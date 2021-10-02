Второй тайм

96' Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче

96' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фантастический гол, где все сам сделал Скалли Джозеф

95' Г О О О О Л - Скалли Джозеф забивает с правой ноги!

95' ШАНС! Скалли Джозеф вышел один на один с голкипером...

93' Руссийон Жером тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

93' Вальдшмидт Лука пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

92' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

91' Нмеча Лукас бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

90' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Херрманн Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Плеа Алассан нанес удар, мяч был парирован, но Кун Кастельс не удержал его в руках.

88' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Вратарь парирует удар, который нанес Херрманн Патрик , и мяч снова в игре

87' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

86' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Нмеча Лукас из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Брукс Джон из команды Вольфсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновится спорным мячом

84' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Руссийон Жером из команды Вольфсбург

83' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

83' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Рефери не любит споров - именно за это Вегхорст Ваут сейчас получил желтую

81' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Хофманн Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' СПАСЕНО - Штиндль Ларс пробил пенальти, но Кун Кастельс отбивает!

77' После проверки VAR судья не изменил решения - Боруссия М пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Лакруа Максанс получает вторую желтую карточку

74' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

72' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Бейер Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лакруа Максанс из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

69' Отличные скиллы показывает Закария Денис , обводя своих соперников

69' Штиндль Ларс пробил со штрафного прямо в стенку

67' Лакруа Максанс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Отличные скиллы показывает Эмболо Брель , обводя своих соперников

67' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Хофманн Йонас пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

64' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

63' Игрок Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

62' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

62' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

60' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Мбабу Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Тактическая замена. Лука Нец уходит с поля и его заменяет Херрманн Патрик

57' Отличные скиллы показывает Руссийон Жером , обводя своих соперников

56' Гинтер Маттиас нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

56' Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Янн Зоммер не дал случится голу! Лукебакио Доди должен был забивать, но Янн Зоммер сделал отличный сейв

54' Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди , обводя своих соперников

54' Плохо сыграл Коне Куадио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

52' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Коне Куадио нанес удар, мяч был парирован, но Кун Кастельс не удержал его в руках.

51' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Лука Нец из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...

51' Лука Нец из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Лакруа Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Лука Нец из команды Боруссия М делает пас партнеру.

49' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля