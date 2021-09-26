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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
2:3
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
6' Желтая карточка
Гуйе Пап
7' Желтая карточка
Гендузи Маттео
0:1
9' Пенальти
Сотока Флориан
0:2
27' Гол
Франковски Пшемыслав
1:2
33' Гол
Пайе Димитри
2:2
45' Пенальти
Пайе Димитри
2:3
71' Гол
Саид Уэсли
90' Желтая карточка
Саид Уэсли
90'+5
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
8
Жерсон
Сантос
12
Бамба
Дьенг
Амаду
10
Пайе
Димитри
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
5
Вух
Кристофер
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
3
Мачадо
Дейвер
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Марсель
3-3-3-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

6'
Гуйе Пап
 
7'
Гендузи Маттео
 
9'
0:1
Сотока Флориан
27'
0:2
Франковски Пшемыслав
(Сотока Флориан)
33'
Пайе Димитри
1:2
45'
Пайе Димитри
2:2
46'
Лирола Поль
Ронжье Валентин
 
46'
Де ла Фуэнте Конрад
Гуйе Пап
 
63'
 
Какута Гаэль
Кошта Давид
63'
 
Саид Уэсли
Мюинга Арно
63'
Арит Амин
Бамба Дьенг Амаду
 
70'
 
Клаусс Жонатан
Мачадо Дейвер
71'
2:3
Саид Уэсли
(Сотока Флориан)
83'
 
Айдара Массадио
Гради Жонатан
89'
Энрике Луис
Жерсон Сантос
 
90'
 
Саид Уэсли

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Ланс

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.71
Юндер Дженгиз 3 0.43
Бамба Дьенг Амаду 3 0.43
Жерсон Сантос 1 0.14
Арит Амин 1 0.14
Гендузи Маттео 1 0.14
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 3 0.38
Франковски Пшемыслав 2 0.25
Сотока Флориан 2 (2) 0.25
Ганаго Игнатиус 2 0.25
Клаусс Жонатан 1 0.13
Банза Симон 1 0.13
Какута Гаэль 1 0.13
Саид Уэсли 1 0.13
Медина Факундо 1 0.13

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 2 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 1 1
Дукуре Шейк 1 1
Лека Жан-Луи 2 0
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Саид Уэсли 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Мюинга Арно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1)
 Ланс 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Анже 0:0 Марсель Марсель 2:0 Ренн Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель
Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян
Ланс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ланс 0:1 Страсбург Ланс 1:0 Лилль Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян
Монако 0:2 Ланс Ланс 2:2 Сент-Этьен Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
4. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Марсель: 61%, Ланс: 39%.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Жан-Луи Лека прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    46'
    ПЕНАЛЬТИ - Вух Кристофер из команды Ланс привез своей команде пенальти за опасную игру против Ахмаду Бамба Дьенг.
  • 46'
    Гендузи Маттео из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Мюинга Арно из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 45'
    Контроль мяча: Марсель: 62%, Ланс: 38%.
  • 45'
    Гради Жонатан из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    44'
    Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.
  • 44'
    Давид Коста мяч отрикошетил от ворот
  • 44'
    Давид Коста из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мачадо Дейвер
  • 41'
    Ланс контролирует мяч.
  • 40'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ланс: 33%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 39'
    Салиба Вильям оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гуйе Пап
  • 38'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 37'
    Ронжье Валентин из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель подал угловой слева.
  • 36'
    Жан-Луи Лека отбил мяч на угловой после удара Жерсон Сантос из штрафной площади.
  • 36'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный кросс...
  • 35'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    35'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель в офсайде
  • 35'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ланс: 33%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
  • 34'
    Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает заброс на партнера по команде.
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Отличный гол забил Пайе Димитри
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Пайе Димитри правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • Фол, нарушение
    32'
    Гради Жонатан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Пайе Димитри пострадал.
  • 31'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Марсель: 65%, Ланс: 35%.
  • Травма, повреждение
    31'
    Сотока Флориан возвращается на поле.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    29'
    Сотока Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Отличный гол забил Франковски Пшемыслав
  • 27'
    Сотока Флориан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав забивает с левой ноги!
  • 27'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает передачу одноклубнику.
  • Офсайд
    26'
    Гуйе Пап из команды Марсель в офсайде
  • 26'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Медина Факундо наказан за толчок Гендузи Маттео
  • 25'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ланс: 33%.
  • 24'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Юндер Дженгиз
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 21'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Мачадо Дейвер из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    20'
    Давид Коста из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 20'
    Контроль мяча: Марсель: 77%, Ланс: 23%.
  • 19'
    Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Марсель контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 16'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 16'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Гуйе Пап нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Салиба Вильям из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
  • 15'
    Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Контроль мяча: Марсель: 75%, Ланс: 25%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
  • 14'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Давид Коста из команды Ланс подал угловой слева.
  • 12'
    Мачадо Дейвер из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мачадо Дейвер наказан за толчок Юндер Дженгиз
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 64%, Ланс: 36%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
  • 10'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Пау Лопес прыгнул вправо!
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    7'
    Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    6'
    Гуйе Пап получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    6'
    ПЕНАЛЬТИ! - Гуйе Пап играет рукой в штрафной! Гуйе Пап вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 6'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!
  • 6'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 5'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 61%, Ланс: 39%.
  • 5'
    Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Пау Лопес не удержал его в руках.
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Сотока Флориан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Марсель 85.2% (121)
X 12% (17)
Ланс 2.8% (4)
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Где смотреть матч Марсель 2:3 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Марсель 2:3 Ланс

Исход игры
Марсель
85.2% (121)
Ничья
12% (17)
Ланс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
63.31% (88)
Нет
36.69% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.7% (62)
2:0 Марсель
19% (27)
1:0 Марсель
15.5% (22)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.2% (6)
3:1 Марсель
2.8% (4)
1:2 Ланс
2.1% (3)
3:2 Марсель
1.4% (2)
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