Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Фрайбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок Зельке Дейви из команды Герта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Герта

43' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Удар от ворот произведет Герта

42' Хёлер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

42' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шволов Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Игрок Хёлер Лукас из команды Фрайбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

38' Хёфлер Николас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Фрайбург выполняет удар от ворот.

34' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Шлоттербек Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ох, нехорошо это выглядит. Зельке Дейви получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Зельке Дейви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Шлоттербек Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Фрайбург выполняет удар от ворот.

27' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

27' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Плохо сыграл Гульде Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

23' Фрайбург выполняет удар от ворот.

23' Платтенхардт Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Кюблер Лукас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Удар от ворот произведет Герта

15' Штрафной исполнил Йоветич Стеван , после его удара Марк Флеккен сделал классный сейв. Угловой

13' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Фрайбург выполняет удар от ворот.

12' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

11' Хёфлер Николас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Кюблер Лукас нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

10' Плохо сыграл Боята Дедрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эггештайн Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Игрок Йоветич Стеван из команды Герта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Фрайбург выполняет удар от ворот.

5' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Герта начинает с центра поля