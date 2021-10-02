Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Скалли Джозеф нанес удар, мяч был парирован, но Кун Кастельс не удержал его в руках.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Лукебакио Доди из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Борнаув Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Скалли Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Борнаув Себастьян из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

41' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

40' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Эмболо Брель нанес удар, мяч был парирован, но Кун Кастельс не удержал его в руках.

39' Плохо сыграл Борнаув Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Герардт Янник из команды Вольфсбург

36' Закария Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Штиндль Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Эмболо Брель получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Эмболо Брель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

28' Игрок Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Бейер Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лука Нец мяч отрикошетил от ворот

27' Плохо сыграл Баку Ридле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Плохо сыграл Вегхорст Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Игрок из команды Вольфсбург совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

26' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

25' Игрок команды Боруссия М плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.

24' Отличные скиллы показывает Баку Ридле , обводя своих соперников

24' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бейер Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Глупую желтую получил Баку Ридле за то, что отбил ногой мяч после свистка

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Боруссия М будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

7' Отличные скиллы показывает Хофманн Йонас , обводя своих соперников

7' ШАНС! Хофманн Йонас вышел один на один с голкипером...

7' Игрок команды Боруссия М отправляет мяч за спину защитников.

6' Игрок команды Вольфсбург в офсайде

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Боруссия М будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Г О О О О Л - Эмболо Брель точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

5' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Борнаув Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

2' Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

1' Лакруа Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вольфсбург начинает с центра поля