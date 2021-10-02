Германия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбург
1:3
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 12845
Боруссия М
4' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
0:1
5' ГолЭмболо Брель
0:2
7' ГолХофманн Йонас
10' Желтая карточкаБаку Ридле
1:2
25' ГолВальдшмидт Лука
35' Желтая карточкаШтиндль Ларс
36' Желтая карточкаЗакария Денис
59' Желтая карточкаМбабу Кевин
67' Желтая карточкаЛакруа Максанс
71' Желтая карточкаБейер Луис
76' Вторая желтая карточкаЛакруа Максанс
1:2
78' Не забитый пенальтиШтиндль Ларс
81' Желтая карточкаВегхорст Ваут
83' Undefined phrase: football_event_Руссийон Жером
90' Желтая карточкаРуссийон Жером
1:3
90' ГолСкалли Джозеф
19
Мбабу
Кевин
20
Баку
Ридле
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
0:1
7'
0:2
10'
25'
1:2
35'
36'
59'
67'
71'
76'
78'
1:2
81'
83'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 11
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
6 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия М
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.43
|Нмеча Лукас
|2
|0.29
|Баку Ридле
|2
|0.29
|Руссийон Жером
|1
|0.14
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.14
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штиндль Ларс
|2
|0.29
|Закария Денис
|2
|0.29
|Хофманн Йонас
|2
|0.29
|Эмболо Брель
|1
|0.14
|Плеа Алассан
|1
|0.14
|Скалли Джозеф
|1
|0.14
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руссийон Жером
|4
|0
|Лакруа Максанс
|1
|1
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Мбабу Кевин
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Бейер Луис
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
11%
4
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0
Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Майнц 2:3 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 0:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0 Герта - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Фрайбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 7
|8
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Бохум
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|10.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Бохум
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|3.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Боруссия М
Исход игры
Вольфсбург
69% (98)
Ничья
21.8% (31)
Боруссия М
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.99% (82)
Меньше
41.01% (57)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
43% (61)
1:1 Ничья
19.7% (28)
1:0 Вольфсбург
17.6% (25)
1:2 Боруссия М
7.7% (11)
3:2 Вольфсбург
2.8% (4)
2:0 Вольфсбург
2.1% (3)
3:1 Вольфсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!