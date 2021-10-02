Германия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбург
1:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Фольксваген-Арена
Боруссия М
4' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
0:1
5' ГолЭмболо Брель
0:2
7' ГолХофманн Йонас
10' Желтая карточкаБаку Ридле
1:2
25' ГолВальдшмидт Лука
35' Желтая карточкаШтиндль Ларс
36' Желтая карточкаЗакария Денис
19
Мбабу
Кевин
20
Баку
Ридле
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
0:1
7'
0:2
10'
25'
1:2
35'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия М
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.43
|Нмеча Лукас
|2
|0.29
|Баку Ридле
|2
|0.29
|Руссийон Жером
|1
|0.14
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.14
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штиндль Ларс
|2
|0.29
|Закария Денис
|2
|0.29
|Хофманн Йонас
|2
|0.29
|Эмболо Брель
|1
|0.14
|Плеа Алассан
|1
|0.14
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руссийон Жером
|3
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Бейер Луис
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0
Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Майнц 2:3 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 0:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0 Герта - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Фрайбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|3.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|8.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|6
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 12
|6
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 7
|10
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|6.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Герта
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|10.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|4.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|5.
|Герта
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Боруссия М
Исход игры
Вольфсбург
69% (98)
Ничья
21.8% (31)
Боруссия М
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.99% (82)
Меньше
41.01% (57)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
43% (61)
1:1 Ничья
19.7% (28)
1:0 Вольфсбург
17.6% (25)
1:2 Боруссия М
7.7% (11)
3:2 Вольфсбург
2.8% (4)
2:0 Вольфсбург
2.1% (3)
3:1 Вольфсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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