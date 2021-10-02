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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
19' Гол
Кемпф Марк-Оливер
43' Желтая карточка
Самассеку Диади
51'
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
16
Каразор
Атакан
7
Кулибали
Танги
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
17
Мармуш
Омар
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
28
Ричардс
Крис
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
18
Самассеку
Диади
11
Гриллич
Флориан
8
Гайгер
Деннис
27
Крамарич
Андрей
23
Адамян
Саркис
9
Бебу
Ила
Штуттгарт
3-1-4-2
Хоффенхайм
4-2-3-1

Ход матча

19'
Кемпф Марк-Оливер
(Мармуш Омар)
1:0
43'
 
Самассеку Диади

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Штуттгарт
Хоффенхайм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
6:2
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.43
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.29
Эндо Ватару 1 0.14
Мармуш Омар 1 0.14
Мангаля Орель 1 0.14
Мавропанос Константинос 1 0.14
Клемент Филипп 1 0.14
Соса Борна 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0
Кулибали Танги 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 2 0.29
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.29
Крамарич Андрей 1 0.14
Кадержабек Павел 1 0.14
Акпогума Кевин 1 0.14
Рюттер Жоржиньо 1 0.14
Руди Себастьян 1 0.14
Даббур Мунас 1 0.14
Адамян Саркис 1 0.14
Гайгер Деннис 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Фёрстер Филипп 2 0
Климович Матео 2 0
Эндо Ватару 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Каразор Атакан 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Мармуш Омар 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самассеку Диади 2 0
Руди Себастьян 1 0
Фогт Кевин 1 0
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Раум Давид 1 0
Пош Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
4
67%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 РБ Лейпциг - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - Вольфсбург 1:3
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2
Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:2 Штуттгарт - Хоффенхайм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Фрайбург 1:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 4 15
3. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
4. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Вольфсбург 1:2 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
8. Боруссия М 2:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. Штуттгарт 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
12. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
13. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 19 6
14. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 12 6
15. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
16. Бохум Заявка 6 1 1 4 4 - 13 4
17. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 4 3 1 0 13 - 7 10
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
4. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Вольфсбург 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт 1:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Аугсбург 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
6. Боруссия Д 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Боруссия М 2:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Герта 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
10. Аугсбург 1:1 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
11. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
3. Байер Л Диаби Мусса 4 0
4. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
5. Герта Боатенг Кевин-Принс 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Штуттгарт 26.6% (37)
X 43.2% (60)
Хоффенхайм 30.2% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Хоффенхайм
2.91
4.11
8.39
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Штуттгарт 1:0 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Хоффенхайм

Исход игры
Штуттгарт
26.6% (37)
Ничья
43.2% (60)
Хоффенхайм
30.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
87.68% (121)
Нет
12.32% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
1:2 Хоффенхайм
20.9% (29)
2:1 Штуттгарт
18% (25)
2:2 Ничья
6.5% (9)
1:0 Штуттгарт
5% (7)
0:1 Хоффенхайм
2.9% (4)
1:3 Хоффенхайм
2.2% (3)
0:2 Хоффенхайм
2.2% (3)
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