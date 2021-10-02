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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
17' Гол
Линхарт Филипп
29' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
51'
1
Шволов
Александер
5
Штарк
Никлас
4
Боята
Дедрик
31
Дордой
Мартон
23
Рихтер
Марко
27
Боатенг
Кевин-Принс
29
Тусар
Люка
21
Платтенхардт
Марвин
8
Сердар
Суат
7
Зельке
Дейви
19
Йоветич
Стеван
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Герта
3-4-3
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

17'
0:1
Линхарт Филипп
(Гюнтер Кристиан)
29'
Боатенг Кевин-Принс
 
46'
Пекарик Петер
Зельке Дейви
 
46'
Пёнтек Кшиштоф
Дордой Мартон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Герта
Фрайбург

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
0:4
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердар Суат 2 0.29
Йоветич Стеван 1 0.14
Маолида Мизиан 1 0.14
Эккеленкамп Юрген 1 0.14
Лукебакио Доди 1 (1) 0.14
Дарида Владимир 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 2 0.29
Чон У-Ён 2 0.29
Грифо Винченцо 2 (1) 0.29
Шаллаи Роланд 1 0.14
Кюблер Лукас 1 0.14
Линхарт Филипп 1 0.14
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Дарида Владимир 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Сердар Суат 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
2
6 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
50%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
17%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

19
4
6 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
75%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0
Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Арминия 0:0 Герта - Фрайбург 3:0
Фрайбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3
Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Арминия - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Фрайбург 1:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 4 15
3. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
4. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Вольфсбург 1:2 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
8. Боруссия М 2:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. Штуттгарт 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
12. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
13. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 19 6
14. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 12 6
15. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
16. Бохум Заявка 6 1 1 4 4 - 13 4
17. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 4 3 1 0 13 - 7 10
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
4. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Вольфсбург 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт 1:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Аугсбург 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
6. Боруссия Д 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Боруссия М 2:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Герта 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
10. Аугсбург 1:1 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
11. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
3. Байер Л Диаби Мусса 4 0
4. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
5. Герта Боатенг Кевин-Принс 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Герта 30.3% (43)
X 45.8% (65)
Фрайбург 23.9% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Фрайбург
3.08
4.35
2.74
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Герта 0:1 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Герта 0:1 Фрайбург

Исход игры
Герта
30.3% (43)
Ничья
45.8% (65)
Фрайбург
23.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
80.85% (114)
Нет
19.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (61)
2:1 Герта
16.9% (24)
1:2 Фрайбург
14.1% (20)
1:0 Герта
9.9% (14)
0:1 Фрайбург
4.9% (7)
2:0 Герта
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Фрайбург
2.1% (3)
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