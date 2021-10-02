Второй тайм

95' Петерсен Нильс из команды Фрайбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фрайбург вырывает победу

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Рефери не любит споров - именно за это Ястржембски Деннис сейчас получил желтую

94' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

94' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Герта выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фрайбург

90' Миттельштедт Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Герта выполняет удар от ворот.

89' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

88' Петерсен Нильс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Шлоттербек Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Шлоттербек Нико нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

85' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Фрайбург

80' Сердар Суат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Супер-замена от тренера! Петерсен Нильс только вышел на поле и уже забил!

78' Г О О О О Л - Вау! Петерсен Нильс классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

78' Плохо сыграл Боята Дедрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Фрайбург выполняет удар от ворот.

74' Эккеленкамп Юрген из команды Герта нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

74' Флеккен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Чон У-Ён нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

72' Пёнтек Кшиштоф пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

70' Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф забивает с правой ноги!

70' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Сердар Суат - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

68' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Ох, нехорошо это выглядит. Шлоттербек Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

56' Хёлер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Выглядело как неплохой момент. Кюблер Лукас из команды Фрайбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

52' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Фрайбург

52' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Плохо сыграл Тусар Люка - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Тактическая замена. Мартон Дардаи уходит с поля и его заменяет Пёнтек Кшиштоф