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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 12845
Боруссия М
0'
4' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
0:1
5' Гол
Эмболо Брель
0:2
7' Гол
Хофманн Йонас
10' Желтая карточка
Баку Ридле
1:2
25' Гол
Вальдшмидт Лука
35' Желтая карточка
Штиндль Ларс
36' Желтая карточка
Закария Денис
59' Желтая карточка
Мбабу Кевин
67' Желтая карточка
Лакруа Максанс
71' Желтая карточка
Бейер Луис
76' Вторая желтая карточка
Лакруа Максанс
1:2
78' Не забитый пенальти
Штиндль Ларс
81' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
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Руссийон Жером
90' Желтая карточка
Руссийон Жером
1:3
90' Гол
Скалли Джозеф
90'+6
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
31
Герардт
Янник
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
28
Лукебакио
Доди
7
Вальдшмидт
Лука
20
Баку
Ридле
9
Вегхорст
Ваут
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
29
Скалли
Джозеф
23
Хофманн
Йонас
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
Вольфсбург
4-2-3-1
Боруссия М
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия М

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.43
Нмеча Лукас 2 0.29
Баку Ридле 2 0.29
Руссийон Жером 1 0.14
Вальдшмидт Лука 1 0.14
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штиндль Ларс 2 0.29
Закария Денис 2 0.29
Хофманн Йонас 2 0.29
Эмболо Брель 1 0.14
Плеа Алассан 1 0.14
Скалли Джозеф 1 0.14
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руссийон Жером 4 0
Лакруа Максанс 1 1
Гилавоги Жошуа 2 0
Мбабу Кевин 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Баку Ридле 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 3 0
Закария Денис 3 0
Бейер Луис 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0
Нец Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
11%
4
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0
Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Майнц 2:3 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 0:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0 Герта - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Фрайбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
4. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
8. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 7 8
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
15. Бохум 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
4. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 2 1 1 11 - 4 7
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Бохум 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
6. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
9. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
10. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
12. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
13. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Бохум 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
3. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
4. Байер Л Диаби Мусса 4 0
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Вольфсбург 69% (98)
X 21.8% (31)
Боруссия М 9.2% (13)
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Где смотреть матч Вольфсбург 1:3 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Боруссия М

Исход игры
Вольфсбург
69% (98)
Ничья
21.8% (31)
Боруссия М
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.99% (82)
Меньше
41.01% (57)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
43% (61)
1:1 Ничья
19.7% (28)
1:0 Вольфсбург
17.6% (25)
1:2 Боруссия М
7.7% (11)
3:2 Вольфсбург
2.8% (4)
2:0 Вольфсбург
2.1% (3)
3:1 Вольфсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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