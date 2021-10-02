Германия: Бундеслига 2021-2022
Герта
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Олимпиаштадион
Фрайбург
0:1
17' ГолЛинхарт Филипп
29' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Герта
Фрайбург
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердар Суат
|2
|0.29
|Йоветич Стеван
|1
|0.14
|Маолида Мизиан
|1
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.14
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.14
|Дарида Владимир
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|2
|0.29
|Чон У-Ён
|2
|0.29
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.29
|Шаллаи Роланд
|1
|0.14
|Кюблер Лукас
|1
|0.14
|Линхарт Филипп
|1
|0.14
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
2
6 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
50%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
17%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
19
4
6 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
75%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0
Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Арминия 0:0 Герта - Фрайбург 3:0
Фрайбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3
Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Арминия - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|3.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|8.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|6
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 12
|6
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 7
|10
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|6.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Герта
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|10.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|4.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|5.
|Герта
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
Прогнозы на матч Герта 0:1 Фрайбург
Исход игры
Герта
30.3% (43)
Ничья
45.8% (65)
Фрайбург
23.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
80.85% (114)
Нет
19.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (61)
2:1 Герта
16.9% (24)
1:2 Фрайбург
14.1% (20)
1:0 Герта
9.9% (14)
0:1 Фрайбург
4.9% (7)
2:0 Герта
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Фрайбург
2.1% (3)
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