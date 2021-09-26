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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:0
Перерыв

Стадион:
Ренн
0'
17' Желтая карточка
Мартин Йонас
36' Желтая карточка
Омари Вармед
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
22
Пембеле
Тимоте
5
Отавио
II
13
Франсержио
Родригес
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Бордо
3-4-2-1
Ренн
4-4-2

Ход матча

17'
 
Мартин Йонас
36'
 
Омари Вармед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Ренн

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

28 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 3 0.38
Онана Жан 2 0.25
Уден Реми 1 0.13
Мангаш Рикарду 1 0.13
Калу Самуэль 1 0.13
Пембеле Тимоте 1 0.13
Мара Секу 1 0.13
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулемана Камалдин 3 0.38
Терье Мартен 2 0.25
Тэт Флавьен 1 0.13
Мартин Йонас 1 0.13
Гирасси Серу 1 0.13
Лаборд Гаэтан 1 0.13
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 3 0
Онана Жан 2 0
Грегерсен Стиан 2 0
Отавио II 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Косельни Лоран 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 2 0
Сулемана Камалдин 2 0
Bruno Genesio 2 0
Мартин Йонас 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Агер Наиф 1 0
Омари Вармед 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 20% (2) 20% (2) 0 30% (3) 0 30% (3)
 Ренн 11.11% (1) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монпелье 3:3 Бордо Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо
Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ренн 6:0 Клермон Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс
Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
9. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Ренн 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
12. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
13. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 16 7
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Бордо 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Бордо 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Ренн 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Делор Анди 4 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Бордо: 34%, Ренн: 66%.
  • 46'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.
  • 45'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 34%, Ренн: 66%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
  • 44'
    Бордо контролирует мяч.
  • 43'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    42'
    Гомис Альфред из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Дилросун Джавайро пострадал.
  • 42'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • Офсайд
    41'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 41'
    Тэт Флавьен из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 41'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 41'
    Опасность! Тэт Флавьен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 34%, Ренн: 66%.
  • 40'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    О, нет. Из многообещающей позиции Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 40'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 39'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Гомис Альфред из команды Ренн плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 38'
    Терье Мартен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 37'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Хван Ый-Чжо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • Желтая карточка
    36'
    Уормед Омари получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья свистит. Уормед Омари атаковал сзади соперника. Это Хван Ый-Чжо заработал своей команде штрафной
  • 35'
    Ренн контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 35%, Ренн: 65%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пембеле Тимоте
  • 34'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кватенг Энок из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Камальдин Сулемана пострадал.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 32'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 32'
    Адли Ясин ошибается в защите.
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Уормед Омари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 38%, Ренн: 62%.
  • 30'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 29'
    Должен был быть гол! Терье Мартен имел отличный шанс, но Бенуа Костиль не дал голу состоятся!
  • 29'
    Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Дилросун Джавайро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 28'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Костиль Бенуа из команды Бордо.
  • 28'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 27'
    Выглядело как неплохой момент. Тэт Флавьен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 26'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 26'
    Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    26'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 25'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 25'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Адли Ясин ошибается в защите.
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Ренн: 60%.
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Терье Мартен пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 23'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 23'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 22'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    21'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Отавио II пострадал.
  • 20'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 20'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Ренн: 56%.
  • 20'
    Бенуа Костиль не дал случится голу! Лаборд Гаэтан должен был забивать, но Бенуа Костиль сделал отличный сейв
  • 20'
    Тэт Флавьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мешер Андре пострадал.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 18'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мангаш Рикарду пострадал.
  • 17'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Желтая карточка
    17'
    Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    17'
    Мартин Йонас из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мангаш Рикарду пострадал.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Камальдин Сулемана из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
  • 16'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Мартин Йонас из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Дилросун Джавайро пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 39%, Ренн: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Траоре Амари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Адли Ясин.
  • 14'
    Адли Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Плохо сыграл Мангаш Рикарду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    13'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 13'
    Опасность! Траоре Амари из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    12'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 11'
    Дилросун Джавайро мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 10'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 36%, Ренн: 64%.
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 9'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 8'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Шанс! Траоре Амари из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 7'
    Хороший удар издали нанес Мартин Йонас, но отличный сейв сделал Бенуа Костиль. Угловой.
  • 7'
    Франсержио Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Ренн: 50%.
  • Офсайд
    5'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 5'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Плохо сыграл Агер Наиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Бордо 31.7% (44)
X 42.4% (59)
Ренн 25.9% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Ренн
5.19
3.60
2.12
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Новости
Где смотреть матч Бордо 0:0 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ренн

Исход игры
Бордо
31.7% (44)
Ничья
42.4% (59)
Ренн
25.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
66.42% (91)
Нет
33.58% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Ренн
14.4% (20)
1:0 Бордо
12.9% (18)
2:1 Бордо
12.2% (17)
0:1 Ренн
10.1% (14)
2:0 Бордо
6.5% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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