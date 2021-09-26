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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
2:2
Второй тайм: 57'

Стадион:
Ланс
0'
6' Желтая карточка
Гуйе Пап
7' Желтая карточка
Гендузи Маттео
0:1
9' Пенальти
Сотока Флориан
0:2
27' Гол
Франковски Пшемыслав
1:2
33' Гол
Пайе Димитри
2:2
45' Пенальти
Пайе Димитри
57'
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
8
Жерсон
Сантос
12
Бамба
Дьенг
Амаду
10
Пайе
Димитри
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
5
Вух
Кристофер
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
3
Мачадо
Дейвер
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Марсель
3-3-3-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

6'
Гуйе Пап
 
7'
Гендузи Маттео
 
9'
0:1
Сотока Флориан
27'
0:2
Франковски Пшемыслав
(Сотока Флориан)
33'
Пайе Димитри
1:2
45'
Пайе Димитри
2:2
46'
Лирола Поль
Ронжье Валентин
 
46'
Де ла Фуэнте Конрад
Гуйе Пап
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Ланс

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.71
Юндер Дженгиз 3 0.43
Бамба Дьенг Амаду 3 0.43
Жерсон Сантос 1 0.14
Арит Амин 1 0.14
Гендузи Маттео 1 0.14
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 3 0.38
Франковски Пшемыслав 2 0.25
Сотока Флориан 2 (2) 0.25
Ганаго Игнатиус 2 0.25
Клаусс Жонатан 1 0.13
Банза Симон 1 0.13
Какута Гаэль 1 0.13
Медина Факундо 1 0.13

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 2 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 1 1
Дукуре Шейк 1 1
Лека Жан-Луи 2 0
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Мюинга Арно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 33.33% (4) 8.33% (1)
 Ланс 0 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Анже 0:0 Марсель Марсель 2:0 Ренн Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель
Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян
Ланс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ланс 0:1 Страсбург Ланс 1:0 Лилль Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян
Монако 0:2 Ланс Ланс 2:2 Сент-Этьен Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель 2:2 Заявка 7 4 3 0 14 - 8 15
3. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
5. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
6. Ланс 2:2 Заявка 8 3 4 1 13 - 10 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель 2:2 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Ланс 2:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс 2:2 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Марсель 2:2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Марсель: 61%, Ланс: 39%.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Жан-Луи Лека прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    46'
    ПЕНАЛЬТИ - Вух Кристофер из команды Ланс привез своей команде пенальти за опасную игру против Ахмаду Бамба Дьенг.
  • 46'
    Гендузи Маттео из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Мюинга Арно из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 45'
    Контроль мяча: Марсель: 62%, Ланс: 38%.
  • 45'
    Гради Жонатан из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    44'
    Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.
  • 44'
    Давид Коста мяч отрикошетил от ворот
  • 44'
    Давид Коста из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мачадо Дейвер
  • 41'
    Ланс контролирует мяч.
  • 40'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ланс: 33%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 39'
    Салиба Вильям оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гуйе Пап
  • 38'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 37'
    Ронжье Валентин из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель подал угловой слева.
  • 36'
    Жан-Луи Лека отбил мяч на угловой после удара Жерсон Сантос из штрафной площади.
  • 36'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный кросс...
  • 35'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    35'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель в офсайде
  • 35'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ланс: 33%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
  • 34'
    Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает заброс на партнера по команде.
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Отличный гол забил Пайе Димитри
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Пайе Димитри правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • Фол, нарушение
    32'
    Гради Жонатан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Пайе Димитри пострадал.
  • 31'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Марсель: 65%, Ланс: 35%.
  • Травма, повреждение
    31'
    Сотока Флориан возвращается на поле.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    29'
    Сотока Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Отличный гол забил Франковски Пшемыслав
  • 27'
    Сотока Флориан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав забивает с левой ноги!
  • 27'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает передачу одноклубнику.
  • Офсайд
    26'
    Гуйе Пап из команды Марсель в офсайде
  • 26'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Медина Факундо наказан за толчок Гендузи Маттео
  • 25'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ланс: 33%.
  • 24'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Юндер Дженгиз
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 21'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Мачадо Дейвер из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    20'
    Давид Коста из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 20'
    Контроль мяча: Марсель: 77%, Ланс: 23%.
  • 19'
    Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Марсель контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 16'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 16'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Гуйе Пап нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Салиба Вильям из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
  • 15'
    Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Контроль мяча: Марсель: 75%, Ланс: 25%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
  • 14'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Давид Коста из команды Ланс подал угловой слева.
  • 12'
    Мачадо Дейвер из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мачадо Дейвер наказан за толчок Юндер Дженгиз
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 64%, Ланс: 36%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
  • 10'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Пау Лопес прыгнул вправо!
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    7'
    Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    6'
    Гуйе Пап получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    6'
    ПЕНАЛЬТИ! - Гуйе Пап играет рукой в штрафной! Гуйе Пап вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 6'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!
  • 6'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 5'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 61%, Ланс: 39%.
  • 5'
    Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Пау Лопес не удержал его в руках.
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Сотока Флориан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Марсель 85.2% (121)
X 12% (17)
Ланс 2.8% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ланс
2.17
3.92
5.60
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Где смотреть матч Марсель 2:2 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Марсель 2:2 Ланс

Исход игры
Марсель
85.2% (121)
Ничья
12% (17)
Ланс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
63.31% (88)
Нет
36.69% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.7% (62)
2:0 Марсель
19% (27)
1:0 Марсель
15.5% (22)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.2% (6)
3:1 Марсель
2.8% (4)
1:2 Ланс
2.1% (3)
3:2 Марсель
1.4% (2)
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