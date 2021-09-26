Головой пробил Ахмаду Бамба Дьенг, но голкипер отбил его в поле!

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Жан-Луи Лека прыгнул не в ту сторону.

46' ПЕНАЛЬТИ - Вух Кристофер из команды Ланс привез своей команде пенальти за опасную игру против Ахмаду Бамба Дьенг.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Марсель выполняет удар от ворот.

45' Мюинга Арно из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Гради Жонатан из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.

44' Давид Коста мяч отрикошетил от ворот

44' Давид Коста из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...

43' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Ланс

39' Салиба Вильям оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Ланс выполняет удар от ворот.

37' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Жан-Луи Лека отбил мяч на угловой после удара Жерсон Сантос из штрафной площади.

35' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Г О О О О Л - Пайе Димитри правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

31' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Сотока Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав забивает с левой ноги!

26' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

20' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Давид Коста из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.

19' Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Ланс

16' Юндер Дженгиз из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Давид Коста из команды Ланс подал угловой слева.

10' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Г О О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Пау Лопес прыгнул вправо!

9' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую

6' Гуйе Пап получает желтую карточку за игру рукой

6' После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Пау Лопес не удержал его в руках.

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ланс начинает с центра поля