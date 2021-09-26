Франция: Лига 1 2021-2022
6' Желтая карточкаГуйе Пап
7' Желтая карточкаГендузи Маттео
0:1
9' ПенальтиСотока Флориан
0:2
27' ГолФранковски Пшемыслав
1:2
33' ГолПайе Димитри
2:2
45' ПенальтиПайе Димитри
2:3
71' ГолСаид Уэсли
90' Желтая карточкаСаид Уэсли
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
39 Надир БилалПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
9'
0:1
27'
33'
1:2
45'
2:2
71'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Марсель
Ланс
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|5 (1)
|0.71
|Юндер Дженгиз
|3
|0.43
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.43
|Жерсон Сантос
|1
|0.14
|Арит Амин
|1
|0.14
|Гендузи Маттео
|1
|0.14
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|3
|0.38
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.25
|Сотока Флориан
|2 (2)
|0.25
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.25
|Клаусс Жонатан
|1
|0.13
|Банза Симон
|1
|0.13
|Какута Гаэль
|1
|0.13
|Саид Уэсли
|1
|0.13
|Медина Факундо
|1
|0.13
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Гуйе Пап
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Камара Бубакар
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|1
|1
|Дукуре Шейк
|1
|1
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Медина Факундо
|2
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|Ланс
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1Анже 0:0 Марсель Марсель 2:0 Ренн Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель
Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян
Ланс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ланс 0:1 Страсбург Ланс 1:0 Лилль Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|13.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|14.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Марсель 2:3 Ланс
Исход игры
Марсель
85.2% (121)
Ничья
12% (17)
Ланс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
63.31% (88)
Нет
36.69% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.7% (62)
2:0 Марсель
19% (27)
1:0 Марсель
15.5% (22)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.2% (6)
3:1 Марсель
2.8% (4)
1:2 Ланс
2.1% (3)
3:2 Марсель
1.4% (2)
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