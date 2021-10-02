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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
1:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Боруссия М
0'
4' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
0:1
5' Гол
Эмболо Брель
0:2
7' Гол
Хофманн Йонас
10' Желтая карточка
Баку Ридле
1:2
25' Гол
Вальдшмидт Лука
35' Желтая карточка
Штиндль Ларс
36' Желтая карточка
Закария Денис
50'
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
31
Герардт
Янник
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
28
Лукебакио
Доди
7
Вальдшмидт
Лука
20
Баку
Ридле
9
Вегхорст
Ваут
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
29
Скалли
Джозеф
23
Хофманн
Йонас
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
Вольфсбург
4-2-3-1
Боруссия М
3-5-2

Ход матча

4'
Борнаув Себастьян
 
5'
0:1
Эмболо Брель
(Закария Денис)
7'
0:2
Хофманн Йонас
(Эмболо Брель)
10'
Баку Ридле
 
25'
Вальдшмидт Лука
1:2
35'
 
Штиндль Ларс
36'
 
Закария Денис
46'
Брукс Джон
Борнаув Себастьян
 
46'
Руссийон Жером
Герардт Янник
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия М

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.43
Нмеча Лукас 2 0.29
Баку Ридле 2 0.29
Руссийон Жером 1 0.14
Вальдшмидт Лука 1 0.14
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штиндль Ларс 2 0.29
Закария Денис 2 0.29
Хофманн Йонас 2 0.29
Эмболо Брель 1 0.14
Плеа Алассан 1 0.14
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руссийон Жером 3 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Баку Ридле 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 3 0
Закария Денис 3 0
Крамер Кристоф 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Бейер Луис 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0
Нец Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0
Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Майнц 2:3 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 0:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0 Герта - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Фрайбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Фрайбург 1:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 4 15
3. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
4. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Вольфсбург 1:2 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
8. Боруссия М 2:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. Штуттгарт 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
12. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
13. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 19 6
14. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 12 6
15. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
16. Бохум Заявка 6 1 1 4 4 - 13 4
17. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 4 3 1 0 13 - 7 10
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
4. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Вольфсбург 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт 1:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Аугсбург 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
6. Боруссия Д 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Боруссия М 2:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Герта 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
10. Аугсбург 1:1 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
11. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
3. Байер Л Диаби Мусса 4 0
4. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
5. Герта Боатенг Кевин-Принс 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Вольфсбург 69% (98)
X 21.8% (31)
Боруссия М 9.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Боруссия М
7.02
3.92
3.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вольфсбург 1:2 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Боруссия М

Исход игры
Вольфсбург
69% (98)
Ничья
21.8% (31)
Боруссия М
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.99% (82)
Меньше
41.01% (57)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
43% (61)
1:1 Ничья
19.7% (28)
1:0 Вольфсбург
17.6% (25)
1:2 Боруссия М
7.7% (11)
3:2 Вольфсбург
2.8% (4)
2:0 Вольфсбург
2.1% (3)
3:1 Вольфсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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