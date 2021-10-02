Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Нюрнберг
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
Ганновер 96
32' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
11
Шуранов
Эрик
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Майна ЛинтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
Ход матча
32'
История личных встреч
Нюрнберг
Ганновер 96
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темпельман Лино
|3
|0.33
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.22
|Шуранов Эрик
|2
|0.22
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.11
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.11
|Доведан Никола
|1
|0.11
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.11
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|2
|0.22
|Эрнст Себастьян
|1
|0.11
|Кайзер Доминик
|1
|0.11
|Дукш Марвин
|1
|0.11
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.11
|Майна Линтон
|1
|0.11
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиндлер Кристофер
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Темпельман Лино
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Доведан Никола
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|3
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кайзер Доминик
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
0 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
6
55%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Вюрцбург Кикерс - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Майнц - Нюрнберг 2:2
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3
Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 4:2 Ганновер 96 - Ян 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|2.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|6.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|13.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0