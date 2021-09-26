Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Ланс

93' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Марсель выполняет удар от ворот.

91' Игрок Фофана Секо из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Тактическая замена. Жерсон Сантос уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

89' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Ланс выполняет удар от ворот.

85' Матч возобновлен

85' Вух Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Лирола Поль из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Ланс выполняет удар от ворот.

83' Юндер Дженгиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Гендузи Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Сотока Флориан из штрафной площади.

81' Отличные скиллы показывает Сотока Флориан , обводя своих соперников

80' Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

79' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

77' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Марсель выполняет удар от ворот.

76' Франковски Пшемыслав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Ланс выполняет удар от ворот.

74' Арит Амин из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

70' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Марсель выполняет удар от ворот.

68' Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали

68' Какута Гаэль разрезает оборону соперника отличным пасом

67' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Марсель выполняет удар от ворот.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Жерсон Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Жерсон Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Арит Амин

63' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Какута Гаэль

62' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

60' Удар от ворот произведет Марсель

60' Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Удар от ворот произведет Ланс

58' Лирола Поль не смог попасть в створ ударом издали

56' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

56' Головой пробил Ахмаду Бамба Дьенг, но голкипер отбил его в поле!

56' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Юндер Дженгиз и попал в перекладину!

55' Вух Кристофер из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.

52' Мачадо Дейвер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Пайе Димитри из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля