л1
2:0
Л2
0:1
ТМК
1:0
Л2
2:2
Л2
1:1
К
0:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 2 (2) 0.25
Кардона Ирвин 2 0.25
Ле Дуарон Жереми 2 0.25
Мунье Стив 1 0.13
Онора Франк 1 0.13
Шардонне Брендан 1 0.13
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.38
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.13
Де Превиль Николя 1 0.13
Юдоль Матьё 1 0.13
Маига Хабиб 1 0.13
Куяте Кики 1 0.13
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Шардонне Брендан 2 0
Онора Франк 2 0
Маньетти Уго 1 0
Агум Люсьен 1 0
Мбок Хианга 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 3 1
Куяте Кики 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Сарр Пап 2 0
Маига Хабиб 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Укиджа Александр 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Де Превиль Николя 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Метц 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Нант 3:1 Брест Клермон 1:1 Брест Брест 1:1 Анже Брест 2:4 Генгам
Страсбург 3:1 Брест Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Метц 1:2 ПСЖ Страсбург 3:0 Метц Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер
Клермон 2:2 Метц Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
5. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Клермон 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 16 12
8. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Монако 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Клермон 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
11. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Клермон 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Монако 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Монпелье Делор Анди 4 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Брест 71.5% (98)
X 21.9% (30)
Метц 6.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Брест 1:2 Метц онлайн


Прогнозы на матч Брест 1:2 Метц

Исход игры
Брест
71.5% (98)
Ничья
21.9% (30)
Метц
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Брест
37.2% (51)
1:0 Брест
32.1% (44)
1:1 Ничья
16.8% (23)
1:2 Метц
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Брест
1.5% (2)
0:1 Метц
1.5% (2)
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