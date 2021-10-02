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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
0:2
Конец матча

Стадион:
Ганза
0'
6' Желтая карточка
Лукас Фрёде
26' Желтая карточка
Рейн Симон
0:1
32' Гол
Ферхук Йон
0:2
35' Гол
Ферхук Йон
36' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
45' Желтая карточка
Порат Финн
47' Желтая карточка
Скрибски Стивен
57' Желтая карточка
Найдхарт Нико
76' Желтая карточка
Ротер Бьёрн
83' Желтая карточка
Бенгер Марсель
90'+4
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
27
Порат
Финн
8
Мюлинг
Александер
6
Бенгер
Марсель
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
21
Омладич
Ник
17
Беренс
Ханно
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
9
Манси
Ридж
18
Ферхук
Йон
Хольштайн Киль
4-5-1
Ганза
4-5-1

Ход матча

6'
 
Лукас Фрёде
26'
 
Рейн Симон
32'
0:1
Ферхук Йон
35'
0:2
Ферхук Йон
36'
Арп Янн-Фите
 
45'
Порат Финн
 
46'
Скрибски Стивен
Арп Янн-Фите
 
47'
Скрибски Стивен
 
57'
 
Найдхарт Нико
59'
Меес Джошуа
Порат Финн
 
59'
Киркесков Миккель
Ван ден Берг Йоханнес
 
67'
 
Бан Бентли
Рейн Симон
67'
 
Ротер Бьёрн
Лукас Фрёде
67'
 
Ингельссон Сванте
Ферхук Йон
69'
Пихлер Бенедикт
Резе Фабиан
 
76'
 
Ротер Бьёрн
83'
Зандер Филипп
Мюлинг Александер
 
83'
Бенгер Марсель
 
87'
 
Брайер Паскаль
Манси Ридж
90'
 
Ридель Юлиан
Омладич Ник

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ганза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
3:1
Б3
2:1
Б3
1:4
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:4
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
0:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.33
Порат Финн 2 0.22
Мюлинг Александер 1 0.11
Арп Янн-Фите 1 0.11
Бартельс Фин 1 0.11
Скрибски Стивен 1 0.11
Резе Фабиан 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Нойман Фил 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 5 0.56
Омладич Ник 1 0.11
Беренс Ханно 1 0.11
Манси Ридж 1 0.11
Лукас Фрёде 1 0.11
Мамба Стрели 1 0.11
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррас Патрик 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Тескер Штефан 1 0
Порат Финн 1 0
Нойман Фил 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 4 0
Майсснер Томас 3 0
Лукас Фрёде 3 0
Омладич Ник 2 0
Ферхук Йон 2 0
Бан Бентли 2 0
Рейн Симон 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Россбах Дамиан 1 0
Найдхарт Нико 1 0
Ротер Бьёрн 1 0
Мамба Стрели 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
9 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

18
14
13 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
7
39%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2
Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0
Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1 Бавария-2 - Ганза 0:1 Ганза - Магдебург 0:2 Динамо Дрезден - Ганза 0:0 Ганза - Галлешер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
2. Падерборн Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Санкт-Паули Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Нюрнберг Заявка 8 3 5 0 11 - 7 14
6. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Динамо Дрезден Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
10. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
13. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
14. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 7 - 12 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
3. Нюрнберг Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12. Динамо Дрезден Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Ганновер 96 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
16. Ингольштадт Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Порат Финн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Арп Янн-Фите получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ферхук Йон бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Ферхук Йон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Рейн Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хольштайн Киль 0:2 Ганза онлайн




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