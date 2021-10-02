Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия Д
1:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Аугсбург
1:0
10' ПенальтиГеррейро Рафаэль
13' Желтая карточкаГруэсо Карлос
15' Желтая карточкаОксфорд Рис
1:1
35' ГолЗачири Анди
44' Желтая карточкаРойс Марко
24
Мёнье
Тома
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
39
Вольф
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
21 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
13'
15'
35'
1:1
44'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия Д
Аугсбург
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|1
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.43
|Джованни Рейна
|2
|0.29
|Ройс Марко
|1
|0.14
|Беллингхем Джуд
|1
|0.14
|Азар Торган
|1
|0.14
|Брандт Юлиан
|1
|0.14
|Мёнье Тома
|0
|0
|Хуммельс Матс
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.29
|Зачири Анди
|1
|0.14
|Варгас Рубен
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Оксфорд Рис
|2
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
0
6 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
16
4
7 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
6%
2
50%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2
Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Боруссия Д - Хольштайн Киль 5:0 Вольфсбург - Боруссия Д 0:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Кёльн 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Арминия 0:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1 Аугсбург - Хайденхайм 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|3.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|8.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|6
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 12
|6
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 7
|10
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|6.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Герта
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|10.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|4.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|5.
|Герта
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:1 Аугсбург
Исход игры
Боруссия Д
97.3% (144)
Ничья
1.4% (2)
Аугсбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (84)
Меньше
40% (56)
Обе команды забьют
Да
49.29% (69)
Нет
50.71% (71)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35.8% (53)
3:1 Боруссия Д
27% (40)
2:1 Боруссия Д
11.5% (17)
3:0 Боруссия Д
10.1% (15)
4:1 Боруссия Д
4.1% (6)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
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