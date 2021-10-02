  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Карлсруэ
0'
0:1
14' Гол
Ванитцек Марвин
32'
1
Майер
Александер
II
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
23
Брайткройц
Стив
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
37
Кауфманн
Фабио
11
Чой
Кён-Рок
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Ян
4-2-3-1
Карлсруэ
4-5-1

Ход матча

14'
0:1
Ванитцек Марвин
(Лоренц Марк)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Ян
Карлсруэ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
4:1
2БПМ
2:2
2БПМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 4 0.44
Сингх Сарприт 2 0.22
Бесте Ян-Никлас 2 0.22
Гимбер Бенедикт 2 0.22
Альберс Андреас 1 0.11
Векессер Эрик 1 0.11
Отто Давид 1 0.11
Брайткройц Стив 1 0.11
Кеннеди Скотт 1 0.11
Звартс Йоэл 1 0.11
Бухальфа Карло 1 0.11
Фабер Конрад 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 4 0.44
Чой Кён-Рок 3 0.33
Ванитцек Марвин 2 0.22
Юнг Себастьян 1 0.11
Шлойзенер Фабиан 1 0.11
Кобальд Кристоф 1 0.11
Батмаз Малик 1 0.11
Хайзе Филип 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Векессер Эрик 2 0
Сингх Сарприт 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Безушков Макс 1 0
Калисканер Каан 1 0
Бухальфа Карло 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 3 1
Хофманн Филипп 3 0
Бормут Робин 2 0
Кобальд Кристоф 2 0
Гордон Даниэль 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Хайзе Филип 1 0
Тиеде Марко 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Батмаз Малик 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
18%
3
23%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
7
54%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0
Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3 Оснабрюк - Ян 0:1 Ян - Вердер 0:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0
Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 2:2 Карлсруэ - Оснабрюк 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 8 17
2. Ян 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 9 17
3. Санкт-Паули Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Карлсруэ 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
5. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
6. Нюрнберг Заявка 8 3 5 0 11 - 7 14
7. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Динамо Дрезден Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
10. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11. Фортуна 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
12. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
13. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
15. Ганза 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
16. Зандхаузен Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 0:1 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Карлсруэ 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
13. Падерборн 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Ганза 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Фортуна 0:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Карлсруэ 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Фортуна 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Ян 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Ганза 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Динамо Дрезден Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Ганновер 96 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
16. Ингольштадт Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 7 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
3. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
5. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Карлсруэ
5.11
3.70
3.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 0:1 Карлсруэ онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 