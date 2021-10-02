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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
2:2
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
0:1
14' Гол
Ванитцек Марвин
0:2
51' Гол
Тиеде Марко
55' Желтая карточка
Кобальд Кристоф
1:2
56' Пенальти
Альберс Андреас
57' Желтая карточка
Гордон Даниэль
2:2
58' Гол
Гимбер Бенедикт
64' Желтая карточка
Тиеде Марко
79' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
90'+5
1
Майер
Александер
II
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
23
Брайткройц
Стив
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
37
Кауфманн
Фабио
11
Чой
Кён-Рок
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Ян
4-2-3-1
Карлсруэ
4-5-1

Ход матча

14'
0:1
Ванитцек Марвин
(Лоренц Марк)
46'
Саллер Бенедикт
Фабер Конрад
 
51'
0:2
Тиеде Марко
(Гордон Даниэль)
55'
 
Кобальд Кристоф
56'
Альберс Андреас
1:2
57'
 
Гордон Даниэль
58'
Гимбер Бенедикт
(Эльведи Ян)
2:2
63'
 
Жакоб Килиан
Хайзе Филип
64'
 
Тиеде Марко
72'
 
Куэто Лукас
Кауфманн Фабио
72'
 
Котер Доминик
Лоренц Марк
74'
Звартс Йоэл
Бухальфа Карло
 
74'
Макридис Хараламбос
Сингх Сарприт
 
79'
Саллер Бенедикт
 
90'
 
Шлойзенер Фабиан
Чой Кён-Рок

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Ян
Карлсруэ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
4:1
2БПМ
2:2
2БПМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 4 0.44
Гимбер Бенедикт 3 0.33
Сингх Сарприт 2 0.22
Бесте Ян-Никлас 2 0.22
Альберс Андреас 2 (1) 0.22
Векессер Эрик 1 0.11
Отто Давид 1 0.11
Брайткройц Стив 1 0.11
Кеннеди Скотт 1 0.11
Звартс Йоэл 1 0.11
Бухальфа Карло 1 0.11
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 4 0.44
Чой Кён-Рок 3 0.33
Ванитцек Марвин 2 0.22
Юнг Себастьян 1 0.11
Шлойзенер Фабиан 1 0.11
Кобальд Кристоф 1 0.11
Тиеде Марко 1 0.11
Батмаз Малик 1 0.11
Хайзе Филип 0 0
Гордон Даниэль 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Векессер Эрик 2 0
Сингх Сарприт 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Безушков Макс 1 0
Калисканер Каан 1 0
Бухальфа Карло 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 3 1
Хофманн Филипп 3 0
Кобальд Кристоф 3 0
Гордон Даниэль 2 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Хайзе Филип 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Батмаз Малик 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
21%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
7
47%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
5
50%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0
Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3 Оснабрюк - Ян 0:1 Ян - Вердер 0:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0
Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 2:2 Карлсруэ - Оснабрюк 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
2. Падерборн Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Санкт-Паули Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Нюрнберг Заявка 8 3 5 0 11 - 7 14
6. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Динамо Дрезден Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
10. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
13. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
14. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 7 - 12 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
3. Нюрнберг Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12. Динамо Дрезден Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Ганновер 96 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
16. Ингольштадт Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ванитцек Марвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ян 2:2 Карлсруэ онлайн




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