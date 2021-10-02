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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Падерборн
0'
0:1
9' Гол
Михель Свен
20' Желтая карточка
Танака Ао
29' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
31'
1
Вольф
Рафаэль
20
Нарей
Халед
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Пётровски
Якуб
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
13
Ялчин
Робин
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
23
Тальхаммер
Максимилиан
22
Штайперманн
Марко
36
Платте
Феликс
11
Михель
Свен
Фортуна
4-2-3-1
Падерборн
4-1-2-1-2

Ход матча

9'
0:1
Михель Свен
(Ялчин Робин)
20'
Танака Ао
 
29'
 
Ван дер Верфф Яспер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Фортуна
Падерборн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 4 (2) 0.44
Нарей Халед 2 0.22
Хоффманн Андре 1 0.11
Циммерман Маттиас 1 0.11
Петерсон Кристофер 1 0.11
Боженик Роберт 1 0.11
Аппелькамп Синта 1 0.11
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 7 0.78
Прёгер Кай 3 0.33
Платте Феликс 3 0.33
Штайперманн Марко 2 0.22
Шалленберг Рон 1 0.11
Хеуэр Яннис 1 0.11
Коллинс Джамилу 0 0
Юстван Юлиан 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Шустер Марко 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хеннингс Роувен 1 0
Бодзек Адам 1 0
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 5 0
Михель Свен 3 0
Коллинс Джамилу 1 1
Шалленберг Рон 2 0
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Мехлем Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-ом тайме 9
3 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
9%
3
19%
1-15
1
9%
5
31%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
5
56%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0
Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Оснабрюк - Фортуна 0:3 Дармштадт - Фортуна 1:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1 Падерборн - Оснабрюк 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Бохум 3:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 8 17
2. Ян 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 9 17
3. Санкт-Паули Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Карлсруэ 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
5. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
6. Нюрнберг Заявка 8 3 5 0 11 - 7 14
7. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Динамо Дрезден Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
10. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11. Фортуна 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
12. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
13. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
15. Ганза 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
16. Зандхаузен Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 0:1 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Карлсруэ 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
13. Падерборн 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Ганза 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Фортуна 0:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Карлсруэ 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Фортуна 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Ян 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Ганза 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Динамо Дрезден Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Ганновер 96 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
16. Ингольштадт Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 7 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
3. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
5. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Падерборн
4.82
4.05
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 0:1 Падерборн онлайн




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