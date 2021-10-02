Гости проводят первую атаку после перерыва и зарабатывают штрафной удар - Кордове досталось в борьбе с Хуммельсом.

Калиджиури выполняет подачу в центр штрафной площадки, с которой без проблем справляются футболисты "Боруссии".

Активно атакуют гости во втором тайме. Кордова дошёл до штрафной площадки и выполнил прострел, найдя ноги соперников.

Атака "Аугсбурга" завершилась свистком арбитра - в положении "вне игры" на правом крае штрафной площадки оказался Зачири.

Первый тайм

— Раздаётся свисток арбитра, который сообщает об окончании первого тайма - пока 1:1, отдыхаем.

45' Марко Ройс нарушает правила на своей половине поля, откровенно сбивая соперника - арбитр без раздумий показывает "горчичник".

44' Тома Мёнье выполняет подачу в штрафную площадь с правого фланга - получается слишком сильно и круглый уходит за лицевую линию.

43' Снова Кордова попытался разогнать атаку своей команды, на сей раз через центральную зону, но против этого оказался Мёнье, успешно сыграв в отборе.

42' Серхио Кордова получает мяч на правом фланге, закрывает его корпусом и вынуждает Рафаэля Геррейро нарушить правила.

41' Тома Мёнье подключается к атаке правым флангом, получает мяч и выполняет подачу - попадает в соперника и зарабатывает аут.

40' "Боруссия" устанавливает контроль над мячом, но продвинуться к чужим воротам не получается, так как всем составом защищаются гости.

39' Аканджи выполнил заброс в центр штрафной площадки, но найти партнёров не сумел, так как верх снял Гоувелеув.

37' Взорвались гости, перехватили мяч в центре поля и довели наступление до гола. Интересно, продолжит ли "Аугсбург" и дальше идти в атаку, либо сосредоточится исключительно на обороне.

36' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЗАЧИРИ!!! Майер решается на удар с дальней дистанции - мяч попадает в каркас, отлетает в поле, после чего результативно на добивании действует Зачири.

35' Матс Хуммельс нарушает правила в центре поля, останавливая Серхио Кордову. Фол судья фиксирует, а вот жёлтую не показывает.

34' Уже четвёртый угловой исполнила "Боруссия", но снова создать опасный момент не смогла - борьба в воздухе осталась за гостями.

33' И снова Мален в центре внимания - на сей раз получил он мяч в центре штрафной площадки, попытался обыграть соперника и обрезался.

31' Вольф выполняет подачу с правого фланга, Мален пробивает через себя, но не попадает в створ, отправляя мяч вдоль ворот.

30' Мадс Педерсен подхватил мяч в центре поля и попытался выйти на ударную позицию, но вмешался Хуммельс и игровой снаряд отобрал.

28' Брандт открылся под передачу с левого фланга, Геррейро увидел и отдал, но получилось слишком сильно.

27' Ройс выполнил подачу с левого фланга на дугу штрафной площадки, откуда пробил в касание Беллингхем, но не попал в створ.

26' Дониэлл Мален попытался пройти по правому флангу, но поторопился и выпустил мяч за боковую линию.

25' "Боруссия" перехватила инициативу и продолжительное время владеет мячом, пытаясь атаковать через центральную зону. Пока опасных моментов практически нет.

24' Мадс Педерсен оказался на газоне после единоборства с Мануэлем Аканджи, но арбитр показал, что фола не было.

23' Гости отбились после исполнения соперником корнера, но подбор остался за Ройсом, который выстрелил выше цели.

22' Мален врывается в штрафную площадь с правого фланга и простреливает на дальнюю штангу - соперники справляются, выбивая мяч за лицевую линию.

21' Педерсен потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила, прихватив за футболку Брандта.

20' "Аугсбург" продолжает оказывать давление на ворота соперника. Сейчас была проведена атака левым флангом, которая завершилась неточным навесом.

18' Калиджиури пробивает со штрафного с левого фланга, отправляя мяч в ближний угол, но Кобель замысел соперника читает и угрозу отражает.

17' На правом фланге "Аугсбург" заработал аут. Мяч был вброшен в штрафную площадь, после чего хозяева сыграли на вынос, выиграв воздух.

16' И снова гости не успевают за соперниками и останавливают атаку лишь при помощи фола, получая ещё одну жёлтую - Оксфорд теперь наказан.

15' Карлос Груэсо срывает атаку "Боруссии", откровенно прихватывая руками Джуда Беллингхема, после чего видит перед собой жёлтую карточку.

14' На волне успеха Рафаэль Геррейро снова идёт в атаку и на сей раз выполняет прострел в центр штрафной, но партнёров не находит.

12' Активное начало приносит дортмундской "Боруссии" первый забитый гол. А теперь будем следить за реакцией "Аугсбурга", который уже несколько неплохих атак провёл.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГЕРРЕЙРО!!! Рафаэль катит мяч в левый от себя угол, а Гикевич отправляется в противоположный.

10' Гоувелеув наступает на ногу Малену в своей штрафной площадке и арбитр сразу же указывает на "точку".

9' Корнер с левого фланга исполнили хозяева - Аканджи выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой, отправив мяч выше цели.

8' Оксфорд выполняет подкат в собственной штрафной площадке, выбивая мяч из-под ног Ройса - всё чисто и никакого пенальти не будет.

7' Пока нравится "Аугсбург". Сразу даёт понять, что не намерен отсиживаться в обороне, отправляясь в атаку сразу после перехвата мяча.

5' Матс Хуммельс нарушил правила в атаке, после чего гости быстро ввели мяч в игру, выполнив неточный пас в сторону чужой штрафной площади.

4' И ещё одно наступление "Аугсбурга" правым флангом - Калиджиури ворвался в штрафную площадь и пробил низом в ближний угол, но Кобель на месте.

3' Атаку правым флангом провели гости, которую безадресным кроссом в центр штрафной площади завершил Серхио Кордова.

2' Хозяева начали с центра поля и пробуют разыграть первое наступление, используя правый фланг.