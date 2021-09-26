Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Траоре Амари из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Франсержио Родригес получил желтую карточку от судьи

94' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Секу Мара задерживает мяч рукой

92' Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Удар от ворот произведет Бордо

91' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Команда Бордо сравняла счет! Игра продолжается!

88' Г О О О О Л - Мешер Андре наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

88' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

85' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

85' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Ренн

83' Удар от ворот произведет Ренн

83' Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Лум Чауна

83' Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

82' Адли Ясин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Сантамария Батист получил желтую карточку от судьи

80' Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи

79' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Ренн

78' Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Секу Мара из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

75' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист

75' Уормед Омари ошибается в защите.

75' Медиуб Абдель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хороший удар издали нанес Терье Мартен , но отличный сейв сделал Бенуа Костиль. Угловой.

73' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

72' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Секу Мара из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Секу Мара из команды Бордо в офсайде

70' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Игрок команды Ренн выполняет не слишком точный удар, но Бенуа Костиль все равно хватает мяч.

68' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Пембеле Тимоте уходит с поля и его заменяет Секу Мара

66' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

66' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Бордо

63' Как он промахнулся? Буриго Бенжамен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

63' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

62' Удар от ворот произведет Бордо

62' Мартин Йонас не смог попасть в створ ударом издали

62' Мелинг Биргер нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.

62' Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

62' О, нет. Из многообещающей позиции Лаборд Гаэтан из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

61' Ренн выполняет удар от ворот.

61' Адли Ясин не смог попасть в створ ударом издали

60' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Ренн

53' Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Альфред Гомис отбил мяч на угловой после удара Пембеле Тимоте из штрафной площади.

52' Опасность! Адли Ясин из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

51' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Хорошую попытку сделал Адли Ясин . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Бордо

48' Плохо сыграл Костиль Бенуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Опасность! Камальдин Сулемана из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

47' Ренн выполняет удар от ворот.

47' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара