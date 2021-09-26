Франция: Лига 1 2021-2022
Бордо
1:1
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Ренн
17' Желтая карточкаМартин Йонас
36' Желтая карточкаОмари Вармед
0:1
56' ГолЛаборд Гаэтан
80' Желтая карточкаМелинг Биргер
80' Желтая карточкаСантамария Батист
1:1
88' ГолМешер Андре
90' Желтая карточкаФрансержио Родригес
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
29 Элис АльбертНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
36'
56'
0:1
67'
80'
88'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Бордо
Ренн
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
28 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|3
|0.38
|Онана Жан
|2
|0.25
|Уден Реми
|1
|0.13
|Мангаш Рикарду
|1
|0.13
|Мешер Андре
|1
|0.13
|Калу Самуэль
|1
|0.13
|Пембеле Тимоте
|1
|0.13
|Мара Секу
|1
|0.13
|Адли Ясин
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулемана Камалдин
|3
|0.38
|Терье Мартен
|2
|0.25
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.25
|Тэт Флавьен
|1
|0.13
|Мартин Йонас
|1
|0.13
|Гирасси Серу
|1
|0.13
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кватенг Энок
|3
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Косельни Лоран
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Сулемана Камалдин
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Мартин Йонас
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|0
|36.36% (4)
|Ренн
|10% (1)
|0
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монпелье 3:3 Бордо Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ренн 6:0 Клермон Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|17.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Бордо 1:1 Ренн
Исход игры
Бордо
31.7% (44)
Ничья
42.4% (59)
Ренн
25.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
66.42% (91)
Нет
33.58% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Ренн
14.4% (20)
1:0 Бордо
12.9% (18)
2:1 Бордо
12.2% (17)
0:1 Ренн
10.1% (14)
2:0 Бордо
6.5% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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