Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ян
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Карлсруэ
0:1
14' ГолВанитцек Марвин
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Беккер АндреНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Ян
Карлсруэ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|4
|0.44
|Сингх Сарприт
|2
|0.22
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.22
|Гимбер Бенедикт
|2
|0.22
|Альберс Андреас
|1
|0.11
|Векессер Эрик
|1
|0.11
|Отто Давид
|1
|0.11
|Брайткройц Стив
|1
|0.11
|Кеннеди Скотт
|1
|0.11
|Звартс Йоэл
|1
|0.11
|Бухальфа Карло
|1
|0.11
|Фабер Конрад
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|4
|0.44
|Чой Кён-Рок
|3
|0.33
|Ванитцек Марвин
|2
|0.22
|Юнг Себастьян
|1
|0.11
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.11
|Кобальд Кристоф
|1
|0.11
|Батмаз Малик
|1
|0.11
|Хайзе Филип
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Сингх Сарприт
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Кобальд Кристоф
|2
|0
|Гордон Даниэль
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Хайзе Филип
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
18%
3
23%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
7
54%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0
Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3 Оснабрюк - Ян 0:1 Ян - Вердер 0:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0
Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 2:2 Карлсруэ - Оснабрюк 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|2.
|Ян
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|7.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|Ганза
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Ян
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|7
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|5.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0