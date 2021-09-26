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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
1:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
17' Желтая карточка
Мартин Йонас
36' Желтая карточка
Омари Вармед
0:1
56' Гол
Лаборд Гаэтан
80' Желтая карточка
Мелинг Биргер
80' Желтая карточка
Сантамария Батист
1:1
88' Гол
Мешер Андре
90' Желтая карточка
Франсержио Родригес
90'+4
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
22
Пембеле
Тимоте
5
Отавио
II
13
Франсержио
Родригес
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Бордо
3-4-2-1
Ренн
4-4-2

Ход матча

17'
 
Мартин Йонас
36'
 
Омари Вармед
56'
0:1
Лаборд Гаэтан
(Траоре Амари)
67'
Калу Самуэль
Отавио
 
67'
Мара Секу
Пембеле Тимоте
 
67'
Уден Реми
Дилросун Джавайро
 
71'
Медиуб Абдель
Грегерсен Стиан
 
75'
 
Сантамария Батист
Сулемана Камалдин
76'
 
Гирасси Серу
Терье Мартен
80'
 
Мелинг Биргер
80'
 
Сантамария Батист
83'
 
Угочукву Лесли
Мартин Йонас
83'
 
Чауна Лум
Лаборд Гаэтан
87'
Бриан Джимми
Адли Ясин
 
88'
Мешер Андре
(Хван Ый-Чжо)
1:1
90'
Франсержио Родригес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Ренн

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

28 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 3 0.38
Онана Жан 2 0.25
Уден Реми 1 0.13
Мангаш Рикарду 1 0.13
Мешер Андре 1 0.13
Калу Самуэль 1 0.13
Пембеле Тимоте 1 0.13
Мара Секу 1 0.13
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулемана Камалдин 3 0.38
Терье Мартен 2 0.25
Лаборд Гаэтан 2 0.25
Тэт Флавьен 1 0.13
Мартин Йонас 1 0.13
Гирасси Серу 1 0.13
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Траоре Амари 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 3 0
Онана Жан 2 0
Грегерсен Стиан 2 0
Отавио II 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Косельни Лоран 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Сантамария Батист 2 0
Траоре Амари 2 0
Сулемана Камалдин 2 0
Bruno Genesio 2 0
Мартин Йонас 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Омари Вармед 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 0 36.36% (4)
 Ренн 10% (1) 0 20% (2) 40% (4) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монпелье 3:3 Бордо Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо
Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ренн 6:0 Клермон Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс
Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Анже 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Нант 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 7 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
12. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
13. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Труа 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. Реймс 0:0 Заявка 8 1 5 2 7 - 8 8
17. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
18. Метц 1:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Брест 0:1 Заявка 8 0 4 4 8 - 15 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Труа 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Реймс 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
6. Анже 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Метц 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Монпелье Делор Анди 4 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Бордо: 34%, Ренн: 66%.
  • 46'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.
  • 45'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 34%, Ренн: 66%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
  • 44'
    Бордо контролирует мяч.
  • 43'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    42'
    Гомис Альфред из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Дилросун Джавайро пострадал.
  • 42'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • Офсайд
    41'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 41'
    Тэт Флавьен из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 41'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 41'
    Опасность! Тэт Флавьен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 34%, Ренн: 66%.
  • 40'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    О, нет. Из многообещающей позиции Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 40'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 39'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Гомис Альфред из команды Ренн плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 38'
    Терье Мартен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 37'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Хван Ый-Чжо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • Желтая карточка
    36'
    Уормед Омари получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья свистит. Уормед Омари атаковал сзади соперника. Это Хван Ый-Чжо заработал своей команде штрафной
  • 35'
    Ренн контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 35%, Ренн: 65%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пембеле Тимоте
  • 34'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кватенг Энок из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Камальдин Сулемана пострадал.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 32'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 32'
    Адли Ясин ошибается в защите.
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Уормед Омари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 38%, Ренн: 62%.
  • 30'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 29'
    Должен был быть гол! Терье Мартен имел отличный шанс, но Бенуа Костиль не дал голу состоятся!
  • 29'
    Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Дилросун Джавайро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 28'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Костиль Бенуа из команды Бордо.
  • 28'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 27'
    Выглядело как неплохой момент. Тэт Флавьен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 26'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 26'
    Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    26'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 25'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 25'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Адли Ясин ошибается в защите.
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Ренн: 60%.
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Терье Мартен пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 23'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 23'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 22'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    21'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Отавио II пострадал.
  • 20'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 20'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Ренн: 56%.
  • 20'
    Бенуа Костиль не дал случится голу! Лаборд Гаэтан должен был забивать, но Бенуа Костиль сделал отличный сейв
  • 20'
    Тэт Флавьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мешер Андре пострадал.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 18'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мангаш Рикарду пострадал.
  • 17'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Желтая карточка
    17'
    Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    17'
    Мартин Йонас из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мангаш Рикарду пострадал.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Камальдин Сулемана из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
  • 16'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Мартин Йонас из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Дилросун Джавайро пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 39%, Ренн: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Траоре Амари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Адли Ясин.
  • 14'
    Адли Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Плохо сыграл Мангаш Рикарду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    13'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 13'
    Опасность! Траоре Амари из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    12'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 11'
    Дилросун Джавайро мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 10'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 36%, Ренн: 64%.
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 9'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 8'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Шанс! Траоре Амари из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 7'
    Хороший удар издали нанес Мартин Йонас, но отличный сейв сделал Бенуа Костиль. Угловой.
  • 7'
    Франсержио Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Ренн: 50%.
  • Офсайд
    5'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 5'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Плохо сыграл Агер Наиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Бордо 31.7% (44)
X 42.4% (59)
Ренн 25.9% (36)
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Где смотреть матч Бордо 1:1 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Бордо 1:1 Ренн

Исход игры
Бордо
31.7% (44)
Ничья
42.4% (59)
Ренн
25.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
66.42% (91)
Нет
33.58% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Ренн
14.4% (20)
1:0 Бордо
12.9% (18)
2:1 Бордо
12.2% (17)
0:1 Ренн
10.1% (14)
2:0 Бордо
6.5% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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