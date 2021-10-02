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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Ганновер 96
0'
32' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
44'
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Темпельман
Лино
24
Дели
Матс
Мёллер
10
Доведан
Никола
11
Шуранов
Эрик
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
10
Эрнст
Себастьян
6
Трибулл
Том
37
Керк
Себастьян
14
Бейер
Максимилиан
11
Майна
Линтон
17
Хинтерзеер
Лукас
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Ганновер 96
4-3-3

Ход матча

32'
 
Бёрнер Юлиан

История личных встреч

Нюрнберг
Ганновер 96

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:5
Б2
0:3
Б2
0:4
Б
2:0
Б
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темпельман Лино 3 0.33
Валентини Энрико 2 (2) 0.22
Шуранов Эрик 2 0.22
Дели Матс Мёллер 1 0.11
Шиндлер Кристофер 1 0.11
Доведан Никола 1 0.11
Шаффлер Мануэль 1 0.11
Гайс Йоханнес 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 2 0.22
Эрнст Себастьян 1 0.11
Кайзер Доминик 1 0.11
Дукш Марвин 1 0.11
Вайдандт Хендрик 1 0.11
Майна Линтон 1 0.11
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиндлер Кристофер 2 0
Гайс Йоханнес 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Темпельман Лино 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Доведан Никола 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 3 0
Дукш Марвин 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Дем Янник 2 0
Кайзер Доминик 1 0
Франке Марсель 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Окс Филипп 1 0
Муроя Сэй 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
0 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
6
55%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Вюрцбург Кикерс - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Майнц - Нюрнберг 2:2
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3
Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 4:2 Ганновер 96 - Ян 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
2. Падерборн Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Санкт-Паули Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Нюрнберг 0:0 Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
6. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Динамо Дрезден Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
10. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Ганновер 96 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
13. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Ганновер 96 0:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Ганновер 96 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13. Динамо Дрезден Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Нюрнберг 0:0 Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
16. Ингольштадт Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ганновер 96
2.75
3.46
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 0:0 Ганновер 96 онлайн




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