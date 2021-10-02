Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Фортуна
2:3
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
Падерборн
0:1
9' ГолМихель Свен
20' Желтая карточкаТанака Ао
29' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
1:1
34' ГолХеннингс Роувен
2:1
58' ПенальтиХеннингс Роувен
2:2
61' ГолМихель Свен
2:3
83' ГолПлатте Феликс
85' Желтая карточкаКларер Кристоф
90' Желтая карточкаХеннингс Роувен
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Нарей ХаледЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
28 Карльс ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
Ход матча
9'
0:1
20'
34'
1:1
58'
2:1
61'
2:2
83'
2:3
85'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 15
-
12 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Фортуна
Падерборн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.67
|Нарей Халед
|2
|0.22
|Хоффманн Андре
|1
|0.11
|Циммерман Маттиас
|1
|0.11
|Петерсон Кристофер
|1
|0.11
|Боженик Роберт
|1
|0.11
|Аппелькамп Синта
|1
|0.11
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|8
|0.89
|Платте Феликс
|4
|0.44
|Прёгер Кай
|3
|0.33
|Штайперманн Марко
|2
|0.22
|Шалленберг Рон
|1
|0.11
|Хеуэр Яннис
|1
|0.11
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Приб Эдгар
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Бодзек Адам
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Михель Свен
|3
|0
|Коллинс Джамилу
|1
|1
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
3 В 1-ом тайме 10
4 Во 2-ом тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-ом тайме 12
8 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
3
16%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
13%
6
55%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0
Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Оснабрюк - Фортуна 0:3 Дармштадт - Фортуна 1:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1 Падерборн - Оснабрюк 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Бохум 3:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|2.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0