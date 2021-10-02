  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Аугсбург
0'
1:0
10' Пенальти
Геррейро Рафаэль
13' Желтая карточка
Груэсо Карлос
15' Желтая карточка
Оксфорд Рис
1:1
35' Гол
Зачири Анди
44' Желтая карточка
Ройс Марко
50'
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
28
Витсель
Аксель
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
39
Вольф
Мариус
21
Мален
Дониэлл
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
20
Калиджиури
Даниэль
5
Стробл
Тобиас
8
Груэсо
Карлос
3
Педерсен
Мадс
10
Майер
Арне
9
Кордова
Серхио
21
Зачири
Анди
Боруссия Д
4-2-3-1
Аугсбург
3-4-1-2

Ход матча

10'
Геррейро Рафаэль
1:0
13'
 
Груэсо Карлос
15'
 
Оксфорд Рис
35'
1:1
Зачири Анди
44'
Ройс Марко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия Д
Аугсбург

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 7 (1) 1
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.43
Джованни Рейна 2 0.29
Ройс Марко 1 0.14
Беллингхем Джуд 1 0.14
Азар Торган 1 0.14
Брандт Юлиан 1 0.14
Мёнье Тома 0 0
Хуммельс Матс 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 2 0.29
Зачири Анди 1 0.14
Варгас Рубен 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Ройс Марко 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Оксфорд Рис 2 0
Хан Андре 1 0
Фрамбергер Рафаэль 1 0
Дорш Никлас 1 0
Гумни Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
0
6 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

