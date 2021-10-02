Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хольштайн Киль
0:2
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion
Ганза
6' Желтая карточкаЛукас Фрёде
26' Желтая карточкаРейн Симон
0:1
32' ГолФерхук Йон
0:2
35' ГолФерхук Йон
36' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
45' Желтая карточкаПорат Финн
47' Желтая карточкаСкрибски Стивен
57' Желтая карточкаНайдхарт Нико
76' Желтая карточкаРотер Бьёрн
83' Желтая карточкаБенгер Марсель
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
27
Порат
Финн
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
21
Омладич
Ник
17
Беренс
Ханно
34
Лукас
Фрёде
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dirk Bremser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
Ход матча
6'
26'
32'
0:1
35'
0:2
36'
45'
47'
57'
67'
76'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Хольштайн Киль
Ганза
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.33
|Порат Финн
|2
|0.22
|Мюлинг Александер
|1
|0.11
|Арп Янн-Фите
|1
|0.11
|Бартельс Фин
|1
|0.11
|Скрибски Стивен
|1
|0.11
|Резе Фабиан
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|5
|0.56
|Омладич Ник
|1
|0.11
|Беренс Ханно
|1
|0.11
|Манси Ридж
|1
|0.11
|Лукас Фрёде
|1
|0.11
|Мамба Стрели
|1
|0.11
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррас Патрик
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Тескер Штефан
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Нойман Фил
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|4
|0
|Майсснер Томас
|3
|0
|Лукас Фрёде
|3
|0
|Омладич Ник
|2
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|Бан Бентли
|2
|0
|Рейн Симон
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Россбах Дамиан
|1
|0
|Найдхарт Нико
|1
|0
|Ротер Бьёрн
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
9 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Пропущено
18
14
13 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
7
39%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2
Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0
Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1 Бавария-2 - Ганза 0:1 Ганза - Магдебург 0:2 Динамо Дрезден - Ганза 0:0 Ганза - Галлешер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|2.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0