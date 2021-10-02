Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Фортуна
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Эсприт-Арена
Падерборн
0:1
9' ГолМихель Свен
20' Желтая карточкаТанака Ао
29' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Нарей ХаледЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
28 Карльс ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
Ход матча
9'
0:1
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Фортуна
Падерборн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|4 (2)
|0.44
|Нарей Халед
|2
|0.22
|Хоффманн Андре
|1
|0.11
|Циммерман Маттиас
|1
|0.11
|Петерсон Кристофер
|1
|0.11
|Боженик Роберт
|1
|0.11
|Аппелькамп Синта
|1
|0.11
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|7
|0.78
|Прёгер Кай
|3
|0.33
|Платте Феликс
|3
|0.33
|Штайперманн Марко
|2
|0.22
|Шалленберг Рон
|1
|0.11
|Хеуэр Яннис
|1
|0.11
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|Бодзек Адам
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Михель Свен
|3
|0
|Коллинс Джамилу
|1
|1
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-ом тайме 9
3 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
9%
3
19%
1-15
1
9%
5
31%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
5
56%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0
Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Оснабрюк - Фортуна 0:3 Дармштадт - Фортуна 1:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1 Падерборн - Оснабрюк 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Бохум 3:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|2.
|Ян
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|7.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|Ганза
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Ян
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|7
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|5.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0