16
4
7 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
6%
2
50%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2
Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Боруссия Д - Хольштайн Киль 5:0 Вольфсбург - Боруссия Д 0:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Кёльн 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Арминия 0:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1 Аугсбург - Хайденхайм 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Фрайбург 1:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 4 15
3. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
4. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Вольфсбург 1:2 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
8. Боруссия М 2:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. Штуттгарт 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
12. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
13. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 19 6
14. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 12 6
15. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
16. Бохум Заявка 6 1 1 4 4 - 13 4
17. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 4 3 1 0 13 - 7 10
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
4. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Вольфсбург 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт 1:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Аугсбург 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
6. Боруссия Д 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Боруссия М 2:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Герта 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
10. Аугсбург 1:1 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
11. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
3. Байер Л Диаби Мусса 4 0
4. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
5. Герта Боатенг Кевин-Принс 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    50'
    Атака "Аугсбурга" завершилась свистком арбитра - в положении "вне игры" на правом крае штрафной площадки оказался Зачири. 
  • 49'
    Активно атакуют гости во втором тайме. Кордова дошёл до штрафной площадки и выполнил прострел, найдя ноги соперников. 
  • 48'
    Калиджиури выполняет подачу в центр штрафной площадки, с которой без проблем справляются футболисты "Боруссии". 
  • Фол, нарушение
    47'
    Гости проводят первую атаку после перерыва и зарабатывают штрафной удар - Кордове досталось в борьбе с Хуммельсом. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Сигнал Идуна Парк", "Боруссия" - "Аугсбург", второй тайм! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Раздаётся свисток арбитра, который сообщает об окончании первого тайма - пока 1:1, отдыхаем. 
  • Желтая карточка
    45'
    Марко Ройс нарушает правила на своей половине поля, откровенно сбивая соперника - арбитр без раздумий показывает "горчичник". 
  • 44'
    Тома Мёнье выполняет подачу в штрафную площадь с правого фланга - получается слишком сильно и круглый уходит за лицевую линию. 
  • 43'
    Снова Кордова попытался разогнать атаку своей команды, на сей раз через центральную зону, но против этого оказался Мёнье, успешно сыграв в отборе. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Серхио Кордова получает мяч на правом фланге, закрывает его корпусом и вынуждает Рафаэля Геррейро нарушить правила. 
  • 41'
    Тома Мёнье подключается к атаке правым флангом, получает мяч и выполняет подачу - попадает в соперника и зарабатывает аут. 
  • 40'
    "Боруссия" устанавливает контроль над мячом, но продвинуться к чужим воротам не получается, так как всем составом защищаются гости. 
  • 39'
    Аканджи выполнил заброс в центр штрафной площадки, но найти партнёров не сумел, так как верх снял Гоувелеув. 
  • 37'
    Взорвались гости, перехватили мяч в центре поля и довели наступление до гола. Интересно, продолжит ли "Аугсбург" и дальше идти в атаку, либо сосредоточится исключительно на обороне. 
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЗАЧИРИ!!! Майер решается на удар с дальней дистанции - мяч попадает в каркас, отлетает в поле, после чего результативно на добивании действует Зачири. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Матс Хуммельс нарушает правила в центре поля, останавливая Серхио Кордову. Фол судья фиксирует, а вот жёлтую не показывает. 
  • Угловой
    34'
    Уже четвёртый угловой исполнила "Боруссия", но снова создать опасный момент не смогла - борьба в воздухе осталась за гостями. 
  • 33'
    И снова Мален в центре внимания - на сей раз получил он мяч в центре штрафной площадки, попытался обыграть соперника и обрезался. 
  • 31'
    Вольф выполняет подачу с правого фланга, Мален пробивает через себя, но не попадает в створ, отправляя мяч вдоль ворот. 
  • 30'
    Мадс Педерсен подхватил мяч в центре поля и попытался выйти на ударную позицию, но вмешался Хуммельс и игровой снаряд отобрал. 
  • 28'
    Брандт открылся под передачу с левого фланга, Геррейро увидел и отдал, но получилось слишком сильно. 
  • 27'
    Ройс выполнил подачу с левого фланга на дугу штрафной площадки, откуда пробил в касание Беллингхем, но не попал в створ. 
  • 26'
    Дониэлл Мален попытался пройти по правому флангу, но поторопился и выпустил мяч за боковую линию. 
  • 25'
    "Боруссия" перехватила инициативу и продолжительное время владеет мячом, пытаясь атаковать через центральную зону. Пока опасных моментов практически нет. 
  • Судья
    24'
    Мадс Педерсен оказался на газоне после единоборства с Мануэлем Аканджи, но арбитр показал, что фола не было. 
  • 23'
    Гости отбились после исполнения соперником корнера, но подбор остался за Ройсом, который выстрелил выше цели. 
  • Угловой
    22'
    Мален врывается в штрафную площадь с правого фланга и простреливает на дальнюю штангу - соперники справляются, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Педерсен потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила, прихватив за футболку Брандта. 
  • 20'
    "Аугсбург" продолжает оказывать давление на ворота соперника. Сейчас была проведена атака левым флангом, которая завершилась неточным навесом. 
  • Опасный момент
    18'
    Калиджиури пробивает со штрафного с левого фланга, отправляя мяч в ближний угол, но Кобель замысел соперника читает и угрозу отражает. 
  • 17'
    На правом фланге "Аугсбург" заработал аут. Мяч был вброшен в штрафную площадь, после чего хозяева сыграли на вынос, выиграв воздух. 
  • Желтая карточка
    16'
    И снова гости не успевают за соперниками и останавливают атаку лишь при помощи фола, получая ещё одну жёлтую - Оксфорд теперь наказан. 
  • Желтая карточка
    15'
    Карлос Груэсо срывает атаку "Боруссии", откровенно прихватывая руками Джуда Беллингхема, после чего видит перед собой жёлтую карточку. 
  • 14'
    На волне успеха Рафаэль Геррейро снова идёт в атаку и на сей раз выполняет прострел в центр штрафной, но партнёров не находит. 
  • 12'
    Активное начало приносит дортмундской "Боруссии" первый забитый гол. А теперь будем следить за реакцией "Аугсбурга", который уже несколько неплохих атак провёл. 
  • Пенальти
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГЕРРЕЙРО!!! Рафаэль катит мяч в левый от себя угол, а Гикевич отправляется в противоположный. 
  • Пенальти!
    10'
    Гоувелеув наступает на ногу Малену в своей штрафной площадке и арбитр сразу же указывает на "точку". 
  • Угловой
    9'
    Корнер с левого фланга исполнили хозяева - Аканджи выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой, отправив мяч выше цели. 
  • Опасный момент
    8'
    Оксфорд выполняет подкат в собственной штрафной площадке, выбивая мяч из-под ног Ройса - всё чисто и никакого пенальти не будет. 
  • 7'
    Пока нравится "Аугсбург". Сразу даёт понять, что не намерен отсиживаться в обороне, отправляясь в атаку сразу после перехвата мяча. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Матс Хуммельс нарушил правила в атаке, после чего гости быстро ввели мяч в игру, выполнив неточный пас в сторону чужой штрафной площади. 
  • 4'
    И ещё одно наступление "Аугсбурга" правым флангом - Калиджиури ворвался в штрафную площадь и пробил низом в ближний угол, но Кобель на месте. 
  • 3'
    Атаку правым флангом провели гости, которую безадресным кроссом в центр штрафной площади завершил Серхио Кордова. 
  • 2'
    Хозяева начали с центра поля и пробуют разыграть первое наступление, используя правый фланг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток и матч начинается! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 1:1 Аугсбург онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 1:1 Аугсбург

Исход игры
Боруссия Д
97.3% (144)
Ничья
1.4% (2)
Аугсбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (84)
Меньше
40% (56)
Обе команды забьют
Да
49.29% (69)
Нет
50.71% (71)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35.8% (53)
3:1 Боруссия Д
27% (40)
2:1 Боруссия Д
11.5% (17)
3:0 Боруссия Д
10.1% (15)
4:1 Боруссия Д
4.1% (6)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 